आज दुनिया में 12000 से ज्यादा परमाणु हथियार मौजूद हैं. ऐसे में एक बड़े पैमाने का परमाणु युद्ध पृथ्वी पर मौजूद ज्यादातर जीवन को मिटा सकता है. तत्काल होने वाले धमाके, रेडिएशन का संपर्क और लंबे समय तक होने वाला पर्यावरणीय नुकसान धमाके वाली जगह से दूर रहने वाले लोगों के लिए भी जिंदा रहना काफी मुश्किल बना देगा.