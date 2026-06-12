एक्सपोर्ट से पहले आमों का फाइटोसैनिटरी टेस्ट होता है. इसमें हानिकारक कीड़ों, फंगस, बैक्टीरिया और पौधों की बीमारियों की जांच की जाती है. यह टेस्ट पक्का करता है कि एक्सपोर्ट किए गए फल से इंपोर्ट करने वाले देश की खेती या फिर पर्यावरण को कोई खतरा न हो.