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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजMonsoon Break: किसी राज्य में कैसे अटक जाता है मॉनसून, क्या इसे रास्ता देने का भी है कोई तरीका?

Monsoon Break: किसी राज्य में कैसे अटक जाता है मॉनसून, क्या इसे रास्ता देने का भी है कोई तरीका?

Monsoon Break: मौसम विभाग के मुताबिक मानसून महाराष्ट्र में अटक चुका है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 19 Jun 2026 07:12 PM (IST)
Monsoon Break: मौसम विभाग के मुताबिक मानसून महाराष्ट्र में अटक चुका है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.

Monsoon Break: दक्षिण पश्चिम मानसून को अक्सर भारत की आर्थिक जीवन रेखा कहा जाता है. लेकिन इसका आगे बढ़ना हमेशा आसान नहीं होता. दरअसल हाल के मौसम के आंकड़ों से पता चला है कि महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में मानसून अटक चुका है. इस वजह से पूरे देश में सामान्य से कम बारिश हुई है. लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर मानसून के रुकने के पीछे क्या वजह है और क्या इंसान इसे आगे बढ़ाने के लिए कुछ कर सकते हैं? आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब.

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मानसून तब आगे बढ़ता है जब बंगाल की खाड़ी या फिर अरब सागर के ऊपर कम दबाव वाले क्षेत्र या फिर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनते हैं. ये प्रणाली नमी वाली हवाओं को जमीन की तरफ खींचती हैं और मानसून को आगे बढ़ने में मदद करती हैं. जब इस तरह की मौसम प्रणाली नहीं बन पाती तब मानसून की रफ्तार धीमी हो जाती है और वह किसी क्षेत्र में दिनों या फिर हफ्तों तक रुक सकता है.
मानसून तब आगे बढ़ता है जब बंगाल की खाड़ी या फिर अरब सागर के ऊपर कम दबाव वाले क्षेत्र या फिर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनते हैं. ये प्रणाली नमी वाली हवाओं को जमीन की तरफ खींचती हैं और मानसून को आगे बढ़ने में मदद करती हैं. जब इस तरह की मौसम प्रणाली नहीं बन पाती तब मानसून की रफ्तार धीमी हो जाती है और वह किसी क्षेत्र में दिनों या फिर हफ्तों तक रुक सकता है.
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उत्तर पश्चिमी भारत से चलने वाली गर्म और सूखी हवाएं अक्सर आगे बढ़ती मानसून हवाओं के लिए रुकावट का काम करती हैं. हीट वेव, वेस्टर्न डिस्टरबेंस और सूखी महाद्वीपीय हवाएं नमी वाली हवाओं की रफ्तार को कम या फिर तेज कर सकती हैं. इससे बारिश नए इलाकों तक पहुंच नहीं पाती.
उत्तर पश्चिमी भारत से चलने वाली गर्म और सूखी हवाएं अक्सर आगे बढ़ती मानसून हवाओं के लिए रुकावट का काम करती हैं. हीट वेव, वेस्टर्न डिस्टरबेंस और सूखी महाद्वीपीय हवाएं नमी वाली हवाओं की रफ्तार को कम या फिर तेज कर सकती हैं. इससे बारिश नए इलाकों तक पहुंच नहीं पाती.
Published at : 19 Jun 2026 07:12 PM (IST)
Tags :
Monsoon Rainfall Deficit Monsoon Break

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