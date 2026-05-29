सिद्धारमैया का इस्तीफा, DK की ताजपोशी, पावर ट्रांसफर पर BJP का निशाना, कहा- हाईएस्ट बिड वाला...

सिद्धारमैया के इस्तीफा देने के बाद कर्नाटक में सीएम की कुर्सी को लेकर जारी सस्पेंस खत्म भले हो गया हो, लेकिन मामले को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है. बीजेपी नेता कांग्रेस पर हमलावर हैं, और राज्य की राजनीति को लेकर सवाल उठा रहे हैं.

कांग्रेस में चल रही 'टेंडरिंग व्यवस्था' - गौरव वल्लभ

बीजेपी नेता गौरव वल्लभ ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 'पार्टी के भीतर सत्ता को लेकर एक तरह की 'टेंडरिंग व्यवस्था' चल रही है.' उन्होंने कहा, 'कांग्रेस में जैसे किसी प्रोजेक्ट के लिए बोली लगती है, वैसे ही राज्यों और पदों का बंटवारा भी हो रहा है.'

'हाईएस्ट बिड वाला बनता सीएम'

गौरव वल्लभ ने तंज कसते हुए कहा कि जिस नेता की 'हाईएस्ट बिड' होती है, उसे मुख्यमंत्री बना दिया जाता है और जो पीछे रह जाता है, उसे हटा दिया जाता है. उनका कहना है कि 'सिद्धारमैया की बिड कमजोर रह गई, इसलिए उन्हें पद से हटना पड़ा.'गौरव वल्लभ ने आगे कहा कि कांग्रेस ने एक ऐसा मॉडल पेश किया है, जिसमें लीडरशप को तय करने के लिए किसी पारदर्शी राजनीतिक प्रक्रिया के बजाय 'बोली लगाने' जैसी व्यवस्था जैसा दिखता है.

इंडिया अलायंस पर उठाए सवाल?

उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि 'कांग्रेस दावा करती है कि राहुल गांधी इंडिया अलायंस के सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन पहले यह साफ होना चाहिए कि क्या इंडिया अलायंस वास्तव में अस्तित्व में भी है या नहीं. उनका कहना है कि अलग-अलग राज्यों में विपक्षी दल एक साथ चुनाव नहीं लड़ते, बल्कि अलग-अलग लड़ाई लड़ते हैं.'

भाजपा नेता ने आगे कहा कि 'पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में विपक्षी दलों ने अलग-अलग चुनाव लड़ा, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या वास्तव में कोई गठबंधन है भी या नहीं. उन्होंने कहा कि अगर कोई गठबंधन मौजूद ही नहीं है, तो उसके नेतृत्व का दावा करना भी सवालों के घेरे में आता है.'

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सिद्धारमैया ने दिया इस्तीफा

कर्नाटक कांग्रेस में लंबे समय से चली आ रही खींचतान गुरुवार (28 मई) को तब खत्म हुई, जब मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया. राज्य के अगले मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार होंगे. सुबह सीएम आवास पर हुई बैठक में जब डीके शिवकुमार पहुंचे थे, तो उन्होंने सिद्धारमैया के पैर छूकर आशीर्वाद लिया था. इसके बाद दोनों गले मिले थे, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी.

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