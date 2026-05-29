कॉकरोच जनता पार्टी पर पंडित धीरेंद्र शास्त्री का बड़ा बयान, 'इससे यह बात तो साबित होती है कि...'

उत्तराखंड स्थित बद्रीनाथ में बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री कथा कर रहे हैं. इस दौरान उन्होंने देश की राजनीति और आम जनता से जुड़े कुछ अहम मुद्दे भी उठाए, जिसमें पेट्रोल-डीजल की खपत, तेल के दाम और 'कॉकरोच जनता पार्टी' शामिल रहे.

कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा, "भारत भी गजब है. जिन कॉकरोचों से लोग डरते हैं, अब उनकी पार्टी बन गई है. पर इससे यह सिद्ध होता है कि बेरोजगारी तो बढ़ गई है. भारत का स्किल डेवलपमेंट तो घट रहा है. भारत के युवाओं की चिंता तो होनी चाहिए. यह तो सोचना चाहिए."

'मैंने एक महीने में एक लीटर तेल भी नहीं फूंका'- धीरेंद्र शास्त्री

वहीं, तेल की खपत कम करने की पीएम मोदी की अपील पर भी बागेश्वर बाबा ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "हमें खबर मिली कि डीजल पेट्रोल का रेट कम हुआ है. प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि डीजल पेट्रोल थोड़ा लिमिट में करें, बहुत कम वाहन यात्रा करें. प्रधानमंत्री के आह्वान के पहले ही हमने बंद कर दी थी. हमसे लिखित में ले सकते हैं कि एक महीने में हमने एक लीटर तेल भी गाड़ी में नहीं खर्च किया है."

हालांकि, धीरेंद्र शास्त्री ने एक बात पर नाराजगी जताते हुए आगे कहा, "हमें इस बात से बहुत तकलीफ हुई कि आम जनता से तो प्रार्थना की गई कि डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल कम करें. काश नेताओं के चार्टरों पर भी रोक लगाई जाती. बड़ा मजा आता क्योंकि सबसे ज्यादा तो उसमें ही फुंकता है."

नेताओं की सैलरी काटी जाए- धीरेंद्र शास्त्री

बागेश्वर बाबा ने एक और सुझाव देते हुए कहा, "इसके अलावा, एक काम और होना चाहिए था. तीन महीने के लिए नेताओं की सैलरी रोक देनी चाहिए थी. भारत का रुपया मजबूत करना है तो केवल आम जनता ही करे?"