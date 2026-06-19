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Monsoon Break: किसी राज्य में कैसे अटक जाता है मॉनसून, क्या इसे रास्ता देने का भी है कोई तरीका?
Monsoon Break: मौसम विभाग के मुताबिक मानसून महाराष्ट्र में अटक चुका है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.
Monsoon Break: दक्षिण पश्चिम मानसून को अक्सर भारत की आर्थिक जीवन रेखा कहा जाता है. लेकिन इसका आगे बढ़ना हमेशा आसान नहीं होता. दरअसल हाल के मौसम के आंकड़ों से पता चला है कि महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में मानसून अटक चुका है. इस वजह से पूरे देश में सामान्य से कम बारिश हुई है. लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर मानसून के रुकने के पीछे क्या वजह है और क्या इंसान इसे आगे बढ़ाने के लिए कुछ कर सकते हैं? आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब.
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Published at : 19 Jun 2026 07:12 PM (IST)
Tags :Monsoon Rainfall Deficit Monsoon Break
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