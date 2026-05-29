भैंस का नहीं, पैकेट वाला दूध बेच रहा था दूधवाला, वायरल वीडियो देख फूटा लोगों का गुस्सा

Viral Milkman Video: आपने आए दिन मार्केट में मिलने वाली चीजों में होने वाली मिलावट से जुड़ी खबरें तो सुनी ही होगी. आजकल खाने पीने की चीजों से लेकर हर दूसरी चीज तक में मिलावट का डर रहता है. वहीं अगर आप यह सोचकर भी राहत महसूस करते हैं कि आप घर पर पैकेट वाले दूध की जगह सीधे दूधवाले से भैंस या गाय का ताजा दूध लेना ज्यादा शुद्ध होता है, तो फिलहाल एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जो लोगों का भ्रम तोड़ सकता है. सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे एक वीडियो में दूध वाला ऐसा काम करता नजर आया, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए. वीडियो में दिख रहा है कि दूध वाला अपने बड़े कंटेनर में सीधे डेयरी से पैकेट वाला दूध भर रहा है और फिर उसी दूध को लोगों के घरों में सप्लाई करने निकल जाता है.

पैकेट वाला दूध कंटेनर में भरता दिखा दूधिया

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स पहले डेयरी के कई पैकेट खोलता है और फिर उन्हें मोटरसाइकिल के दोनों तरफ लगे बड़े दूध के कंटेनर में उड़ेल देता है. दावा किया जा रहा है कि यही दूध बाद में लोगों को ताजा भैंस का दूध बता कर बेचा जाता है. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और कई यूजर्स खाने पीने की चीजों में बढ़ती मिलावट पर चिंता जता रहे हैं. यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @RebelliousPari8 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है.

ये भी पढ़ें-Viral Video: बिन बुलाए शादी में खाना खाने पहुंचा गरीब, दुल्हन को दिया 10 रुपये शगुन, वीडियो वायरल

अगर आपको लगता है कि आप सुरक्षित हैं क्योंकि आप पैकेट वाला मिलावटी दूध नहीं,



बल्कि सीधे ग्वाले से गाय-भैंस का दूध ले रहे हैं… तो शायद आप भ्रम में हैं!



ये वीडियो देख लीजिए,

आपका भ्रम आज टूट जाएगा..😁



मुझे तो ये भी लग रहा है कि शायद इसमें एक्सपायर्ड पैकेट वाला दूध मिलाया जा… pic.twitter.com/k15h4aAiOo — Rebellious 2.0🕊️ (@RebelliousPari8) May 28, 2026

लोगों ने जताई नाराजगी

इस वीडियो पर यूजर्स ने कई तरह-तरह के रिएक्शन दिए. एक यूजर ने लिखा अब समझ नहीं आता कि आखिर किस पर भरोसा करें. वहीं दूसरे ने कहा हर चीज में मिलावट है, दूध, दही, मसाले आखिर लोग एक दूसरे के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं. एक और यूजर ने मजाक के अंदाज में कमेंट किया गांव वाले तो बस पानी मिलाते हैं, यहां तो पूरा कारोबार ही बदल गया. एक और कमेंट आया अब भारत में खाने-पीने की कोई चीज सुरक्षित नहीं लगती है. वहीं एक यूजर ने कमेंट किया दूध कोई भी हो, मार्केट वाला हो या खुला मिलावट का डर हर जगह है. इसके अलावा एक और यूजर कमेंट करता है हम गांव से हैं, यहां आज भी शुद्ध दूध मिल जाता है. वहीं कुछ यूजर्स ने एक्सपायर दूध की आशंका भी जताई. एक यूजर ने लिखा डर इस बात का है कि कई सस्ता एक्सपायर दूध तो नहीं मिलाया जा रहा है, वहीं दूसरे ने कहा जब तक सिस्टम नहीं सुधरेगा जनता को ऐसी ही चीजें परोसी जाती रहेगी.

ये भी पढ़ें-सिर्फ 850 रुपये में 15°C कम हो जाएगा छत का टेम्परेचर, देसी जुगाड़ का वीडियो हो रहा वायरल