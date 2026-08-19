क्या काम करते हैं हाजी मस्तान के बच्चे, क्या वे भी हैं क्रिमिनल?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom हसीन ने नाबालिग में दुर्व्यवहार, संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया।

Haji Mastan Mirza Children Work Profession: मुंबई की आपराधिक दुनिया में जब भी शुरुआती दौर के सफेदपोश अंडरवर्ल्ड की बात आती है, तो हाजी मस्तान का नाम सबसे ऊपर आता है. तमिलनाडु के एक गरीब किसान परिवार से निकलकर मुंबई के समुद्र पर राज करने वाले इस पूर्व तस्कर ने अपनी पूरी जिंदगी ऐश-ओ-आराम और बॉलीवुड के बीच गुजारी. सफेद डिजाइनर सूट, हाथ में विदेशी सिगार और मर्सिडीज कार उसकी पहचान बन चुकी थी. 1994 में मस्तान की मौत के सालों बाद, आज हर कोई यह जानना चाहता है कि क्या उसके बच्चे भी अपराध की दुनिया में हैं या फिर उनका रास्ता बिल्कुल अलग है.

मस्तान का शुरुआती जीवन और अपराध का साम्राज्य

हाजी मस्तान मिर्जा का जन्म 1 मार्च 1926 को तमिलनाडु के कुड्डलोर में हुआ था. घर की माली हालत बेहद खराब होने के कारण उसके पिता हैदर मिर्जा बेहतर भविष्य की तलाश में मुंबई आ गए थे. मुंबई बंदरगाह पर कुली और छोटी-मोटी मजदूरी से शुरुआत करने वाले मस्तान ने 1970 के दशक तक सोने-चांदी की तस्करी के जरिए एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर लिया. वरदराजन मुदलियार के मुंबई छोड़ने के बाद मस्तान बिना किसी खून-खराबे के अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा और प्रभावशील चेहरा बन गया.

फिल्मों का शौक और अभिनेत्री से शादी

मस्तान का बॉलीवुड से गहरा लगाव था और वह मशहूर अभिनेत्री मधुबाला की खूबसूरती का दीवाना था. हालांकि मधुबाला से उसकी शादी नहीं हो सकी, लेकिन बाद में उसने मधुबाला की हमशक्ल कही जाने वाली अभिनेत्री सोना से निकाह कर लिया. मस्तान ने सोना को हीरोइन बनाने के लिए कई फिल्मों में पैसा भी लगाया, लेकिन फिल्में नहीं चलीं. उस दौर में दिलीप कुमार, राज कपूर, धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन जैसी बड़ी हस्तियां उसके बंगले पर आयोजित जलसों में शामिल होती थीं.

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क्या हाजी मस्तान के बच्चे भी क्रिमिनल हैं?

रिपोर्ट्स बताती हैं कि हाजी मस्तान की दो शादियां हुई थीं. उसकी पहली पत्नी का नाम सफरा बाई बताया जाता है, जिसकी तीन बेटियां शमशाद सुपारीवाला, कमरुन्निसा लोखंडवाला और मेहरुन्निसा सैफ हैं. इन तीनों के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है. वहीं उसके दत्तक पुत्र सुंदर शेखर, जिन्हें सुलेमान मिर्जा या 'येडा मद्रासी' के नाम से भी जाना जाता है, अपराध की दुनिया से दूर राजनीति में सक्रिय हैं. सुंदर शेखर मस्तान की बनाई राजनीतिक पार्टी भारतीय माइनॉरिटी सुरक्षा महासंघ के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं. चेन्नई में जन्मे सुंदर शेखर तमिल भाषी होने के कारण मस्तान के काफी करीब आ गए थे, जिसके बाद मस्तान ने उन्हें मौखिक रूप से गोद ले लिया था.

जायदाद का कानूनी विवाद और विरासत की लड़ाई

हाजी मस्तान की संपत्ति और विरासत को लेकर सुंदर शेखर और मस्तान की सगी बेटियों के बीच लंबे समय तक कानूनी लड़ाई चली. बेटियों ने अदालत में सुंदर शेखर के गोद लिए जाने के दावे को चुनौती दी थी. निचली अदालत के फैसलों के बाद उच्च न्यायपालिका में उनके अनौपचारिक गोद लेने को मान्यता मिली. सुंदर शेखर अक्सर मस्तान की छवि को फिल्मों में गलत तरीके से पेश किए जाने पर कानूनी नोटिस जारी करने के लिए जाने जाते हैं.

मस्तान की बेटी हसीन मस्तान मिर्जा

हाजी मस्तान और अभिनेत्री सोना की जैविक बेटी हसीन मस्तान मिर्जा बॉलीवुड और अभिनय की दुनिया में अपना करियर बना रही हैं. हसीन ने हिंदी सिनेमा और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर काम किया है. उन्हें साल 2012 में आई फिल्म 'दाल में कुछ काला है' और 2017 की लोकप्रिय वेब सीरीज 'देव डीडी' में अभिनय करते देखा गया है. हसीन का नाम कभी भी किसी आपराधिक गतिविधि में दर्ज नहीं हुआ है.





कब और कैसे सुर्खियों में आईं हसीन मस्तान?

दिसंबर 2025 के अंत में हसीन मस्तान मिर्जा उस समय भारी सुर्खियों में आईं, जब उन्होंने एक वीडियो जारी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से न्याय की गुहार लगाई. हसीन ने अपने एक रिश्तेदार पर बेहद गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने आरोप लगाया कि 1994 में पिता की मौत के बाद नाबालिग उम्र में उनके साथ भयानक दुर्व्यवहार हुआ, जबरन शादी कराई गई और उनकी पहचान तथा जायदाद को हड़पने की साजिश रची गई.

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