इकलौता समंदर जिसका नहीं कोई किनारा, बिना तट कैसे तय होती है सीमा?

हमारी पृथ्वी पर प्राकृतिक अजूबों की कोई कमी नहीं है, लेकिन अटलांटिक महासागर के ठीक बीचों-बीच स्थित एक सागर वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं को सदियों से हैरान करता आ रहा है. आमतौर पर हर सागर या महासागर की पहचान उसकी जमीनी तटरेखा से होती है, लेकिन सारगासो सागर दुनिया का इकलौता ऐसा महासागरीय निकाय है जिसका अपना कोई किनारा या सूखा तट नहीं है. यह गहरे नीले रंग की शांत जलराशि उत्तरी अटलांटिक के बीच में स्थित है. सदियों से नाविकों के खो जाने और जहाजों के समुद्री घास में फंसने की रहस्यमयी कहानियों से जुड़ा यह सागर आज आधुनिक समुद्री विज्ञान की एक अनूठी प्रयोगशाला बना हुआ है.

तटहीन सरगासो सागर की पहचान और मान्यताएं

सारगासो सागर (Sargasso Sea) की भौगोलिक स्थिति किसी भी सामान्य समुद्र से बिल्कुल अलग है. बिना किसी जमीनी सीमा के यह विशाल जलराशि उत्तरी अटलांटिक महासागर के ठीक मध्य में स्थित है. प्राचीन काल में जब यूरोप के साहसी नाविक लंबी समुद्री यात्राओं पर निकलते थे, तो वे इस क्षेत्र से गुजरने में कतराते थे. उस जमाने में इसे खोए हुए जहाजों की कब्रगाह कहा जाता था. नाविकों का मानना था कि इस समंदर के बिल्कुल शांत पड़े पानी और सतह पर फैली अजीबोगरीब वनस्पतियों में जो भी लकड़ी का जहाज एक बार प्रवेश कर लेता है, वह हवा की कमी और घास के जाल के कारण हमेशा के लिए यहीं फंस जाता है.

शीशे की तरह पारदर्शी और गहरा नीला पानी

इस सागर की सबसे बड़ी प्राकृतिक खूबी इसका अत्यधिक पारदर्शी और गहरा नीला पानी है. सारगासो सागर का जल इतना स्वच्छ है कि इसकी विजिबिलिटी यानी पानी के भीतर देखने की क्षमता लगभग 50 से 60 मीटर की गहराई तक बनी रहती है. इस स्थिर और चक्राकार घूमते हुए जलसमूह के नीचे एक बेहद समृद्ध और संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र विकसित हुआ है. समुद्री शोधकर्ताओं का मानना है कि इस जलराशि का अध्ययन करके हमारी पृथ्वी के प्राचीन जलवायु परिवर्तन और महासागरीय विकास क्रम से जुड़े कई बड़े रहस्यों को समझा जा सकता है.

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चार शक्तिशाली धाराओं से बनी अदृश्य सीमा

बिना किसी जमीनी तट के इस समुद्र की सीमाएं चारों दिशाओं से बहने वाली शक्तिशाली महासागरीय जलधाराओं द्वारा तय होती हैं. ये चार प्रमुख धाराएं एक विशाल गोलाकार चक्रव्यूह का निर्माण करती हैं:

पश्चिम में: गल्फ स्ट्रीम (Gulf Stream)

उत्तर में: नॉर्थ अटलांटिक करंट (North Atlantic Current)

पूर्व में: कैनरी करंट (Canary Current)

दक्षिण में: नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट (North Atlantic Equatorial Current)

इन चारों जलधाराओं के लगातार गोल-गोल घूमने की वजह से बीच का पानी हमेशा शांत बना रहता है. मौसम, हवा और जलधाराओं के वेग के अनुसार इस सागर का कुल क्षेत्रफल और सीमाएं थोड़ी बदलती रहती हैं.

बिना मिट्टी के सतह पर तैरती जादुई समुद्री घास

इस सागर का नामकरण पुर्तगाली भाषा के शब्द सरगासम (Sargassum) के आधार पर हुआ है, जो एक विशेष प्रकार की समुद्री घास को दर्शाता है. इस पूरे समुद्र के ऊपरी हिस्से पर भूरे रंग की तैरती हुई समुद्री घास के विशालकाय मैदान दिखाई देते हैं. इस घास की सबसे अनूठी जैविक विशेषता यह है कि इसे विकसित होने के लिए समुद्र के तल या किसी मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती. यह पूरी तरह से पानी की सतह पर तैरते हुए ही अपना पोषण प्राप्त करती है और सैकड़ों किलोमीटर के दायरे में फैलती चली जाती है.





दुर्लभ मरीन लाइफ और समुद्री जीवों का प्राकृतिक आश्रय

भले ही पुरानी लोककथाओं में इस क्षेत्र को जहाजों के लिए डरावना और खतरनाक बताया गया हो, लेकिन आधुनिक जैव विविधता के दृष्टिकोण से यह सागर एक विशाल सुरक्षित नर्सरी है. यह तैरती हुई भूरी घास अनगिनत दुर्लभ समुद्री केकड़ों, विशिष्ट मछलियों और लुप्तप्राय समुद्री कछुओं के लिए शरणस्थली और भोजन का मुख्य स्रोत है. आधुनिक उपग्रह सर्वेक्षणों और वैज्ञानिक डेटा ने स्पष्ट किया है कि तटहीन होने के बावजूद यह सागर वैश्विक मरीन लाइफ साइकिल का एक बेहद जरूरी और महत्वपूर्ण हिस्सा है.

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