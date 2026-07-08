क्या सच में कट्टर था औरंगजेब, आखिर इस्लाम के सहारे मुगल साम्राज्य को कैसे किया अनुशासित?

भारतीय इतिहास में मुगल शासक औरंगजेब की छवि अक्सर एक बेहद कट्टर और असहिष्णु शासक की रही है. लेकिन केलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, बर्कले के जाने-माने इतिहासकार मुनीस डॉ. फारूकी की एक किताब इस धारणा बिल्कुल अलग और नए नजरिए से देखती है.

उनकी रिसर्च के अनुसार, औरंगजेब साम्राज्य पर इस्लाम थोपना नहीं चाहता था, बल्कि वह लड़खड़ाती हुई मुगल सल्तनत को बचाने और उसे एक कड़े अनुशासन में बांधने के लिए धार्मिक नैतिकताओं का सहारा ले रहा था. औरंगजेब की राजनीतिक जरूरतें हमेशा उसके धार्मिक सिद्धांतों पर भारी पड़ती थीं, क्योंकि वह बेहद विविधतापूर्ण साम्राज्य पर राज कर रहा था. चलिए जानें कि कैसे उसने इस्लाम के सहारे मुगल साम्राज्य को अनुशासित करने का काम किया.

सल्तनत को संभालने का त्रिस्तरीय फॉर्मुला

मुनीस डी. फारूकी की मानें तो औरंगजेब को सिर्फ धार्मिक चश्मे से देखना इतिहास के साथ नाइंसाफी होगी. सच तो यह है कि उसका साम्राज्य इतना बड़ा और अशांत था कि वह किसी भी तरह से धार्मिक भेदभाव का जोखिम नहीं उठा सकता था. इसलिए उसने अपनी संप्रभुता को मजबूत करने के लिए तीन स्तरों पर बदलाव किए थे- पहला अपने निजी जीवन और परिवार में, दूसरा शाही दरबार की संस्कृति में और तीसरा पूरे साम्राज्य के शासन तंत्र में. इस पूरी कूटनीति के पीछे उसका मकसद अपनी सल्तनत में मुस्लिम प्रतीकात्मक नेतृत्व को सर्वोच्च बनाए रखना और अनुशासित शासन व्यवस्था को स्थापित करना था.

निजी जीवन में सादगी और कड़ा धार्मिक अनुशासन

औरंगजेब अपने पूर्वज मुगल शासकों के मुकाबले व्यक्तिगत जीवन में बेहद अनुशासित और धार्मिक था. वह मुगलों का ऐसा पहला राजा बना था, जिसने शराब को पूरी तरीके से छोड़ दिया था. वह रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों जैसे स्याही की दवात, ट्रे और अगरबत्ती स्टैंड आदि में सोने-चांदी के बर्तनों या कीमती धातुओं के इस्तेमाल से बचता था. साल 1661 में, 43 वर्ष की आयु में उसने पवित्र पुस्तक कुरान को कंठस्थ करना शुरू कर लिया था और सात साल में इसे पूरा किया. वह पांच वक्त की नमाज कभी नहीं छोड़ता था और शुक्रवार की सामूहिक नमाज में जनता के विरोध के बावजूद शामिल होता था.

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हरम पर पाबंदी और राजदरबार से कविता की विदाई

धार्मिक नियमों का पालन करते हुए औरंगजेब ने साल 1667 में उदयपुर महल से अपनी आखिरी शादी की, क्योंकि इस्लाम में चार से ज्यादा पत्नियां रखने की मनाही है. इसके बाद उसने शाही हरम में उपपत्नियों (परस्तार) को रखने की सदियों पुरानी मुगल परंपरा पर भी रोक लगा दी. इतना ही नहीं उसने राजदरबार से राजकवि का पद भी खत्म कर दिया, क्योंकि उसे डर था कि झूठी तारीफें करने वाली कविताएं उसे अहंकारी बना सकती हैं. हालांकि उसे खुद फारसी के महान कवियों की रचनाएं पढ़ने का शौक था और उसने अपने परिवार को कविताएं लिखने से कभी नहीं रोका.

दरबारी संगीत और सूफी परंपराओं के नियम

औरंगजेब के बारे में सबसे बड़ा विवाद संगीत पर पाबंदी को लेकर है. इतिहासकार बताते हैं कि शासन के शुरुआती 10 सालों में उसके काल में संगीत पर महत्वपूर्ण ग्रंथ राग दर्पण लिखा गया था. उसने दरबार में केवल उन वाद्य यंत्रों या गायन पर रोक लगाई जो इंसान को बहुत भावुक या आत्म नियंत्रण से दूर करते थे. शाही नक्कारखाना (ढोल बजाने का स्थान) और त्योहारों या मेहमानों के स्वागत में बजने वाले संगीत पर कोई रोक नहीं थी. जब कुछ अति-उत्साही अधिकारियों ने सूफी दरगाहों पर होने वाले संगीत कार्यक्रमों पर रोक लगाने की कोशिश की तो औरंगजेब ने खुद उनको डांटकर रुकवाया था.

शहजादों और शहजादियों पर कड़ा पहरा

बादशाह ने जो कड़े नियम खुद पर लागू किए थे, वैसी ही उम्मीद उसने अपने बेटों और बेटियों से भी की थी. उसने अपने बड़े बेटों मोहम्मद सुल्तान और मुअज्जम को कुरान सीखने और प्रशासनिक कार्यों में कड़ी मेहनत करने की हिदायत दी. उसने अपने बच्चों के ज्यादा शिकार खेलने और ढीले-ढाले कपड़े पहनने जैसी फिजूलखर्ची पर हमेशा फटकार लगाई थी. उसकी बेटियों- जेब-उन-निया, बदर-उन-निसा, जीनत-उन-निसा और मेहर-उन-निसा ने भी कुरान की शिक्षा सी. उसकी बेटी जीनत-उन-निसा इस नए दौर की आदर्श मुगल महिला बनकर उभरी, जो कि पूरी तरह से धार्मिक, शालीन और अपने पिता के संघर्षों में मददगार थी.

शाही आडंबरों और परंपराओं की विदाई

मुगल दरबार की संस्कृति को अनुशासित करने के लिए औरंगजेब ने कई एतिहासिक कदम उठाए थे. साल 1658 में उसने ईरानी नववर्ष नौरोज के उत्सव पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी. क्योंकि वह इसे एक पारसी त्योहार मानता था. इसके अलावा राजाओं को भगवान का दर्जा देने जैसी ताकतों से बचने के लिए उसने नए हिंदू राजाओं के राजतिलक के वक्त अपने हाथों से तिलक लगाने की परंपरा को भी धीरे-धीरे बंद कर दिया. 1660 के दशक के उत्तरार्ध में उसने खुद को तराजू में तोलने की रस्म और झरोखा दर्शन के केवल दिखावे वाले हिस्से से खुद को अलग कर लिया था.

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