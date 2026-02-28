हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
होली के बाद या पहले, कब आएगी पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त, जानें लेटेस्ट अपडेट

होली के बाद या पहले, कब आएगी पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त, जानें लेटेस्ट अपडेट

PM Kisan Yojana 22nd Installment: पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त को लेकर किसानों में इंतजार बढ़ा है. माना जा रहा है कि होली के आसपास या उसके बाद तारीख घोषित हो सकती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 28 Feb 2026 10:05 AM (IST)
Preferred Sources

PM Kisan Yojana 22nd Installment:  देश में बहुत से किसान रहते हैं. इनमें से कई किसान खेती के जरिए ज्यादा कमाई नहीं कर पाते हैं. ऐसे किसानों को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाती है. जिससे वह अपना जीवन-यापन कर सकें. सरकार पीएम किसान के जरिए साल भर में 6000 रुपये दिए जाते हैं. यह रुपये तीन किस्तों में दिए जाते हैं. अब ततक इसकी 21 किस्तें जारी हो चुकी हैं. 

अब किसानों को 22वीं किस्त का इंतजार है. फरवरी में 22वीं किस्त आने की उम्मीद थी. लेकिन महीना खत्म होने को है और कोई आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आई. ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या अब होली से पहले आएगी या फिर त्योहार के बाद सरकार किस्त जारी होने की जानकारी देगी. जान लीजिए लेटेस्ट अपडेट क्या है. 

क्या मार्च में होली से पहले आएगी किस्त?

22वीं किस्त को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रकम मार्च में होली से पहले ही किसानों के खातों में पहुंच जाएगी. पहले अनुमान था कि फरवरी में पैसा जारी हो सकता है. क्योंकि हर किस्त करीब चार महीने के अंतराल पर ट्रांसफर होती है. लेकिन फरवरी खत्म होने के करीब है और अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई.

अब चर्चा इस बात की है कि क्या सरकार त्योहार से पहले राहत देगी या फिर होली के बाद तारीख का ऐलान होगा. आम तौर पर ऐसी बड़ी ट्रांसफर प्रोसेस से पहले आधिकारिक सूचना जारी की जाती है. फिलहाल बात की जाए तो अभी अपडेट सामने नहीं आया है. इसलिए कहा जा सकता है कि होली से पहले किस्त आ तो सकती है. लेकिन चांस कम नजर आ रहे हैं.

कितने किसानों को मिलेगा लाभ?

पीएम किसान योजना का दायरा काफी बड़ा है. देशभर में करोड़ों किसान इससे जुड़े हुए हैं और नियमित तौर पर किस्त का लाभ उठाते हैं. पिछली यानी 21वीं किस्त का फायदा करीब 9 करोड़ से ज्यादा पात्र किसानों को मिला था. यही आंकड़ा बताता है कि योजना का असर कितना व्यापक है. अब 22वीं किस्त को लेकर भी उम्मीद है कि करोड़ों किसानों के खाते में सीधा पैसा ट्रांसफर किया जाएगा.

जिन किसानों की ई केवाईसी, आधार लिंकिंग और जमीन से जुड़े दस्तावेज अपडेट हैं. उन्हें किस्त मिलने में पर दिक्कत नहीं आती. ऐसे में जरूरी है कि लाभार्थी अपनी जानकारी समय रहते अपडेट रखें. जिससे किस्त जारी होते ही रकम सीधे खाते में पहुंच सके.

इन कामों को निपटा लें

अगर आपकी केवाईसी पेंडिंग है या बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है. तो उसे तुरंत अपडेट करवा लें. छोटी सी तकनीकी गलती भी किस्त रुकने की वजह बन सकती है. फिलहाल लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो 22वीं किस्त जल्द जारी हो सकती है. लेकिन आधिरकारिक तारीख ऐलान होेने का इंतजार करना होगा. 

Published at : 28 Feb 2026 10:05 AM (IST)
Tags :
PM Kisan Yojana Kisan Yojana Utility News
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget