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Mango Ban: विदेश भेजने से पहले आम का कौन सा टेस्ट होता है, फेल हो जाए तो एक्सपोर्ट पर लगा जाता है बैन
Mango Ban: विदेश तक पहुंचने से पहले आम को एक टेस्ट से गुजरना पड़ता है. आइए जानते हैं कौन सा होता है वह टेस्ट.
Mango Ban: इंटरनेशनल मार्केट में भारतीय आमों की काफी ज्यादा मांग है. लेकिन उन्हें एक्सपोर्ट करना सिर्फ फल को पैक करके भेजना जितना आसान नहीं है. हाल ही में जापान और नेपाल ने भारत के आमों पर प्रतिबंध लगा दिया है. इसकी वजह भारतीय ट्रीटमेंट सेंटर में फ्यूमिगेशन और साफ सफाई में गंभीर कमी थी. इसी बीच आइए जानते हैं कि विदेश में दुकानों तक पहुंचने से पहले आम को किस टेस्ट से गुजरना पड़ता है.
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Published at : 12 Jun 2026 02:01 PM (IST)
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