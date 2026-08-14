CBI की जांच में कितने आरोपी दोषी साबित होते हैं? जानें Conviction Rate

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom झारखंड परीक्षा अनियमितताओं पर सीबीआई जांच की याचिका, दर पर सवाल।

दोषसिद्धि दर जांच प्रभावशीलता बताती है; सीबीआई की दर बेहतर रही।

सीबीआई की दर में हाल में कमी; इसके कई कारण संभव हैं।

हालांकि, 7000 से अधिक सीबीआई मामले वर्षों से लंबित हैं।

CBI Conviction Rate: झारखंड हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है. इसमें जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की सीबीआई जांच की मांग की गई है. जेपीएससी उम्मीदवार वसंत कुमार द्वारा दायर इस याचिका में प्रश्न पत्र लीक होने गड़बड़ियों और पैसे के बदले नियुक्तियां करने का आरोप लगाया गया है. हालांकि राज्य सरकार ने गड़बड़ियों को मना है और सीआईडी जांच शुरू कर दी है. लेकिन याचिकाकर्ता ने जांच के तरीके पर सवाल उठाए हैं. इसी बीच एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर सीबीआई का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है और सीबीआई की जांच में कितने आरोपी दोषी साबित होते हैं. आइए जानते हैं.

सीबीआई का कन्विक्शन रेट क्या है?

कन्विक्शन रेट का मतलब उन मामलों के प्रतिशत से है जिनमें कोर्ट सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी ठहरता है. यह जांच और अभियोजन की प्रभावशीलता का एक जरूरी पैमाना है. हालांकि यह अकेले किसी भी एजेंसी के प्रदर्शन की पूरी कहानी नहीं बताता. सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की हालिया रिपोर्ट के आंकड़ों के मुताबिक हाल के सालों में सीबीआई का कन्विक्शन रेट आमतौर पर 65% से 75% के बीच रहा है. यह दी गई जानकारी में राज्य पुलिस के मामलों के लिए बताए गए लगभग 53% से 54% कन्विक्शन रेट से ज्यादा है.





2024 में सीबीआई के कन्विक्शन रेट में गिरावट

सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के नए आंकड़ों से यह पता चलता है कि 2024 में सीबीआई का कन्विक्शन रेट 69.14% दर्ज किया गया. यह आंकड़ा पिछले साल की दर से थोड़ा कम था. 2023 में सीबीआई का कन्विक्शन रेट 71.47% था और 2022 में यह 74.59% था. इन सालाना उतार-चढ़ाव का मतलब जरूरी नहीं की जांच की गुणवत्ता में अचानक गिरावट आई हो.

कोर्ट के नतीजे पर कई वजहों से असर पड़ सकता है. जैसे गवाहों का अपने बयान से मुकर जाना, सबूत की स्वीकार्यता पर सवाल उठाना, सनी में देरी और ऐसे मामलों का निपटारा जो कई सालों से लंबित हो सकते हैं.

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अदालतों द्वारा फैसला किए गए 644 मामलों में क्या हुआ?

1 साल के दौरान फैसला किए गए मामलों पर बारीकी से नजर डालने पर यह पता चलता है कि जमीनी स्तर पर सजा मिलने की दर का मतलब क्या है. दिए गए आंकड़ों के मुताबिक इस अवधि के दौरान खास अदालतों ने सीबीआई के 644 मामलों में अंतिम फैसला सुनाया. इनमें से 392 मामलों में सजा हुई.

लगभग 154 मामलों में आरोपी बरी हो गए. ऐसा इसलिए क्योंकि अभियोजन पक्ष उचित संदेश से परे अपराध साबित करने में नाकाम रहा. लगभग 21 मामलों में आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया गया और बाकी 77 मामलों का निपटारा तकनीकी या फिर दूसरी वजह से किया गया.

इन आंकड़ों से पता चलता है कि किसी भी मामले की जांच होने या फिर आरोप तय होने से सजा मिलने की गारंटी नहीं मिल जाती. आखिरकार अभियोजन पक्ष को अदालत के सामने कथित अपराध से जुड़ी हर कानूनी रूप से जरूरी बात को साबित करना होता है.





सीबीआई की सजा दिलाने की दर ज्यादा क्यों है?

सीबीआई भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध, बड़े आपराधिक मामले, और अदालत या फिर सरकारों द्वारा सौंपे गए मामलों की खास जांच करती है. इसकी जांच में बड़े पैमाने पर दस्तावेजों का विश्लेषण, फॉरेंसिक सबूत, वित्तीय लेन-देन की जांच पड़ताल और गवाहों से पूछताछ भी शामिल हो सकती है.

यह एजेंसी तय अदालत में मामलों के लिए खास सरकारी वकील के साथ भी काम करती है. स्वीकार्य सबूत के साथ अच्छी तरह तैयार की गई चार्ज शीट अभियोजन पक्ष के मामले को मजबूत बना सकती है. हालांकि सजा की उच्च दर का मतलब यह नहीं निकाला जाना चाहिए कि सीबीआई की हर जांच का नतीजा सजा ही होता है.

भारत के 7000 से ज्यादा मामले लंबित

मौजूदा आंकड़ों से यह पता चलता है कि सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ सजा मिलने की दर नहीं बल्कि मामलों का भारी बैकलॉग है. रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई जांच के भ्रष्टाचार के 7000 से ज्यादा मामले अलग-अलग खास अदालत में लंबित हैं. इनमें से 2660 से ज्यादा मामले 10 से 20 साल से भी लंबित हैं. साथ ही लगभग 379 मामलों में दो दशक से भी ज्यादा पुराना समय बीत चुका है.

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