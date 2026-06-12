हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजMango Ban: विदेश भेजने से पहले आम का कौन सा टेस्ट होता है, फेल हो जाए तो एक्सपोर्ट पर लगा जाता है बैन

Mango Ban: विदेश भेजने से पहले आम का कौन सा टेस्ट होता है, फेल हो जाए तो एक्सपोर्ट पर लगा जाता है बैन

Mango Ban: विदेश तक पहुंचने से पहले आम को एक टेस्ट से गुजरना पड़ता है. आइए जानते हैं कौन सा होता है वह टेस्ट.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 12 Jun 2026 02:01 PM (IST)
Mango Ban: विदेश तक पहुंचने से पहले आम को एक टेस्ट से गुजरना पड़ता है. आइए जानते हैं कौन सा होता है वह टेस्ट.

Mango Ban: इंटरनेशनल मार्केट में भारतीय आमों की काफी ज्यादा मांग है. लेकिन उन्हें एक्सपोर्ट करना सिर्फ फल को पैक करके भेजना जितना आसान नहीं है. हाल ही में जापान और नेपाल ने भारत के आमों पर प्रतिबंध लगा दिया है. इसकी वजह भारतीय ट्रीटमेंट सेंटर में फ्यूमिगेशन और साफ सफाई में गंभीर कमी थी. इसी बीच आइए जानते हैं कि विदेश में दुकानों तक पहुंचने से पहले आम को किस टेस्ट से गुजरना पड़ता है.

1/6
एक्सपोर्ट से पहले आमों का फाइटोसैनिटरी टेस्ट होता है. इसमें हानिकारक कीड़ों, फंगस, बैक्टीरिया और पौधों की बीमारियों की जांच की जाती है. यह टेस्ट पक्का करता है कि एक्सपोर्ट किए गए फल से इंपोर्ट करने वाले देश की खेती या फिर पर्यावरण को कोई खतरा न हो.
एक्सपोर्ट से पहले आमों का फाइटोसैनिटरी टेस्ट होता है. इसमें हानिकारक कीड़ों, फंगस, बैक्टीरिया और पौधों की बीमारियों की जांच की जाती है. यह टेस्ट पक्का करता है कि एक्सपोर्ट किए गए फल से इंपोर्ट करने वाले देश की खेती या फिर पर्यावरण को कोई खतरा न हो.
2/6
सभी टेस्ट सफलतापूर्वक पास करने के बाद एक्सपोर्टर्स को कृषि मंत्रालय से फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट मिलता है. इस डॉक्यूमेंट के बिना आमों की खेप को कानूनी रूप से इंटरनेशनल मार्केट में नहीं भेजा जा सकता.
सभी टेस्ट सफलतापूर्वक पास करने के बाद एक्सपोर्टर्स को कृषि मंत्रालय से फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट मिलता है. इस डॉक्यूमेंट के बिना आमों की खेप को कानूनी रूप से इंटरनेशनल मार्केट में नहीं भेजा जा सकता.
Published at : 12 Jun 2026 02:01 PM (IST)
Tags :
Mango Export Mango Ban Phytosanitary Test

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Extra Marital Affairs: पार्टनर को धोखा देने में नंबर वन हैं ये देश, जानिए क्या लिस्ट में भारत का भी है नाम?
पार्टनर को धोखा देने में नंबर वन हैं ये देश, जानिए क्या लिस्ट में भारत का भी है नाम?
जनरल नॉलेज
क्या वेनेजुएला की तरह ईरान पर कब्जा कर सकते हैं ट्रंप, जानें कितना मजबूत है सुप्रीम लीडर का सिक्योरिटी सिस्टम?
क्या वेनेजुएला की तरह ईरान पर कब्जा कर सकते हैं ट्रंप, जानें कितना मजबूत है सुप्रीम लीडर का सिक्योरिटी सिस्टम?
जनरल नॉलेज
Why Virus Outbreak In Keralam: कोरोना से निपाह तक... खतरनाक वायरस के मामले पहले केरल में ही क्यों सामने आते हैं? जानें वजह
कोरोना से निपाह तक... खतरनाक वायरस के मामले पहले केरल में ही क्यों सामने आते हैं? जानें वजह
जनरल नॉलेज
Unemployment: इस देश के युवा हैं सबसे ज्यादा बेरोजगार, जानें किस नंबर पर आता है भारत?
इस देश के युवा हैं सबसे ज्यादा बेरोजगार, जानें किस नंबर पर आता है भारत?
Advertisement

वीडियोज

China ने चली चाल! India ने दिखाई आंख! खेल हुआ INTERNATIONAL! |ABPLIVE
Weather Alert: सावधान! आ गया GODZILLA EL-NINO ! भारत पर होगा खतरनाक असर ABPLIVE
sansani : जिम संचालक के LIVE मर्डर की 'खूनी पिक्चर' ! | Crime News
Ram Mandir Donation Scam | Sandeep Chaudhary: करोड़ों का चढ़ावा 'गोरख धंधा' बन गया है?
Mahadev & Sons: Mahadev का मौन या गहरा राज? अपनों के बीच शुरू हुई जंग से बिखरा पूरा परिवार

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एपी सिंह
एपी सिंहएडवोकेट
अपराध, सांप्रदायिक कथा और संयम के संवैधानिक कर्तव्य के बीच इंसाफ मांगता सूर्य चौहान मर्डर केस
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Explained: स्पेस स्टेशन के कब्रिस्तान में गिरेगा ISS! बुढ़ापा या बढ़ता खर्च... नासा क्यों खत्म करना चाहता, भारत पर क्या असर?
स्पेस स्टेशन के कब्रिस्तान में गिरेगा ISS! नासा क्यों खत्म करना चाहता, भारत पर क्या असर?
बिहार
उपेंद्र कुशवाहा से हुआ था MLC सीट का वादा? सामने आई सच्चाई, BJP बोली- 'चुनाव के समय…'
उपेंद्र कुशवाहा से हुआ था MLC सीट का वादा? सामने आई सच्चाई, BJP बोली- 'चुनाव के समय…'
इंडिया
TMC Crisis: 'सयोनी घोष के बागी होने पर महुआ मोइत्रा इमोशनल, कहा- 'वो मेरी बच्ची जैसी, बेवफा नहीं हो सकतीं'
'सयोनी घोष के बागी होने पर महुआ मोइत्रा इमोशनल, कहा- 'वो मेरी बच्ची जैसी, बेवफा नहीं हो सकतीं'
स्पोर्ट्स
FIFA World Cup 2026 में मैच से पहले जापान टीम को बड़ा झटका, कप्तान ने संन्यास लेने का किया ऐलान!
फीफा वर्ल्ड कप 2026 में मैच से पहले जापान टीम को बड़ा झटका, कप्तान ने संन्यास लेने का किया ऐलान!
बॉलीवुड
Bhooth Bangla Final BO: ओटीटी पर रिलीज हुई अक्षय की 'भूत बंगला', जानें- कितना रहा फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
ओटीटी पर रिलीज हुई अक्षय की 'भूत बंगला', जानें- कितना रहा फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
इंडिया
राज्यसभा चुनाव में यहां कांग्रेस ने कर दिया कमाल! 4 में से 3 सीटों पर जीती, BJP को मिली सिर्फ 1, पढ़ें विनर लिस्ट
राज्यसभा चुनाव में यहां कांग्रेस ने कर दिया कमाल! 4 में से 3 सीटों पर जीती, BJP को मिली सिर्फ 1, पढ़ें विनर लिस्ट
हेल्थ
Nipah Outbreak in Kerala: केरल में निपाह वायरस की दस्तक, जानें यह कैसे फैलता है और कितना खतरनाक?
केरल में निपाह वायरस की दस्तक, जानें यह कैसे फैलता है और कितना खतरनाक?
ट्रेंडिंग
Viral Theft Video: चचा के साथ खेला हो गया... खेल-खेल में पर्स-मोबाइल चोरी कर ले गए बच्चे, कंफ्यूज हो गए अंकज जी; देखें वीडियो 
चचा के साथ खेला हो गया... खेल-खेल में पर्स-मोबाइल चोरी कर ले गए बच्चे, कंफ्यूज हो गए अंकज जी; देखें वीडियो 
ABP NEWS
Congress में TMC के विलय पर Tejasvi की पहली प्रतिक्रिया
Congress में TMC के विलय पर Tejasvi की पहली प्रतिक्रिया
ABP NEWS
Revanth Reddy और Manohar Lal Khattar की मुलाकात
Revanth Reddy और Manohar Lal Khattar की मुलाकात
ABP NEWS
गंगा में बह गए 77 साल के बुज़ुर्ग
गंगा में बह गए 77 साल के बुज़ुर्ग
ABP NEWS
मछुआरा फ्री होगा मुंबई, सरकार का नोटिस
मछुआरा फ्री होगा मुंबई, सरकार का नोटिस
ABP NEWS
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
Embed widget