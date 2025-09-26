हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजMig 21 Retired: मिग-21 में नहीं होता था एसी तो गर्मी से कैसे बचते थे पायलट, जान लें टेक्नोलॉजी

Mig 21 Retired: मिग-21 में नहीं होता था एसी तो गर्मी से कैसे बचते थे पायलट, जान लें टेक्नोलॉजी

Mig 21 Retired: मिग-21 वायुसेना से पूरी तरह रिटायर हो चुका है, उसके साथ एक स्वर्णिम युग भी समाप्त हो गया है. चलिए जानें कि मिग-21 में बिना एसी के पायलट कैसे ठंडे रहते थे.

By : निधि पाल  | Updated at : 26 Sep 2025 03:59 PM (IST)
Mig 21 Retired: मिग-21 वायुसेना से पूरी तरह रिटायर हो चुका है, उसके साथ एक स्वर्णिम युग भी समाप्त हो गया है. चलिए जानें कि मिग-21 में बिना एसी के पायलट कैसे ठंडे रहते थे.

Mig 21 Retired: भारतीय वायुसेना ने शुक्रवार को आधिकारिक तौर पर अपने सबसे पुराने और चर्चित लड़ाकू विमान मिग-21 को वायुसेना से विदा कर दिया. इस फ्लाइंग मशीन ने करीब 62 सालों तक भारतीय आसमान की सुरक्षा की और कई अहम अभियानों का हिस्सा बना. 1965 और 1971 के युद्धों से लेकर 1999 के करगिल संघर्ष और 2019 के बालाकोट हमले तक इस विमान ने अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराई. लेकिन आज इसे रिटायर कर दिया गया है. इस विमान में एयर कंडीशनिंग सिस्टम मौजूद नहीं था, तो पायलट्स खुद को कैसे ठंडा रखते थे?

1/7
मिग-21 के साथ उड़ान भरना पायलटों के लिए कभी आसान नहीं था. दरअसल, इस विमान में एयर कंडीशनिंग सिस्टम नहीं लगा था. ऐसे में गर्मी से भरे कॉकपिट में घंटों तक उड़ान भरना पायलटों के लिए बड़ी चुनौती थी.
मिग-21 के साथ उड़ान भरना पायलटों के लिए कभी आसान नहीं था. दरअसल, इस विमान में एयर कंडीशनिंग सिस्टम नहीं लगा था. ऐसे में गर्मी से भरे कॉकपिट में घंटों तक उड़ान भरना पायलटों के लिए बड़ी चुनौती थी.
2/7
मिग-21 में एयर कंडीशनर के बजाय एक Environmental Conditioning System लगाया गया था. यह सिस्टम मूल रूप से विमान के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों यानी एवियोनिक्स को ठंडा रखने के लिए डिजाइन किया गया था.
मिग-21 में एयर कंडीशनर के बजाय एक Environmental Conditioning System लगाया गया था. यह सिस्टम मूल रूप से विमान के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों यानी एवियोनिक्स को ठंडा रखने के लिए डिजाइन किया गया था.
3/7
लेकिन इसमें से निकलने वाली ठंडी हवा का एक हिस्सा कॉकपिट में भी भेजा जाता था. यही ठंडी हवा पायलटों को गर्मी से राहत देती थी और कॉकपिट के तापमान को नियंत्रित रखती थी. ECS के जरिए बनाई गई ठंडी हवा लगातार कॉकपिट में जाती रहती थी.
लेकिन इसमें से निकलने वाली ठंडी हवा का एक हिस्सा कॉकपिट में भी भेजा जाता था. यही ठंडी हवा पायलटों को गर्मी से राहत देती थी और कॉकपिट के तापमान को नियंत्रित रखती थी. ECS के जरिए बनाई गई ठंडी हवा लगातार कॉकपिट में जाती रहती थी.
4/7
हालांकि यह एयर कंडीशनिंग जितनी आरामदायक नहीं होती थी, लेकिन लंबे समय तक उड़ान भरते समय पायलटों को कम से कम सहनीय माहौल जरूर प्रदान करती थी.
हालांकि यह एयर कंडीशनिंग जितनी आरामदायक नहीं होती थी, लेकिन लंबे समय तक उड़ान भरते समय पायलटों को कम से कम सहनीय माहौल जरूर प्रदान करती थी.
5/7
तकनीकी मदद के अलावा पायलटों के पास अपनी सुरक्षा और आराम के लिए खास फ्लाइट सूट भी होता था.इस सूट के नीचे वे एक एक्सपोजर सूट पहनते थे.
तकनीकी मदद के अलावा पायलटों के पास अपनी सुरक्षा और आराम के लिए खास फ्लाइट सूट भी होता था.इस सूट के नीचे वे एक एक्सपोजर सूट पहनते थे.
6/7
इस सूट को अनौपचारिक भाषा में पूपी सूट कहा जाता था. यह सूट गोताखोरों के ड्राई सूट की तरह काम करता था.
इस सूट को अनौपचारिक भाषा में पूपी सूट कहा जाता था. यह सूट गोताखोरों के ड्राई सूट की तरह काम करता था.
7/7
गर्म मौसम में यह पायलट को अधिक तापमान से बचाता था और ठंडी परिस्थितियों में या पानी में उतरने की स्थिति में शरीर को सुरक्षित रखता था.
गर्म मौसम में यह पायलट को अधिक तापमान से बचाता था और ठंडी परिस्थितियों में या पानी में उतरने की स्थिति में शरीर को सुरक्षित रखता था.
Published at : 26 Sep 2025 03:59 PM (IST)
Tags :
Indian Air Force MiG 21 MiG-21 Retirement Mig 21 Retired

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
MiG-21 Farewell: कौन हैं स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा ? क्या है MIG-21 से उनका कनेक्शन, विदाई में किया ये काम
कौन हैं स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा ? क्या है MIG-21 से उनका कनेक्शन, विदाई में किया ये काम
महाराष्ट्र
मराठवाड़ा बाढ़: बर्बाद किसानों के जख्म पर सरकार और विपक्ष का मरहम! कर्ज माफी पर क्या बोले अजित पवार?
मराठवाड़ा बाढ़: बर्बाद किसानों के जख्म पर सरकार और विपक्ष का मरहम! कर्ज माफी पर क्या बोले अजित पवार?
इंडिया
Delhi Sultanate Qutbuddin Aibak: कई बार बेचा गया गुलाम, कैसे बन बैठा दिल्ली का सुल्तान, मंदिरों का किया विध्वंस
कई बार बेचा गया गुलाम, कैसे बन बैठा दिल्ली का सुल्तान, मंदिरों का किया विध्वंस
क्रिकेट
कितनी दौलत के मालिक हैं भारत के विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा? IPL और BCCI से बंपर कमाई; जानें नेटवर्थ
कितनी दौलत के मालिक हैं भारत के ओपनर अभिषेक शर्मा? IPL और BCCI से बंपर कमाई; जानें नेटवर्थ
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Citroen C3, C3 Aircross, Basalt Dark editions | Auto Live
All-new Skoda Kodiaq Walkaround | Auto Live
New Skoda Kodiaq Review : A SUV With Premium Perks | Auto Live
I Love Muhammad: Bhopal में जुमे की नमाज़ के बाद दिखा खास 'मोहम्मद' कैंपेन
Citroën C3 में अब है Added features! | Auto Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
MiG-21 Farewell: कौन हैं स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा ? क्या है MIG-21 से उनका कनेक्शन, विदाई में किया ये काम
कौन हैं स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा ? क्या है MIG-21 से उनका कनेक्शन, विदाई में किया ये काम
महाराष्ट्र
मराठवाड़ा बाढ़: बर्बाद किसानों के जख्म पर सरकार और विपक्ष का मरहम! कर्ज माफी पर क्या बोले अजित पवार?
मराठवाड़ा बाढ़: बर्बाद किसानों के जख्म पर सरकार और विपक्ष का मरहम! कर्ज माफी पर क्या बोले अजित पवार?
इंडिया
Delhi Sultanate Qutbuddin Aibak: कई बार बेचा गया गुलाम, कैसे बन बैठा दिल्ली का सुल्तान, मंदिरों का किया विध्वंस
कई बार बेचा गया गुलाम, कैसे बन बैठा दिल्ली का सुल्तान, मंदिरों का किया विध्वंस
क्रिकेट
कितनी दौलत के मालिक हैं भारत के विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा? IPL और BCCI से बंपर कमाई; जानें नेटवर्थ
कितनी दौलत के मालिक हैं भारत के ओपनर अभिषेक शर्मा? IPL और BCCI से बंपर कमाई; जानें नेटवर्थ
बॉलीवुड
जब चाकू से हुए हमले के बाद बेटे जेह के कमरे में घायल पड़े थे सैफ अली खान, एक्टर बोले- 'पूरी जिंदगी आंखों के सामने...'
'मेरी पूरी जिंदगी आंखों के सामने घूम गई थी', सैफ अली खान ने चाकू से हुए हमले पर की बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दशहरा से पहले यूपी के 3.96 लाख से अधिक स्टूडेंट्स को सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया तोहफा, ₹89.96 करोड़ रुपये किए ट्रांसफर
दशहरा से पहले यूपी के 3.96 लाख से अधिक स्टूडेंट्स को सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया तोहफा, ₹89.96 करोड़ रुपये किए ट्रांसफर
जनरल नॉलेज
Bihar Assembly Elections: बिहार में कौन-सी पार्टी महिलाओं को दे रही सबसे ज्यादा रुपये, जानें किसके दावे में कितना दम?
बिहार में कौन-सी पार्टी महिलाओं को दे रही सबसे ज्यादा रुपये, जानें किसके दावे में कितना दम?
शिक्षा
Squadron Leader Priya Sharma: MiG-21 की विदाई में चमकीं स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा, जानें उनकी पढ़ाई और सैलरी
MiG-21 की विदाई में चमकीं स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा, जानें उनकी पढ़ाई और सैलरी
ENT LIVE
नेपो किड्स, आउटसाइडर्स, न्यू बॉलीवुड एरा और तू मेरी पूरी कहानी पर महेश भट्ट और अनु मलिक
नेपो किड्स, आउटसाइडर्स, न्यू बॉलीवुड एरा और तू मेरी पूरी कहानी पर महेश भट्ट और अनु मलिक
ENT LIVE
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Embed widget