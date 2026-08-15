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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजGlobal Rich List 2026: किस शहर में सबसे ज्यादा बिजनेस फैमिली, किस पायदान पर है दिल्ली?

Global Rich List 2026: किस शहर में सबसे ज्यादा बिजनेस फैमिली, किस पायदान पर है दिल्ली?

026 की Barclays Private Clients Hurun India Most Valuable Family Businesses List के मुताबिक, भारत के 300 बड़े बिजनेस परिवारों की संयुक्त संपत्ति 138 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 15 Aug 2026 06:53 AM (IST)
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Global Rich List 2026 : दुनिया के बड़े शहरों की पहचान अब सिर्फ उनकी आबादी, इमारतों या कारोबार से नहीं होती, बल्कि वहां रहने वाले अरबपतियों और बड़ी बिजनेस फैमिली की संख्या भी उनकी आर्थिक मजबूती दिखाती है. 2026 की Barclays Private Clients Hurun India Most Valuable Family Businesses List के मुताबिक, भारत के 300 बड़े बिजनेस परिवारों की संयुक्त संपत्ति 138 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. 2024 के बाद उनकी कुल संपत्ति में करीब 30 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है. वहीं 2026 की Hurun Global Rich List के आंकड़े बताते हैं कि दुनिया के कुछ शहरों में अरबपतियों और बड़ी संपत्ति का बड़ा हिस्सा केंद्रित है. ऐसे में आइए जानते हैं कि किस शहर में सबसे ज्यादा बिजनेस फैमिली है और दिल्ली किस पायदान पर है. 

दुनिया किस शहर में सबसे ज्यादा बिजनेस फैमिली?

2026 Hurun Global Rich List के अनुसार, न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा बिजनेस फैमिली है. यह दुनिया का सबसे बड़ा अरबपति हब है. यहां कुल 146 अरबपति रहते हैं. न्यूयॉर्क की इस स्थिति के पीछे वॉल स्ट्रीट, फाइनेंशियल सर्विसेज, प्राइवेट इक्विटी, रियल एस्टेट और टेक्नोलॉजी कंपनियों का बड़ा योगदान माना गया है. न्यूयॉर्क के बाद चीन के शेनझेन में 132, शंघाई में 120 और बीजिंग में 107 अरबपति हैं. इसके बाद लंदन 102 अरबपतियों के साथ पांचवें नंबर पर है.

दिल्ली किस पायदान पर?

भारत की स्थिति भी इस लिस्ट में काफी मजबूत है. मुंबई 95 अरबपतियों के साथ दुनिया में 6वें नंबर पर है. भारत के सबसे बड़े बिजनेस परिवारों और कंपनियों के मुख्यालय के मामले में भी मुंबई सबसे आगे है. वहीं दिल्ली 64 अरबपतियों के साथ वैश्विक लिस्ट में 11वें नंबर पर है. भारत में मुंबई के बाद दिल्ली दूसरा बड़ा वेल्थ और बिजनेस हब है. इसके अलावा हांगकांग में 88, सैन फ्रांसिस्को में 86 और मॉस्को में 82 अरबपति दर्ज किए गए हैं.

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चीन के कई शहर टॉप रैंकिंग में शामिल 

इस वैश्विक लिस्ट में चीन के शहरों का दबदबा भी है. शेनझेन, शंघाई और बीजिंग के अलावा हांगझोउ, ग्वांगझोउ, सूझोउ और निंगबो जैसे शहर भी बड़े अरबपति केंद्रों में शामिल हैं. चीन के आठ शहर इस रैंकिंग में हैं, जो कुल अरबपतियों का करीब 34 फीसदी हिस्सा रखते हैं. वहीं एशिया की हिस्सेदारी और भी बड़ी है. लिस्ट में शामिल शहरों के कुल अरबपतियों में करीब 58 फीसदी एशिया से हैं. मुंबई, नई दिल्ली, सिंगापुर, ताइपे, बैंकॉक, सियोल, जकार्ता और टोक्यो जैसे शहर इस बढ़ती आर्थिक ताकत को दिखाते हैं.

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Published at : 15 Aug 2026 06:53 AM (IST)
Tags :
BUSINESS FAMILY Richest City Most Billionaires Global Rich List 2026
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