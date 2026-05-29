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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Milkman Video: भैंस का नहीं, पैकेट वाला दूध बेच रहा था दूधवाला, वायरल वीडियो देख फूटा लोगों का गुस्सा

Viral Milkman Video: भैंस का नहीं, पैकेट वाला दूध बेच रहा था दूधवाला, वायरल वीडियो देख फूटा लोगों का गुस्सा

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे वीडियो में दिख रहा है कि दूध वाला अपने बड़े कंटेनर में सीधे डेयरी से पैकेट वाला दूध भर रहा है और फिर उसी दूध को लोगों के घरों में सप्लाई करने निकल जाता है. 

By : कविता गाडरी | Updated at : 29 May 2026 08:30 AM (IST)
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Viral Milkman Video: आपने आए दिन मार्केट में मिलने वाली चीजों में होने वाली मिलावट से जुड़ी खबरें तो सुनी ही होगी. आजकल खाने पीने की चीजों से लेकर हर दूसरी चीज तक में मिलावट का डर रहता है. वहीं अगर आप यह सोचकर भी राहत महसूस करते हैं कि आप घर पर पैकेट वाले दूध की जगह सीधे दूधवाले से भैंस या गाय का ताजा दूध लेना ज्यादा शुद्ध होता है, तो फिलहाल एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जो लोगों का भ्रम तोड़ सकता है. सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे एक वीडियो में दूध वाला ऐसा काम करता नजर आया, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए. वीडियो में दिख रहा है कि दूध वाला अपने बड़े कंटेनर में सीधे डेयरी से पैकेट वाला दूध भर रहा है और फिर उसी दूध को लोगों के घरों में सप्लाई करने निकल जाता है. 

पैकेट वाला दूध कंटेनर में भरता दिखा दूधिया 

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स पहले डेयरी के कई पैकेट खोलता है और फिर उन्हें मोटरसाइकिल के दोनों तरफ लगे बड़े दूध के कंटेनर में उड़ेल देता है. दावा किया जा रहा है कि यही दूध बाद में लोगों को ताजा भैंस का दूध बता कर बेचा जाता है. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और कई यूजर्स खाने पीने की चीजों में बढ़ती मिलावट पर चिंता जता रहे हैं. यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @RebelliousPari8 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. 

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लोगों ने जताई नाराजगी 

इस वीडियो पर यूजर्स ने कई तरह-तरह के रिएक्शन दिए. एक यूजर ने लिखा अब समझ नहीं आता कि आखिर किस पर भरोसा करें. वहीं दूसरे ने कहा हर चीज में मिलावट है, दूध, दही, मसाले आखिर लोग एक दूसरे के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं. एक और यूजर ने मजाक के अंदाज में कमेंट किया गांव वाले तो बस पानी मिलाते हैं, यहां तो पूरा कारोबार ही बदल गया. एक और कमेंट आया अब भारत में खाने-पीने की कोई चीज सुरक्षित नहीं लगती है. वहीं एक यूजर ने कमेंट किया दूध कोई भी हो, मार्केट वाला हो या खुला मिलावट का डर हर जगह है. इसके अलावा एक और यूजर कमेंट करता है हम गांव से हैं, यहां आज भी शुद्ध दूध मिल जाता है. वहीं कुछ यूजर्स ने एक्सपायर दूध की आशंका भी जताई. एक यूजर ने लिखा डर इस बात का है कि कई सस्ता एक्सपायर दूध तो नहीं मिलाया जा रहा है, वहीं दूसरे ने कहा जब तक सिस्टम नहीं सुधरेगा जनता को ऐसी ही चीजें परोसी जाती रहेगी.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 29 May 2026 08:30 AM (IST)
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