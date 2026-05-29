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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजDelhi Metro Oldest Line: दिल्ली मेट्रो की कौन-सी लाइन है सबसे लंबी, जानें कौन-सी लाइन है सबसे पुरानी?

Delhi Metro Oldest Line: दिल्ली मेट्रो की कौन-सी लाइन है सबसे लंबी, जानें कौन-सी लाइन है सबसे पुरानी?

Which Delhi Metro Line Is The Oldest: भारत की सबसे व्यस्त मेट्रो में से एक दिल्ली मेट्रो है लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी सबसे पुरानी और लंबी लाइन कौन सी है? आइए जानते हैं इसके बारे में..

By : एबीपी लाइव | Edited By: Abhishek Kumar | Updated at : 29 May 2026 09:46 AM (IST)
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Which Delhi Metro Line Is The Oldest: भारत में मेट्रो अब बहुत सारे शहरों में है. मगर बात अगर सबसे व्यस्त मेट्रो सिटीज की करी जाए तो दिल्ली मेट्रो उसमें शीर्ष पर होगा. दिल्ली की लाइफलाइन कहे जाने वाले मेट्रो में सफर तो बहुत लोगों ने किया ही होगा. इसमें सफर करने पर कभी न कभी सबके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि आखिर यहां मेट्रो कब शुरू हुई तथा कौनसी मेट्रो लाइन सबसे पुरानी है? आइए इन सभी सवालों के उत्तर जानते हैं.

भारत में मेट्रो का इतिहास

भारत में मेट्रो का इतिहास काफी लंबा है. सभी को लगता है कि राजधानी में सबसे पहले मेट्रो शुरू हुई मगर ऐसा नहीं है. भारत में सबसे पहले मेट्रो का सफर कोलकाता में 1984 में शुरू हुआ था. दूसरे स्थान पर दिल्ली में वर्ष 2002 में अटल सरकार ने इसकी शुरुआत की थी. अभी भारत के लगभग 23 शहरों में मेट्रो रेल बन चुके हैं. कई और शहरों में इनका निर्माण कार्य चल रहा है.

दिल्ली मेट्रो का सफर

दिल्ली में बहुत लोगों को लगता है कि येलो लाइन सबसे पुरानी है. हालांकि यह गलत जवाब है दिल्ली की सबसे पुरानी मेट्रो लाइन रेड लाइन है. इसको 24 दिसंबर 2002 से शुरू किया गया था. शुरुआत में यह रिठाला से तीस हजारी कोर्ट के बीच चलती थी. मगर सबसे पुरानी होने पर भी यह सभी लंबी लाइन नहीं है दिल्ली की सबसे लंबी लाइन है पिंक लाइन. इस लाइन में कुल 46 स्टेशन हैं. इसके पूरे सफर में यह 11 अन्य लाइनों से जुड़ा हुआ है. जिससे यात्री आराम से इंटरचेंज करके एक लाइन से दूसरे लाइन तक जा सकते हैं.

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इस लाईन की विशेषता

इस लाइन की कुल लंबाई 71.5 किमी है. दिल्ली मेट्रो का सबसे ऊंचा स्टेशन धौला कुआं (23.6 मीटर ऊंचाई) और सबसे छोटा स्टेशन आश्रम (151.6 मीटर लंबाई) दोनों इसी पिंक लाइन पर स्थित हैं.

दिल्ली मेट्रो का भविष्य

आने वाले समय में जब फेज-4 और फेज-5 (A) के विस्तार कार्य (रामकृष्ण आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर) पूरी तरह तैयार हो जाएंगे, तब मैजेंटा लाइन (Magenta Line / Line 8) लगभग 89 किलोमीटर की लंबाई के साथ दिल्ली मेट्रो का सबसे बड़ा कॉरिडोर बन जाएगी. लेकिन फिलहाल वर्तमान में पिंक लाइन ही सबसे बड़ी लाईन है.

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Published at : 29 May 2026 09:46 AM (IST)
Tags :
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