मोर को कौन-सा दाना खिलाना सही? वरना खराब हो जाएगा पेट

Peacock Diet: 15 अगस्त की सुबह लाल किले रवाना होने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी का एक वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हुआ, जिसमें वे अपने आवास पर मोरों को दाना और गायों को चारा खिलाते नजर आए. प्रधानमंत्री ने बताया कि यह वीडियो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर जाने से पहले का है. अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में उन्होंने लिखा कि हर सुबह अपने दोस्तों को खाना खिलाना मेरी दिनचर्या है.

पीएम मोदी ने आगे बताया कि कल सुबह उन्हें किसी तरह पता चल गया कि मैं जल्दी निकल रहा हूं. इसलिए वे मुझसे मिलने आ गए, जब मैं लाल किले के लिए निकल रहा था. वैसे यह पहला मौका नहीं है, जब उनका मोर को दाना खिलाता वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा हो, 2020 में भी ऐसा ही एक वीडियो वायरल हुआ था. इस बीच एक जरूरी सवाल भी उठता है, मोर को खिलाने के लिए दाना चुनते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि उसकी सेहत को कोई नुकसान न पहुंचे?

सर्वाहारी होता है मोर

पशु चिकित्सक के मुताबिक, मोर न तो पूरी तरह शाकाहारी होता है और न ही पूरी तरह मांसाहारी, बल्कि यह सर्वाहारी पक्षी है. यह अनाज के साथ साथ छोटे कीड़े-मकोड़े और छोटे सांप भी खा लेता है. यही वजह है कि इसकी डाइट को समझना बाकी पालतू पक्षियों जितना आसान नहीं है.

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गेहूं और मोटा अनाज सबसे सुरक्षित विकल्प

पार्क और चिड़ियाघरों में रखे जाने वाले मोरों को आमतौर पर गेहूं और दूसरे मोटे अनाज ही खिलाए जाते हैं, जो इनके लिए सबसे सुरक्षित और सामान्य दाना माना जाता है. इसके अलावा मोर टमाटर, अमरूद, केला, हरी और लाल मिर्च भी बड़े चाव से खाता है, जो इसकी नैचुरल डाइट का हिस्सा है.

बहुत बारीक या नमक मसाले वाला दाना न दें

मोर को इंसानों के खाने जैसा नमकीन, मसालेदार या प्रोसेस्ड अनाज देने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे इसका पाचन तंत्र गड़बड़ा सकता है. सामान्य, बिना नमक मसाले वाला साबुत अनाज ही इसके लिए सबसे उपयुक्त रहता है.

मौसम के हिसाब से भी बदलती है सुस्ती

गर्मी के मौसम में मोर की सक्रियता कम हो जाती है, और यह सुस्त पड़ जाता है. इसलिए इस दौरान इसे हल्का और आसानी से पचने वाला दाना देना बेहतर रहता है. वहीं बारिश के मौसम में मोर सबसे ज्सयादा क्रिय रहता है, और इसी दौरान इसका मशहूर नृत्य भी देखने को मिलता है.

संस्कृति और सम्मान से भी जुड़ा है मोर

भारत में मोर को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा हासिल है, और हिंदू समाज इसे गाय जितना ही सम्मान देता है. यह भगवान कार्तिकेय का वाहन माना जाता है, इसीलिए इसे नुकसान पहुंचाने से बचा जाता है. यही सांस्कृतिक जुड़ाव है जिसकी झलक पीएम मोदी के वायरल वीडियो में भी दिखी, जहां वे खुद अपने हाथों से मोरों को दाना खिलाते नजर आए.

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