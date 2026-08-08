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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में बदलने वाला है मौसम का मिजाज, 63 जिलों में बारिश का अलर्ट

यूपी में बदलने वाला है मौसम का मिजाज, 63 जिलों में बारिश का अलर्ट

UP Weather Today: उत्तर प्रदेश में लगातार मानसून सक्रिय बना हुआ है. मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के 63 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार जताए हैं. दो जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है. 

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 08 Aug 2026 06:56 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय बना हुआ है, जिसकी वजह से प्रदेशभर में झमाझम बारिश का दौर देखने को मिल रहा है. शुक्रवार को भी नोएडा से लखनऊ, वाराणसी तक कई जिलों में मूसलाधार बारिश हुई, जिससे मौसम पूरी तरह बदला हुआ हैं. मौसम विभाग ने आज 8 अगस्त को भी प्रदेश के 63 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार जताए हैं. दो जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है. 

मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिमी यूपी के ऊपर मध्य क्षोभमंडल तक विस्तृत चक्रवाती परिसंचरण की वजह से निम्न दबाव क्षेत्र बना है. जिसकी वजह से प्रदेश में बारिश का दौर जारी है. मौसम विभाग के मुताबिक यूपी के पश्चिमी और पूर्वी दोनों संभागों में आज भी तेज बारिश को दौर जारी रहेगी. कुछ जगहों पर 60 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार से तेज आंधी की भी संभावना बनी हुई है.  

इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

यूपी में आज झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, चंदौली में अनेक जगहों पर बारिश होगी जबकि मीरजापुर और सोनभद्र में भारी बारिश का यलो अलर्ट दिया गया है. वहीं नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, बागपत में भी सुबह से बादल छाए हैं. हालांकि आज यहां कोई बारिश होने का अनुमान नहीं है. कहीं-कहीं बूंदाबांदी हो सकती है. 

जबकि शामली, बुलंदशहर, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, एटा, फ़िरोज़ाबाद, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर, ललितपुर, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, संत रविदास नगर, वाराणसी, महाराजगंज और कुशीनगर में आज कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है.

लखनऊ, बाराबंकी, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, फर्रुखाबाद, कासगंज, बदायूं, सँभल, अमरोहा, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, अमेठी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अयोध्या, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, अंबेडकरनगर, जौनपुर, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, बलिया, आजगमढ़ और 
जौनपुर में आज एक या दो जगहों पर हल्की-फुल्की बूंदाबांदी होगी. 

यूपी में बारिश का सिलसिला जारी

यूपी में फिलहाल बारिश थमती हुई नहीं दिख रही है. आने वाले दिनों में भी ये सिलसिला जारी रहेगा. प्रदेश में 13 अगस्त कर अलग-अलग हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश की बौछारें पड़ने की संभावना है. वहीं कुछ जगहों पर भारी बारिश होने का यलो अलर्ट भी जारी किया गया है. अगले 24 घंटों में प्रदेश के अधिकतम तापमान में 3-5 डिग्री तक की बढ़ोतरी होगी उसके बाद 2-3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने की संभावना है.  

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About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 08 Aug 2026 06:56 AM (IST)
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