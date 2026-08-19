Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजक्या काम करते हैं हाजी मस्तान के बच्चे, क्या वे भी हैं क्रिमिनल?

क्या काम करते हैं हाजी मस्तान के बच्चे, क्या वे भी हैं क्रिमिनल?

Haji Mastan Mirza Children Work Profession: मुंबई के पहले डॉन हाजी मस्तान और उसके परिवार के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी तो उपलब्ध नहीं है. चलिए जानें कि उसके बच्चे क्या करते हैं.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 19 Aug 2026 07:00 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • हसीन ने नाबालिग में दुर्व्यवहार, संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया।

Haji Mastan Mirza Children Work Profession: मुंबई की आपराधिक दुनिया में जब भी शुरुआती दौर के सफेदपोश अंडरवर्ल्ड की बात आती है, तो हाजी मस्तान का नाम सबसे ऊपर आता है. तमिलनाडु के एक गरीब किसान परिवार से निकलकर मुंबई के समुद्र पर राज करने वाले इस पूर्व तस्कर ने अपनी पूरी जिंदगी ऐश-ओ-आराम और बॉलीवुड के बीच गुजारी. सफेद डिजाइनर सूट, हाथ में विदेशी सिगार और मर्सिडीज कार उसकी पहचान बन चुकी थी. 1994 में मस्तान की मौत के सालों बाद, आज हर कोई यह जानना चाहता है कि क्या उसके बच्चे भी अपराध की दुनिया में हैं या फिर उनका रास्ता बिल्कुल अलग है.

मस्तान का शुरुआती जीवन और अपराध का साम्राज्य

हाजी मस्तान मिर्जा का जन्म 1 मार्च 1926 को तमिलनाडु के कुड्डलोर में हुआ था. घर की माली हालत बेहद खराब होने के कारण उसके पिता हैदर मिर्जा बेहतर भविष्य की तलाश में मुंबई आ गए थे. मुंबई बंदरगाह पर कुली और छोटी-मोटी मजदूरी से शुरुआत करने वाले मस्तान ने 1970 के दशक तक सोने-चांदी की तस्करी के जरिए एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर लिया. वरदराजन मुदलियार के मुंबई छोड़ने के बाद मस्तान बिना किसी खून-खराबे के अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा और प्रभावशील चेहरा बन गया.

फिल्मों का शौक और अभिनेत्री से शादी

मस्तान का बॉलीवुड से गहरा लगाव था और वह मशहूर अभिनेत्री मधुबाला की खूबसूरती का दीवाना था. हालांकि मधुबाला से उसकी शादी नहीं हो सकी, लेकिन बाद में उसने मधुबाला की हमशक्ल कही जाने वाली अभिनेत्री सोना से निकाह कर लिया. मस्तान ने सोना को हीरोइन बनाने के लिए कई फिल्मों में पैसा भी लगाया, लेकिन फिल्में नहीं चलीं. उस दौर में दिलीप कुमार, राज कपूर, धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन जैसी बड़ी हस्तियां उसके बंगले पर आयोजित जलसों में शामिल होती थीं.

यह भी पढ़ें: राष्ट्रपति ट्रंप के साथ खिंचवाना है फोटो, जानिए कितने पैसे होंगे खर्च?


क्या काम करते हैं हाजी मस्तान के बच्चे, क्या वे भी हैं क्रिमिनल?

क्या हाजी मस्तान के बच्चे भी क्रिमिनल हैं?

रिपोर्ट्स बताती हैं कि हाजी मस्तान की दो शादियां हुई थीं. उसकी पहली पत्नी का नाम सफरा बाई बताया जाता है, जिसकी तीन बेटियां शमशाद सुपारीवाला, कमरुन्निसा लोखंडवाला और मेहरुन्निसा सैफ हैं. इन तीनों के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है. वहीं उसके दत्तक पुत्र सुंदर शेखर, जिन्हें सुलेमान मिर्जा या 'येडा मद्रासी' के नाम से भी जाना जाता है, अपराध की दुनिया से दूर राजनीति में सक्रिय हैं. सुंदर शेखर मस्तान की बनाई राजनीतिक पार्टी भारतीय माइनॉरिटी सुरक्षा महासंघ के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं. चेन्नई में जन्मे सुंदर शेखर तमिल भाषी होने के कारण मस्तान के काफी करीब आ गए थे, जिसके बाद मस्तान ने उन्हें मौखिक रूप से गोद ले लिया था.

जायदाद का कानूनी विवाद और विरासत की लड़ाई

हाजी मस्तान की संपत्ति और विरासत को लेकर सुंदर शेखर और मस्तान की सगी बेटियों के बीच लंबे समय तक कानूनी लड़ाई चली. बेटियों ने अदालत में सुंदर शेखर के गोद लिए जाने के दावे को चुनौती दी थी. निचली अदालत के फैसलों के बाद उच्च न्यायपालिका में उनके अनौपचारिक गोद लेने को मान्यता मिली. सुंदर शेखर अक्सर मस्तान की छवि को फिल्मों में गलत तरीके से पेश किए जाने पर कानूनी नोटिस जारी करने के लिए जाने जाते हैं.

मस्तान की बेटी हसीन मस्तान मिर्जा 

हाजी मस्तान और अभिनेत्री सोना की जैविक बेटी हसीन मस्तान मिर्जा बॉलीवुड और अभिनय की दुनिया में अपना करियर बना रही हैं. हसीन ने हिंदी सिनेमा और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर काम किया है. उन्हें साल 2012 में आई फिल्म 'दाल में कुछ काला है' और 2017 की लोकप्रिय वेब सीरीज 'देव डीडी' में अभिनय करते देखा गया है. हसीन का नाम कभी भी किसी आपराधिक गतिविधि में दर्ज नहीं हुआ है.


क्या काम करते हैं हाजी मस्तान के बच्चे, क्या वे भी हैं क्रिमिनल?

कब और कैसे सुर्खियों में आईं हसीन मस्तान?

दिसंबर 2025 के अंत में हसीन मस्तान मिर्जा उस समय भारी सुर्खियों में आईं, जब उन्होंने एक वीडियो जारी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से न्याय की गुहार लगाई. हसीन ने अपने एक रिश्तेदार पर बेहद गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने आरोप लगाया कि 1994 में पिता की मौत के बाद नाबालिग उम्र में उनके साथ भयानक दुर्व्यवहार हुआ, जबरन शादी कराई गई और उनकी पहचान तथा जायदाद को हड़पने की साजिश रची गई.

यह भी पढ़ें: भारत से हर महीने कितना डीजल खरीदता है बांग्लादेश? आंकड़ा जान उड़ेंगे होश

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 19 Aug 2026 07:00 PM (IST)
Tags :
Haji Mastan Mirza Haji Mastan Mirza Children Haji Mastan Mirza Children Work Profession
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
क्या काम करते हैं हाजी मस्तान के बच्चे, क्या वे भी हैं क्रिमिनल?
क्या काम करते हैं हाजी मस्तान के बच्चे, क्या वे भी हैं क्रिमिनल?
जनरल नॉलेज
भारत से हर महीने कितना डीजल खरीदता है बांग्लादेश? आंकड़ा जान उड़ेंगे होश
भारत से हर महीने कितना डीजल खरीदता है बांग्लादेश? आंकड़ा जान उड़ेंगे होश
जनरल नॉलेज
Healthy Food Business: फिटनेस के दौर में हिट हैं हेल्दी फूड कार्ट, कम लागत में शुरू करें ये बिजनेस
फिटनेस के दौर में हिट हैं हेल्दी फूड कार्ट, कम लागत में शुरू करें ये बिजनेस
जनरल नॉलेज
ईरान-अमेरिका शांति समझौता खत्म, किन वजहों से फिर से छिड़ सकती है जंग?
ईरान-अमेरिका शांति समझौता खत्म, किन वजहों से फिर से छिड़ सकती है जंग?
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: तलाक की अफवाहों के बीच कोर्ट पहुंचीं सुनीता आहूजा! पैपराजी को देखकर बदला अंदाज, फैंस हुए हैरान (19.08.26)
Chugalkhor Aunty: 🫨चुगलखोर आंटी के साथ देखिए चुगलियों का पिटारा #sbs
Bigg Boss House में भूत? Himanshi Khurana का डरावना दावा, बोलीं- कोई गला दबा रहा था
Bhojpuri Bawal में Pawan Singh की ‘तीसरी बीवी’ बनेंगी Amrapali Dubey? मजेदार बातचीत वायरल
Sunita Ahuja विवाद के बीच Govinda का Thailand Club Dance Video Viral, Fans ने किया React
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
महुआ मोइत्रा होंगी गिरफ्तार? हेट स्पीच केस में वारंट जारी
महुआ मोइत्रा होंगी गिरफ्तार? हेट स्पीच केस में वारंट जारी
बिहार
सम्राट कैबिनेट के फैसले, 6 लेन एक्सप्रेसवे, किसानों को भी तोहफा
सम्राट कैबिनेट के फैसले, 6 लेन एक्सप्रेसवे, किसानों को भी तोहफा
क्रिकेट
भारत-श्रीलंका टेस्ट में रिकॉर्ड्स की बौछार, कायम हुए 3 बड़े कीर्तिमान
भारत-श्रीलंका टेस्ट में रिकॉर्ड्स की बौछार, कायम हुए 3 बड़े कीर्तिमान
बॉलीवुड
Box Office: 6ठे दिन 6 बजे तक 102 करोड़ के पार 'आवारापन 2', जानें- 'बंटवारा 1947' का हाल
6ठे दिन 6 बजे तक 102 करोड़ के पार 'आवारापन 2', जानें- 'बंटवारा 1947' का हाल
विश्व
फिर गिड़गिड़ाया बांग्लादेश, तारिक रहमान सरकार ने भारत से मांगी ये मदद
फिर गिड़गिड़ाया बांग्लादेश, तारिक रहमान सरकार ने भारत से मांगी ये मदद
साउथ सिनेमा
7 फिल्ममेकर, 7 फिल्में...66 की उम्र में बवाल मचाने जा रहे हैं मोहनलाल, इन फिल्ममेकर्स संग करेंगे काम
7 फिल्ममेकर, 7 फिल्में...66 की उम्र में बवाल मचाने जा रहे हैं मोहनलाल
टेक्नोलॉजी
किताबें को क्यों नष्ट कर रही हैं AI कंपनियां? सामने आ गई वजह
किताबें को क्यों नष्ट कर रही हैं AI कंपनियां? सामने आ गई वजह
ट्रेंडिंग
Viral Video: दरिया बना पाकिस्तान का रावलपिंडी, पानी में बहती दिखी गंदगी
दरिया बना पाकिस्तान का रावलपिंडी, पानी में बहती दिखी गंदगी
ENT LIVE
Nirahua संग रिश्ते पर Aamrapali Dubey का बड़ा बयान, Akshara Singh को लेकर हुईं Emotional
Nirahua संग रिश्ते पर Aamrapali Dubey का बड़ा बयान, Akshara Singh को लेकर हुईं Emotional
ENT LIVE
Bigg Boss House में ‘भूत’? Himanshi Khurana का दावा- रात में कोई गला दबा रहा था
Bigg Boss House में ‘भूत’? Himanshi Khurana का दावा- रात में कोई गला दबा रहा था
ENT LIVE
Sunita Ahuja विवाद के बीच Thailand में Govinda का डांस वीडियो वायरल, फैंस बोले- Hero No. 1
Sunita Ahuja विवाद के बीच Thailand में Govinda का डांस वीडियो वायरल, फैंस बोले- Hero No. 1
ENT LIVE
Ramayana के ₹4000 करोड़ Budget पर Yash ने दिया Clarification, बताया रकम का पूरा गणित
Ramayana के ₹4000 करोड़ Budget पर Yash ने दिया Clarification, बताया रकम का पूरा गणित
ENT LIVE
Toxic के Intimate Scenes पर Yash का खुलासा, Radhika Pandit के Reaction पर बोले- ‘She Understands’
Toxic के Intimate Scenes पर Yash का खुलासा, Radhika Pandit के Reaction पर बोले- ‘She Understands’
Embed widget