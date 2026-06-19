मानसून तब आगे बढ़ता है जब बंगाल की खाड़ी या फिर अरब सागर के ऊपर कम दबाव वाले क्षेत्र या फिर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनते हैं. ये प्रणाली नमी वाली हवाओं को जमीन की तरफ खींचती हैं और मानसून को आगे बढ़ने में मदद करती हैं. जब इस तरह की मौसम प्रणाली नहीं बन पाती तब मानसून की रफ्तार धीमी हो जाती है और वह किसी क्षेत्र में दिनों या फिर हफ्तों तक रुक सकता है.