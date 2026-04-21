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Nuclear Bombs: पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए कितने परमाणु बम की होगी जरूरत? यह सच्चाई कर देगी हैरान
Nuclear Bombs: अक्सर ही लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि आखिर कितने परमाणु बम पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं. आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.
Nuclear Bombs: मिडिल ईस्ट में अभी भी तनाव चल रहा है. हालांकि अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर कायम है. इसी बीच लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर कितने परमाणु बम पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.
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Published at : 21 Apr 2026 02:14 PM (IST)
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पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए कितने परमाणु बम की होगी जरूरत? यह सच्चाई कर देगी हैरान
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