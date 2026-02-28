अफगानिस्तान की सरहद पर कई धमाके, पाकिस्तान का दावा- 'चार चौकियां की तबाह'

Pakistan-Afghanistan Conflict: पाकिस्तानी सेना ने थर्मल वीडियो जारी कर बड़ा दावा किया है. सेना का कहना है कि आज सुबह उसने अफगानिस्तान सेना की 4 पोस्टें तबाह कर दी हैं. सेना के मुताबिक यह कार्रवाई सुबह के समय की गई. जारी किए गए थर्मल वीडियो में हमले के दृश्य दिखाए गए हैं.

पाकिस्तानी सेना के अनुसार जिन पोस्टों को निशाना बनाया गया, वे किला सैफुल्लाह सेक्टर, नुस्की सेक्टर और गुदवाना सेक्टर में स्थित थीं. सेना ने कहा है कि इन सभी ठिकानों को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया गया है. फिलहाल अफगानिस्तान की ओर से इस दावे पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने जताई चिंता

इससे पहले अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ती हिंसा को लेकर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने गहरी चिंता जताई है. संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेस ने दोनों देशों से तुरंत संघर्ष रोकने और बातचीत के जरिए मतभेद सुलझाने की अपील की है. संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने शुक्रवार को दैनिक प्रेस वार्ता में कहा कि महासचिव अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ती हिंसा और उसके आम लोगों पर पड़ रहे असर को लेकर गहराई से चिंतित हैं. उन्होंने तुरंत युद्ध विराम की मांग की और कहा कि दोनों पक्ष अपने मतभेद कूटनीति और बातचीत से सुलझाएं.

दुजारिक ने यह भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र के मानवीय अधिकारी अफगानिस्तान में हो रहे हमलों के असर को लेकर चिंता जता रहे हैं. खास तौर पर पूर्वी अफगानिस्तान में तोरखम सीमा पार स्थित एक ट्रांजिट और रिसेप्शन सेंटर पर हुए कथित हमले को लेकर चिंता है. उन्होंने कहा कि हम सभी पक्षों से अपील करते हैं कि वे अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करें. खासकर यह सुनिश्चित करें कि आम नागरिक और नागरिक ढांचे हर हाल में सुरक्षित रहें.

तालिबान बोला PAK से बातचीत को तैयार

इसी बीच अफगानिस्तान में तालिबान ने कहा है कि वह पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए तैयार है. यह बयान ऐसे समय आया है जब पाकिस्तान ने कई बड़े शहरों पर हवाई हमले किए हैं. अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, इस्लामाबाद के रक्षा मंत्री ने कहा है कि दोनों देश अब खुली जंग की स्थिति में हैं. पिछले कुछ महीनों से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था और एक दूसरे पर जवाबी हमले हो रहे थे.