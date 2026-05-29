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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकॉकरोच जनता पार्टी पर पंडित धीरेंद्र शास्त्री का बड़ा बयान, 'इससे यह बात तो साबित होती है कि...'

कॉकरोच जनता पार्टी पर पंडित धीरेंद्र शास्त्री का बड़ा बयान, 'इससे यह बात तो साबित होती है कि...'

Dhriendra Shastri on Cockroach Janta Party: कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, "भारत भी गजब है. जिन कॉकरोचों से लोग डरते हैं, अब उनकी पार्टी बन गई है. बेरोजगारी तो बढ़ गई है."

By : निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 29 May 2026 09:25 AM (IST)
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उत्तराखंड स्थित बद्रीनाथ में बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री कथा कर रहे हैं. इस दौरान उन्होंने देश की राजनीति और आम जनता से जुड़े कुछ अहम मुद्दे भी उठाए, जिसमें पेट्रोल-डीजल की खपत, तेल के दाम और 'कॉकरोच जनता पार्टी' शामिल रहे. 

कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा, "भारत भी गजब है. जिन कॉकरोचों से लोग डरते हैं, अब उनकी पार्टी बन गई है. पर इससे यह सिद्ध होता है कि बेरोजगारी तो बढ़ गई है. भारत का स्किल डेवलपमेंट तो घट रहा है. भारत के युवाओं की चिंता तो होनी चाहिए. यह तो सोचना चाहिए."

'मैंने एक महीने में एक लीटर तेल भी नहीं फूंका'- धीरेंद्र शास्त्री

वहीं, तेल की खपत कम करने की पीएम मोदी की अपील पर भी बागेश्वर बाबा ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "हमें खबर मिली कि डीजल पेट्रोल का रेट कम हुआ है. प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि डीजल पेट्रोल थोड़ा लिमिट में करें, बहुत कम वाहन यात्रा करें. प्रधानमंत्री के आह्वान के पहले ही हमने बंद कर दी थी. हमसे लिखित में ले सकते हैं कि एक महीने में हमने एक लीटर तेल भी गाड़ी में नहीं खर्च किया है."

हालांकि, धीरेंद्र शास्त्री ने एक बात पर नाराजगी जताते हुए आगे कहा, "हमें इस बात से बहुत तकलीफ हुई कि आम जनता से तो प्रार्थना की गई कि डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल कम करें. काश नेताओं के चार्टरों पर भी रोक लगाई जाती. बड़ा मजा आता क्योंकि सबसे ज्यादा तो उसमें ही फुंकता है."

नेताओं की सैलरी काटी जाए- धीरेंद्र शास्त्री

बागेश्वर बाबा ने एक और सुझाव देते हुए कहा, "इसके अलावा, एक काम और होना चाहिए था. तीन महीने के लिए नेताओं की सैलरी रोक देनी चाहिए थी. भारत का रुपया मजबूत करना है तो केवल आम जनता ही करे?"

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान इन्होंने राजनीति, क्राइम और हेल्थ-लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी न्यूज के डिजिटल विंग में अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा को इतिहास, साहित्य और कविताएं पढ़ने में रुचि है. 
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Published at : 29 May 2026 09:25 AM (IST)
Tags :
MP News Bageshwar Dham Dhirendra Krishna Shastri Cockroach Janta Party
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