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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi Weather: दिल्ली में बारिश का दौर, आज 50km प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, सुबह-शाम बरसेंगे बादल

Delhi Weather: दिल्ली में बारिश का दौर, आज 50km प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, सुबह-शाम बरसेंगे बादल

Delhi weather Update: दिल्ली-एनसीआर में सुबह से ही आसमान में बादल छाये हुए हैं और बारिश के कारण मौसम खुशनुमा बना हुआ है. मंगलवार को बारिश के बाद चली ठंडी हवाओं के कारण अधिकतम तापमान में गिरावट आई है.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 08 Jul 2026 06:51 AM (IST)
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  • मौसम विभाग ने अगले तीन दिन तापमान गिरने का अनुमान.

दिल्ली-एनसीआर में सुबह से ही आसमान में बादल छाये हुए हैं और बारिश के कारण मौसम खुशनुमा बना हुआ है. मंगलवार (7 जुलाई)  को दिल्ली-एनसीआर में बारिश के बाद चली ठंडी हवाओं के कारण अधिकतम तापमान में गिरावट आई है. इससे लोगों को भीषण गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिली है, लेकिन मंगलवार को जलभराव के कारण कुछ इलाकों में ट्रैफिक की समस्या भी देखने को मिली.

आज बुधवार (8 जुलाई) को भी दिल्ली-एनसीआर में सुबह से ही रुक-रुक कर हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो रही है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, मंगलवार (7 जुलाई) को दिल्ली में अधिकतम तापमान 37.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.6 डिग्री अधिक रहा. वहीं, न्यूनतम तापमान 30.0 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.1 डिग्री अधिक है. इस दौरान शहर में पूर्व-उत्तर-पूर्व दिशा से हवाएं चलीं.

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पिछले 24 घंटों में कैसा रहा मौसम?

पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली के कई इलाकों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश और कुछ जगहों पर भारी बारिश हुई. इस दौरान दिल्ली के अधिकतम तापमान में 1-2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई, जबकि न्यूनतम तापमान में 1-3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई. पिछले 24 घंटों में दिल्ली में न्यूनतम तापमान 25-30 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 36-38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा.

इस दौरान अधिकतम आर्द्रता 100 प्रतिशत और न्यूनतम आर्द्रता 60 प्रतिशत दर्ज किया गया, जिससे लोगों को उमस ने थोड़ा परेशान किया. पिछले 24 घंटों में मंगलवार सुबह 8:30 बजे तक बारिश दर्ज नहीं की गई, लेकिन इसके बाद शाम 5:30 तक में 11.9 मिमी बारिश दर्ज की गई . 

आज भी बरसेंगे बादल

IMD के अनुसार, आज बुधवार (8 जुलाई) को शहर का अधिकतम तापमान 32-34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21-23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. आज आसमान में बादल छाये रहेंगे. इस दौरान गरज-चमक, बिजली कड़कने के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, जिनकी गति 30-40 किमी/घंटा तक जा सकती है, लेकिन झोंको के साथ यह 50 किमी/घंटा तक जा सकती है.

आज सुबह या दोपहर के समय दिल्ली-एनसीआर में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश और कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है. इसके बाद शाम या रात के समय बारिश का एक और दौर आने की संभावना है. 

अगले तीन दिनों में गिरेगा तापमान

विभाग के अनुसार, अगले 3 दिनों में दिल्ली के अधिकतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट और उसके बाद 3-4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है. वहीं, अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस  की गिरावट और उसके बाद 2-3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है. 

मौसम विभाग ने बदलते मौसम को देखते हुए नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है. इसके साथ ही मौसम खराब होने की स्थिति में खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी है क्योंकि इससे अप्रिय घटना होने की संभावना बनी रहती है.

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
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Published at : 08 Jul 2026 06:51 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Mausam IMD DELHI NEWS WEATHER UPDATE DELHI WEATHER
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