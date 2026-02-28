हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजNational Flag Change: क्या कोई देश बदल सकता है अपना राष्ट्रीय ध्वज, जानें क्या होती है इसकी प्रक्रिया

National Flag Change: क्या कोई देश बदल सकता है अपना राष्ट्रीय ध्वज, जानें क्या होती है इसकी प्रक्रिया

National Flag Change: इतिहास में कई देशों ने अपने झंडे को बदलने का फैसला किया है. आइए जानते हैं कि कोई देश अपना झंडा क्यों बदलता है और क्या होती है इसकी प्रक्रिया.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 28 Feb 2026 08:16 AM (IST)
Preferred Sources

National Flag Change: नेशनल फ्लैग किसी देश की पहचान और इतिहास की सबसे मजबूत निशानियों में से एक है. यह ग्लोबल स्टेज पर देश की वैल्यू, स्ट्रगल और एकता को दर्शाता है.  आपको बता दें कि हर देश को अपना नेशनल फ्लैग बदलने का पूरा हक है. बशर्ते उसकी सरकार और कानून इसकी इजाजत दे. ऐसे बदलाव आमतौर पर बड़े पॉलिटिकल बदलाव, आजादी के आंदोलन या मॉडर्न नेशनल पहचान को दिखाने की कोशिशें के दौरान होते हैं. 

सरकार या पार्लियामेंट प्रपोजल को शुरू करती है

नेशनल फ्लैग को बदलने का प्रोसेस आमतौर पर सरकार या फिर लेजिसलेटिव बॉडी के प्रपोजल से शुरू होता है. यह प्रपोजल पॉलिटिकल बदलाव, आजादी, सरकार बदलने या पब्लिक डिमांड की वजह से आ सकता है. सरकार पहले यह देखती है कि बदलाव जरूरी है या फिर नहीं. इसके बाद फॉर्मल प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाता है. जैसे कॉलोनियल शासन से उभर रहे देश अक्सर कॉलोनियल सिंबल हटाने और अपनी पहचान को बनाने के लिए अपने फ्लैग बदलते हैं. 

 कौन तय करता है नए झंडे का डिजाइन?

एक बार प्रपोजल मंजूर हो जाने के बाद अगला कदम नए डिजाइन को बनाना होता है. इसके लिए कई देश कॉम्पिटीशन के जरिए झंडे के डिजाइन जमा करने के लिए आर्टिस्ट, डिजाइनर और आम जनता को भी बुलाते हैं. इसमें लोगों की भागीदारी बढ़ती है और यह पक्का होता है कि नया झंडा देश की संस्कृति और मूल्यों को दिखाए. कुछ मामलों में इतिहासकार, डिजाइनर और सरकारी अधिकारियों वाली एक्सपर्ट कमेटियां डिजाइन को रिव्यू करती हैं और सबसे सही ऑप्शन चुनती हैं.

 कैसे ली जाती है जनता की राय?

लोकतांत्रिक देशों में जनता की राय काफी जरूरी होती है. सरकारें रेफरेंडम करा सकती हैं. इससे नागरिक यह वोट कर सकते हैं कि नया झंडा अपनाया जाए या मौजूदा झंडा ही रखा जाए. जैसे न्यूजीलैंड ने 2015-16 में अपना झंडा बदलने के लिए एक नेशनल रेफरेंडम कराया था. इसमें ज्यादातर नागरिकों ने असली झंडा ही रखने का फैसला किया था. 

कानूनी मंजूरी कितनी जरूरी? 

फाइनल डिजाइन चुनने के बाद नए झंडे को कानूनी तरीकों से ऑफीशियली मंजूरी मिलनी चाहिए. पार्लियामेंट या फिर संबंधित सरकारी अथॉरिटी नए झंडे को नेशनल सिंबल घोषित करने वाला एक कानून पास करती है. 

नया झंडा कब पेश किया जाता है? 

मंजूरी मिलने के बाद नए झंडे को ऑफिशियल सेरेमनी के जरिए पेश किया जाता है. इसमें अक्सर सरकारी नेता और पब्लिक सेलिब्रेशन शामिल होते हैं. पुराने झंडे को सम्मान के साथ हटा दिया जाता है और नए झंडे को सरकारी बिल्डिंग, मिलिट्री बेस और इंटरनेशनल मिशन में फहराया जाता है.

क्यों बदलते हैं देश अपना झंडा? 

देशों के अपने झंडे को बदलने का फैसला कई वजहों से आता है.  1994 में साउथ अफ्रीका में रंगभेद का अंत और एकता की निशानी के तौर पर एक नया झंडा अपनाने की वजह बना. इसी तरह कनाडा जैसे देशों ने 1965 में कॉलोनियल असर से अलग एक खास नेशनल पहचान बनाने के लिए अपने झंडे को बदला.

यह भी पढ़ें:  ये है दुनिया का सबसे महंगा घर, जानें मुकेश अंबानी का एंटीलिया किस नंबर पर?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 28 Feb 2026 08:16 AM (IST)
Tags :
National Flag Change Flag Law Country Flag Process
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
National Flag Change: क्या कोई देश बदल सकता है अपना राष्ट्रीय ध्वज, जानें क्या होती है इसकी प्रक्रिया
क्या कोई देश बदल सकता है अपना राष्ट्रीय ध्वज, जानें क्या होती है इसकी प्रक्रिया
जनरल नॉलेज
किन मुस्लिम देशों में नहीं खेली जाती होली? रंग दिखने पर मिलती है इतनी कड़ी सजा
किन मुस्लिम देशों में नहीं खेली जाती होली? रंग दिखने पर मिलती है इतनी कड़ी सजा
जनरल नॉलेज
World Most Expensive House: ये है दुनिया का सबसे महंगा घर, जानें मुकेश अंबानी का एंटीलिया किस नंबर पर?
ये है दुनिया का सबसे महंगा घर, जानें मुकेश अंबानी का एंटीलिया किस नंबर पर?
जनरल नॉलेज
ED Seized Money: जब्त किया हुआ रुपया कहां रखती है ईडी, जानें उसके खजाने में कितना?
जब्त किया हुआ रुपया कहां रखती है ईडी, जानें उसके खजाने में कितना?
Advertisement

वीडियोज

Devendra Fadnavis Full Interview: किस बात पर बीच डिबेट गुस्साए फडणवीस ? । Ideas Of India Summit
UP News: Amity School की बड़ी लापरवाही, बस में कैद रहा मासूम, 7 घंटे बाद रोता मिला... | Noida
Crime News: बैंड, बाजा और 'हाहाकार' ! | Sansani
Ishan Khattar Full Interview: बदलते समाज की आईना बन पाया बॉलीवुड ? । Ideas Of India Summit
Pranav Adani Full Interview: धारावी बनेगा महाराष्ट्र की धरा का वीर ? । Ideas Of India Summit
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
टैरिफ जीरो, पूरी तरह खुल जाएंगे यूरोप के बाजार... भारत-EU के बीच मोस्ट फेवर्ड नेशन समझौते से कितना फायदा?
टैरिफ जीरो, पूरी तरह खुल जाएंगे यूरोप के बाजार... भारत-EU के बीच मोस्ट फेवर्ड नेशन समझौते से कितना फायदा?
बिहार
PUSU Live: पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव आज, शाम को होगी मतगणना, जानें क्या है तैयारी
PUSU Live: पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव आज, शाम को होगी मतगणना, जानें क्या है तैयारी
बॉलीवुड
Border 2 BO Day 36: ‘बॉर्डर 2' का जारी है कमाल, छठे फ्राइडे भी कर डाली शानदार कमाई, जानें- 36 दिनों का टोटल कलेक्शन
‘बॉर्डर 2' का जारी है कमाल, छठे फ्राइडे भी कर डाली शानदार कमाई, जानें- 36 दिनों का टोटल कलेक्शन
स्पोर्ट्स
वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के शानदार प्रदर्शन का सीक्रेट क्या? रबाडा ने कर दिया खुलासा
वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के शानदार प्रदर्शन का सीक्रेट क्या? रबाडा ने कर दिया खुलासा
विश्व
पाकिस्तान ने कबूला अफगानिस्तान के साथ जंग में 12 जवानों की मौत, दावा- तालिबान के 274 लड़ाके ढेर
पाकिस्तान ने कबूला अफगानिस्तान के साथ जंग में 12 जवानों की मौत, दावा- तालिबान के 274 लड़ाके ढेर
विश्व
ट्रंप को टैरिफ पर झटका लगने के बाद अचानक दिल्ली पहुंचे अमेरिकी सेक्रेट्री, क्यों दौड़े-दौड़े आए
ट्रंप को टैरिफ पर झटका लगने के बाद अचानक दिल्ली पहुंचे अमेरिकी सेक्रेट्री, क्यों दौड़े-दौड़े आए
नौकरी
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में निकली बंपर भर्ती, ग्रेजुएट-पोस्टग्रेजुएट कर सकते हैं आवेदन;जानें डिटेल्स
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में निकली बंपर भर्ती, ग्रेजुएट-पोस्टग्रेजुएट कर सकते हैं आवेदन;जानें डिटेल्स
हेल्थ
इमरजेंसी में ChatGPT कितना सुरक्षित? रिसर्च ने जताई चिंता, जानें AI की सीमाएं
इमरजेंसी में ChatGPT कितना सुरक्षित? रिसर्च ने जताई चिंता, जानें AI की सीमाएं
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget