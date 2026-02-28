हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाथलपति विजय के चल रहा इस एक्ट्रेस संग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? इंटनेट पर मिला सबूत! तलाक से जोड़ा जा रहा नाम

थलपति विजय के चल रहा इस एक्ट्रेस संग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? इंटनेट पर मिला सबूत! तलाक से जोड़ा जा रहा नाम

Thalapathy Vijay Divorce: शादी के 27 सालों बाद थलापति विजय का पत्नी संगीता सोरनालिंगम संग तलाक होने जा रहा है. वहीं उनके तलाक से एक्ट्रेस तृषा कृष्णन का नाम जोड़ा जा रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 28 Feb 2026 10:37 AM (IST)
Preferred Sources

तमिल सुपरस्टार थलापति विजय की पर्सनल लाइफ सुर्खियों में आ गई है. दरअसल खबरों के मुताबिक उनकी पत्नी संगीता सोरनालिंगम ने दिसंबर 2025 में एक्टर से तलाक के लिए अर्जी दी थी. चेंगलपट्टू फैमिली कोर्ट में दायर तलाक की अर्जी में व्यभिचार, मानसिक क्रूरता और परित्याग के आरोपों का हवाला दिया गया है, साथ ही एक्टर पर एक्स्ट्रा मैरिटल के भी आरोप लगाए हैं. इन सबके बीच एक्ट्रेस तृषा कृष्णन का नाम थलापति विजय के तलाक से जोड़ा जा रहा है. लोगो इंटरनेट पर इसके सबूत होने का भी दावा कर रहे हैं. 

क्यों विजय के तलाक से जोड़ा जा रहा तृषा  का नाम?
सियासत डॉट कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक अपनी पिटीशन में, थलापति विजय की पत्नी संगीता ने दावा किया है कि उन्हें अप्रैल 2021 में पता चला कि विजय एक एक्ट्रेस के साथ गलत रिश्ते में थे. हालांकि उन्होंने अपनी पिटीशन में एक्ट्रेस का नाम नहीं लिया है, लेकिन सोशल मीडिया पर अफवाहें तृषा कृष्णन की ओर इशारा कर रही हैं, जिन्होंने विजय के साथ घिल्ली और आथी जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया है. इन आरोपों से तमिल फिल्म इंडस्ट्री और विजय के फैंस शॉक्ड हैं.

तृषा की पोस्ट की वजह से विजय संग रिश्ते के रूमर्स और हुए तेज
तृषा और विजय के बीच अफेयर के रूमर्स  इंस्टाग्राम पर तृषा की एक पोस्ट के बाद ज्यादा तेज हुए हैं. अपनी स्टोरी में, एक्ट्रेस ने लिखा, “जब आप प्यार से भरे होते हैं, तो यह उन लोगों को कन्फ्यूज़ कर देता है जो बकवास से भरे होते हैं.” इसके बाद विजय के लिए एक बर्थडे पोस्ट किया गया, जिसमें उनकी एक साथ तस्वीर थी, जिससे उनके करीबी रिश्ते की और अफवाहें उड़ीं. फैंस ने घिल्ली में उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री पर तुरंत कमेंट किया था और उन्हें “टाइमलेस कपल” कहा था.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Trish (@trishakrishnan)

इसके अलावा, एक इवेंट में विजय ने तृषा को एक “प्रिंसेस” कहा था. जिसके बाद एक्ट्रेस संग उनके रिश्ते की अटकलों को और हवा मिल गई थी. हालांकि तृषा और विजय दोनों ने ही किसी भी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट की कंफर्मेशन हीं की है, लेकिन अब एक्टर के तलाक में तृषा का नाम जोड़ा जा रहा है

तलाक से विजय के पॉलिटिकल करियर पर पड़ सकता है असर?
यह तलाक फाइलिंग विजय की ज़िंदगी के एक अहम समय पर हुई है, क्योंकि वह पॉलिटिक्स में भी एक्टिव हैं, उन्होंने अपनी पार्टी, तमिझागा वेत्री कज़गम (TVK) बनाई है. तलाक के समय ने सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि कुछ का मानना ​​है कि इससे उनके पॉलिटिकल लक्ष्यों पर असर पड़ सकता है. जहां कुछ फैंस सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग विजय की इमेज और करियर पर पड़ने वाले असर को लेकर परेशान हैं.

Published at : 28 Feb 2026 10:37 AM (IST)
Tags :
Trisha Krishnan Thalapathy Vijay
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
थलपति विजय के चल रहा इस एक्ट्रेस संग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? इंटनेट पर मिला सबूत! तलाक से जोड़ा जा रहा नाम
थलपति विजय के चल रहा इस एक्ट्रेस संग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? इंटनेट पर मिला सबूत!
साउथ सिनेमा
कौन हैं संगीता सोरनालिंगम? थलपति विजय के साथ कैसे हुई मुलाकात और क्यों लेने जा रही हैं तलाक
कौन हैं संगीता सोरनालिंगम? थलपति विजय के साथ कैसे हुई मुलाकात और क्यों लेने जा रही हैं तलाक
साउथ सिनेमा
थलपति विजय की पत्नी ने शादी के करीब 27 साल बाद डाली तलाक की अर्जी, लगाया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप
थलपति विजय की पत्नी ने शादी के करीब 27 साल बाद डाली तलाक की अर्जी, लगाया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप
साउथ सिनेमा
Honey OTT Release: नवीन चंद्रा की तेलुगु हॉरर थ्रिलर 'हनी' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें कहां देख सकते हैं
Honey OTT Release: नवीन चंद्रा की तेलुगु हॉरर थ्रिलर 'हनी' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें कहां देख सकते हैं
Advertisement

वीडियोज

Mahendra Singh Dhoni को Jharkhand हाउसिंग बोर्ड ने क्यों भेजा नोटिस? | Breaking | ABP News
JNU में छात्रों का फिर हंगामा, VC और दिल्ली पुलिस का फूंका पुतला | Breaking | Delhi | ABP News
Rahul Gandhi आज पंजाब दौरे पर, बरनाला में मनरेगा बचाओ, किसान बचाओ करेंगे महारैली | Punjab
Rahul Gandhi आज पंजाब दौरे पर, बरनाला में मनरेगा बचाओ, किसान बचाओ करेंगे महारैली | Punjab | Breaking
Noida Breaking: 50 हजार का इनामी बदमाश Pawan उर्फ कल्लू हुआ ढेर | UP | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
टैरिफ जीरो, पूरी तरह खुल जाएंगे यूरोप के बाजार... भारत-EU के बीच मोस्ट फेवर्ड नेशन समझौते से कितना फायदा?
टैरिफ जीरो, पूरी तरह खुल जाएंगे यूरोप के बाजार... भारत-EU के बीच मोस्ट फेवर्ड नेशन समझौते से कितना फायदा?
राजस्थान
'ना दूरी है ना खाई है, Modi हमारा भाई है', प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा में पहुंचा मुस्लिम समुदाय
'ना दूरी है ना खाई है, Modi हमारा भाई है', प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा में पहुंचा मुस्लिम समुदाय
बॉलीवुड
Vadh 2 Lifetime Collection: बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी नीना गुप्ता-संजय मिश्रा की 'वध 2', जानें- कितना हुआ मेकर्स को नुकसान
बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी नीना गुप्ता-संजय मिश्रा की 'वध 2', जानें- कितना हुआ मेकर्स को नुकसान
स्पोर्ट्स
वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के शानदार प्रदर्शन का सीक्रेट क्या? रबाडा ने कर दिया खुलासा
वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के शानदार प्रदर्शन का सीक्रेट क्या? रबाडा ने कर दिया खुलासा
विश्व
पाकिस्तान ने कबूला अफगानिस्तान के साथ जंग में 12 जवानों की मौत, दावा- तालिबान के 274 लड़ाके ढेर
पाकिस्तान ने कबूला अफगानिस्तान के साथ जंग में 12 जवानों की मौत, दावा- तालिबान के 274 लड़ाके ढेर
विश्व
बोलीविया में नोटों से भरा विमान दुर्घटना का हुआ शिकार, 15 लोगों की मौत, जानें पूरा मामला
बोलीविया में नोटों से भरा विमान दुर्घटना का हुआ शिकार, 15 लोगों की मौत, जानें पूरा मामला
यूटिलिटी
होली के बाद या पहले, कब आएगी पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त, जानें लेटेस्ट अपडेट
होली के बाद या पहले, कब आएगी पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त, जानें लेटेस्ट अपडेट
जनरल नॉलेज
2 या 3 मार्च... पाकिस्तान और बांग्लादेश में किस दिन होगी होली, वहां कैसे निकालते हैं मुहूर्त?
2 या 3 मार्च... पाकिस्तान और बांग्लादेश में किस दिन होगी होली, वहां कैसे निकालते हैं मुहूर्त?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget