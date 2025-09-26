एक्सप्लोरर
Mig 21 Retired: मिग-21 में नहीं होता था एसी तो गर्मी से कैसे बचते थे पायलट, जान लें टेक्नोलॉजी
Mig 21 Retired: मिग-21 वायुसेना से पूरी तरह रिटायर हो चुका है, उसके साथ एक स्वर्णिम युग भी समाप्त हो गया है. चलिए जानें कि मिग-21 में बिना एसी के पायलट कैसे ठंडे रहते थे.
Mig 21 Retired: भारतीय वायुसेना ने शुक्रवार को आधिकारिक तौर पर अपने सबसे पुराने और चर्चित लड़ाकू विमान मिग-21 को वायुसेना से विदा कर दिया. इस फ्लाइंग मशीन ने करीब 62 सालों तक भारतीय आसमान की सुरक्षा की और कई अहम अभियानों का हिस्सा बना. 1965 और 1971 के युद्धों से लेकर 1999 के करगिल संघर्ष और 2019 के बालाकोट हमले तक इस विमान ने अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराई. लेकिन आज इसे रिटायर कर दिया गया है. इस विमान में एयर कंडीशनिंग सिस्टम मौजूद नहीं था, तो पायलट्स खुद को कैसे ठंडा रखते थे?
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 26 Sep 2025 03:59 PM (IST)
