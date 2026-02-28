50 करोड़ में नीलाम हो रहा इंदौर का शराब ठेका, जानें पिछले साल क्या थी इसकी कीमत?

Indore Liquor Auction Price: इंदौर जिले में शराब की दुकानों के ऑक्शन प्रोसेस शुरू हो चुके हैं. एक्साइज डिपार्टमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए इंदौर जिले में इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया है. ऑक्शन में शामिल 173 शराब की दुकानों में से MR-9 शराब दुकान ग्रुप सबसे महंगा निकला है. इसका रिजर्व प्राइस ₹49.94 करोड़ है. इस आंकड़े ने पिछले साल के मुकाबले काफी बढ़ोतरी दिखाई है. आइए जानते हैं कि पिछले साल क्या थी इसकी वैल्यू.

इंदौर में सबसे महंगी शराब की दुकान

जिले की सभी 173 शराब की दुकानों में MR-9 शराब ठेके को सबसे ज्यादा रिजर्व प्राइस दिया गया है. एक्साइज डिपार्टमेंट ने इसकी मिनिमम बिड 49.94 करोड़ रुपये तय की है. इस वजह से यह शहर के इतिहास का सबसे महंगा ठेका बन चुका है. आपको बता दें कि यह रिजर्व प्राइस सिर्फ शुरुआती बिंदु है. बिडिंग कॉम्पिटीशन के आधार पर फाइनल ऑक्शन प्राइस ₹50 करोड़ से ज्यादा हो सकता है.

पिछले साल कितनी थी कीमत?

पिछले फाइनेंशियल ईयर के दौरान इसी शराब कॉन्ट्रैक्ट का रिजर्व प्राइस ₹38 करोड़ और ₹45 करोड़ के बीच था. इसका मतलब है कि मौजूदा रिजर्व प्राइस पिछले साल की तुलना में लगभग ₹5 करोड़ से ₹8 करोड़ की बड़ी बढ़ोतरी दिखाता है.

नई एक्साइज पॉलिसी के तहत रिजर्व प्राइस में बढ़ोतरी

मध्य प्रदेश एक्साइज पॉलिसी 2026-27 में शराब कॉन्ट्रैक्ट के लिए रिजर्व प्राइस में 20% की बढ़ोतरी की गई है. इस पॉलिसी का मकसद शराब की बिक्री से सरकारी रेवेन्यू को बढ़ाना है और साथ ही मार्केट डिमांड और बिजनेस प्रॉफिट के हिसाब से कीमतों को भी एडजस्ट करना है.

कैसे हो रहा है यह ऑक्शन?

शराब के कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन ई-टेंडरिंग और ई-ऑक्शन सिस्टम के जरिए दिए जा रहे हैं. ऐसा इसलिए ताकि ट्रांसपेरेंसी और गैर कॉम्पिटीशन पक्का हो सके. कॉन्ट्रैक्टर डिजिटल तरीके से बिड सबमिट करते हैं और सबसे ज्यादा बोली लगाने वाला कॉन्ट्रैक्ट जीत जाता है.

प्राइम लोकेशन पर सबसे ज्यादा प्रॉफिट की संभावना

MR-9 जैसे बिजी और प्राइम एरिया में मौजूद शराब की दुकानों को काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल माना जाता है. इंदौर में बड़े शराब आउटलेट खर्च निकालने के बाद सालाना ₹75 लाख से एक करोड़ रुपये तक का प्रॉफिट कमा सकते हैं. आपको बता दें कि हाल के सालों में इंदौर में शराब की बिक्री में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई है. अकेले 2025 में ही जिले में शराब की कुल बिक्री ₹3,731 करोड़ को पार कर गई. यह 2024 की तुलना में काफी ज्यादा है.

