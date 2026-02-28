कुर्सी पर शव, माथे में मारी गोली, सिर के दो टुकड़े...प्रयागराज में IIT छात्र की संदिग्ध मौत

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से 22 साल के आईटीआई छात्र की मौत हो गई. इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी मच गई है. मृतक छात्र साहिल एक प्राइवेट स्कूल में रहकर पढ़ाई करता था. यह स्कूल उसके फूफा लक्ष्मीकांत तिवारी उर्फ अनिल तिवारी के गांव में था. पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है.

ये घटना घूरपुर थाना क्षेत्र के चक गौरीशंकर नीबी गांव की बताया जा रही है. मृतक साहिल लालपुर थाना क्षेत्र के गोबरा तरहार गांव का रहने वाला था और एक प्राइवेट स्कूल में रहकर पढ़ाई कर रही है. शुक्रवार सुबह स्कूल के कमरे में साहिल का खून से लथपथ शव मिला. साहिल के पिता रेवती रमण शुक्ला किसान हैं.

कुर्सी पर बैठा मिला था साहिल का शव

पुलिस जब छात्र के कमरे में पहुंची तो साहिल एक कुर्सी पर बैठा हुआ था और उसके एक हाथ में 315 बोर का तमंचा था जिसमें खोखा फंसा हुआ था. साहिल के दोनों पैर सामने की कुर्सी पर थे और एक जिंदा कारतूस भी रखा था. साहिल के माथे पर एकदम करीब से गोली लगी हुई थी. जिससे साहिल के सिर का एक हिस्सा निकलकर जमीन पर पड़ा था. उसके कान में इयरबड लगा था जिसे लग रहा था कि वह किसी से बातचीत कर रहा था.

पुलिस को आत्महत्या का शक

साहिल की मौत की सूचना पर एसीपी कौंधियारा अब्दुल सलाम खान फोर्स और फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे. जिसके बाद पूरे कमरे की जाँच की गई. फ़ॉरेंसिंक टीम ने सारे सबूत इकट्ठा किए. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवा लिया है. पुलिस के मुताबिक प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का लग रहा है. लेकिन, पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच हर एंगल से कर रही है.

पुलिस मृतक छात्र साहिल के मोबाइल की भी कॉल डिटेल भी खंगालने में जुटी है ताकि ये पता चल सके हैं कि क्या गोली लगने से पहले उसकी किसी से बात हुई थी. साहिल की मौत के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. पुलिस इस मामले की हर एंगल से जाँच करने में जुटी है. आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.

