हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजLBW हो या डकवर्थ लुईस... ICC नहीं बनाता क्रिकेट का एक भी नियम, वजन जानकर चौंक जाएंगे

LBW हो या डकवर्थ लुईस... ICC नहीं बनाता क्रिकेट का एक भी नियम, वजन जानकर चौंक जाएंगे

Cricket Rules: क्रिकेट के हर नियम का निर्माण कौन करता है, ICC या MCC? LBW हो या डकवर्थ-लुईस, असल में नियम कहां से आते हैं और ICC की भूमिका क्या है. चलिए यह जानते हैं.

By : निधि पाल  | Updated at : 10 Oct 2025 12:35 PM (IST)
Cricket Rules: क्रिकेट के हर नियम का निर्माण कौन करता है, ICC या MCC? LBW हो या डकवर्थ-लुईस, असल में नियम कहां से आते हैं और ICC की भूमिका क्या है. चलिए यह जानते हैं.

क्रिकेट दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है, लेकिन इसके नियम अक्सर आम दर्शकों के लिए थोड़ा जटिल लगते हैं. LBW, नो-बॉल, रन आउट या डकवर्थ-लुईस जैसे नियम हर मैच में सुनने को मिलते हैं. मगर क्या आप जानते हैं कि ICC खुद कोई नियम नहीं बनाता है? यह बात जानकर कई क्रिकेट प्रेमी हैरान रह जाते हैं. आइए जानें कि आखिर ये नियम बनाता कौन है.

1/7
असल में, क्रिकेट के मूल नियम बनाने की जिम्मेदारी मोंटेसेर क्लब ऑफ क्रिकेट MCC के पास है. MCC की स्थापना 1787 में इंग्लैंड में हुई थी और तब से यह क्लब क्रिकेट के आधिकारिक नियमों का संरक्षक रहा है.
असल में, क्रिकेट के मूल नियम बनाने की जिम्मेदारी मोंटेसेर क्लब ऑफ क्रिकेट MCC के पास है. MCC की स्थापना 1787 में इंग्लैंड में हुई थी और तब से यह क्लब क्रिकेट के आधिकारिक नियमों का संरक्षक रहा है.
2/7
LBW का निर्धारण, गेंदबाजी नियम, बाउंड्री, आउट के प्रकार या डकवर्थ-लुईस D/L जैसी नियमावली MCC तय करती है. ICC का काम इन नियमों को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लागू करना है.
LBW का निर्धारण, गेंदबाजी नियम, बाउंड्री, आउट के प्रकार या डकवर्थ-लुईस D/L जैसी नियमावली MCC तय करती है. ICC का काम इन नियमों को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लागू करना है.
3/7
ICC प्रतियोगिताओं में नियमों के पालन, मैच रेफरी और तकनीकी चीजों की देखरेख करता है, लेकिन नए नियम बनाने का अधिकार MCC के पास ही है. उदाहरण के लिए, डकवर्थ-लुईस पद्धति, जो बारिश या मैच रद्द होने जैसी स्थिति में स्कोर का न्यायसंगत आकलन करती है.
ICC प्रतियोगिताओं में नियमों के पालन, मैच रेफरी और तकनीकी चीजों की देखरेख करता है, लेकिन नए नियम बनाने का अधिकार MCC के पास ही है. उदाहरण के लिए, डकवर्थ-लुईस पद्धति, जो बारिश या मैच रद्द होने जैसी स्थिति में स्कोर का न्यायसंगत आकलन करती है.
4/7
ICC द्वारा मैचों में लागू की जाती है, लेकिन इसका गणित और आधार MCC या नियम विशेषज्ञ तय करते हैं. ICC कुछ मामलों में खेल को और रोमांचक या आधुनिक बनाने के लिए फॉर्मेट-स्पेसिफिक नियम सुझा सकता है.
ICC द्वारा मैचों में लागू की जाती है, लेकिन इसका गणित और आधार MCC या नियम विशेषज्ञ तय करते हैं. ICC कुछ मामलों में खेल को और रोमांचक या आधुनिक बनाने के लिए फॉर्मेट-स्पेसिफिक नियम सुझा सकता है.
5/7
जैसे कि T-20 क्रिकेट में सुपर ओवर, पावरप्ले या स्ट्राइक रूल, लेकिन यह मूल Laws of Cricket में बदलाव नहीं होता है.
जैसे कि T-20 क्रिकेट में सुपर ओवर, पावरप्ले या स्ट्राइक रूल, लेकिन यह मूल Laws of Cricket में बदलाव नहीं होता है.
6/7
MCC का ही उद्देश्य क्रिकेट के नियमों को समय के साथ अपडेट करना है ताकि खेल हमेशा संतुलित, सुरक्षित और निष्पक्ष बना रहे. सरल शब्दों में कहें तो, MCC क्रिकेट के नियमों का निर्माता है और ICC उनका पालन कराता है.
MCC का ही उद्देश्य क्रिकेट के नियमों को समय के साथ अपडेट करना है ताकि खेल हमेशा संतुलित, सुरक्षित और निष्पक्ष बना रहे. सरल शब्दों में कहें तो, MCC क्रिकेट के नियमों का निर्माता है और ICC उनका पालन कराता है.
7/7
LBW का सही निर्णय, डकवर्थ-लुईस की गणना या रन-आउट की व्याख्या सभी MCC के नियमों पर आधारित हैं. ICC सिर्फ उनका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस्तेमाल सुनिश्चित करता है.
LBW का सही निर्णय, डकवर्थ-लुईस की गणना या रन-आउट की व्याख्या सभी MCC के नियमों पर आधारित हैं. ICC सिर्फ उनका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस्तेमाल सुनिश्चित करता है.
Published at : 10 Oct 2025 12:35 PM (IST)
Tags :
ICC Cricket Updates Cricket Rules LBW Rule

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Pakistan Air Strikes Afghanistan: भारत पहुंचे तालिबान के मिनिस्टर मुतक्की तो चिढ़ा पाकिस्तान! काबुल समेत तीन शहरों पर कर दी एयर स्ट्राइक
भारत पहुंचे तालिबान के मिनिस्टर मुतक्की तो चिढ़ा पाकिस्तान! काबुल समेत तीन शहरों पर कर दी एयर स्ट्राइक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कुछ ना कहा जाये तो यही बेहतर होगा', लखनऊ की 'महारैली' के बाद मायावती का विरोधियों को साफ संदेश
'कुछ ना कहा जाये तो यही बेहतर होगा', लखनऊ की 'महारैली' के बाद मायावती का विरोधियों को साफ संदेश
विश्व
इजरायल ने जैसे ही मंजूर किया हमास के बंधकों की रिहाई का समझौता, अमेरिका ने 200 सैनिक तैनात करने का दे दिया ऑर्डर
इजरायल ने जैसे ही मंजूर किया हमास के बंधकों की रिहाई का समझौता, अमेरिका ने 200 सैनिक तैनात करने का दे दिया ऑर्डर
स्पोर्ट्स
करवा चौथ पर हार्दिक पंड्या हुए रूमर्ड गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ स्पॉट, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर
करवा चौथ पर हार्दिक पंड्या हुए रूमर्ड गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ स्पॉट, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
CM Stalin की बड़ी घोषणा: सरकारी कर्मचारियों को 8,400 से 16,800 तक Bonus और Ex- Gratia!
West Bengal: नौकरी घोटाले मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, सुजीत बोस के 11 ठिकानों पर मारी रेड
Ayodhya Blast: अयोध्या में JCB से मलबा हटाते ही फिर हुआ एक और धमाका | Breaking
IPS Puran Kumar Case: DGP समेत 13 अफसरों पर FIR, सस्पेंस बरकरार | Breaking

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Pakistan Air Strikes Afghanistan: भारत पहुंचे तालिबान के मिनिस्टर मुतक्की तो चिढ़ा पाकिस्तान! काबुल समेत तीन शहरों पर कर दी एयर स्ट्राइक
भारत पहुंचे तालिबान के मिनिस्टर मुतक्की तो चिढ़ा पाकिस्तान! काबुल समेत तीन शहरों पर कर दी एयर स्ट्राइक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कुछ ना कहा जाये तो यही बेहतर होगा', लखनऊ की 'महारैली' के बाद मायावती का विरोधियों को साफ संदेश
'कुछ ना कहा जाये तो यही बेहतर होगा', लखनऊ की 'महारैली' के बाद मायावती का विरोधियों को साफ संदेश
विश्व
इजरायल ने जैसे ही मंजूर किया हमास के बंधकों की रिहाई का समझौता, अमेरिका ने 200 सैनिक तैनात करने का दे दिया ऑर्डर
इजरायल ने जैसे ही मंजूर किया हमास के बंधकों की रिहाई का समझौता, अमेरिका ने 200 सैनिक तैनात करने का दे दिया ऑर्डर
स्पोर्ट्स
करवा चौथ पर हार्दिक पंड्या हुए रूमर्ड गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ स्पॉट, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर
करवा चौथ पर हार्दिक पंड्या हुए रूमर्ड गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ स्पॉट, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर
बॉलीवुड
'चुपचाप लड़ाइयां लड़ना ही मेरा तरीका है', 8 घंटे की शिफ्ट डिमांड पर दीपिका पादुकोण ने तोड़ी चुप्पी
'अपनी लड़ाइयां लड़ना ही मेरा...', 8 घंटे की शिफ्ट डिमांड पर दीपिका पादुकोण ने तोड़ी चुप्पी
हेल्थ
World Mental Health Day: ये 7 लक्षण दिखने लगें तो समझ जाएं हो रही मेंटल प्रॉब्लम, डॉक्टर से तुरंत कराएं इलाज
ये 7 लक्षण दिखने लगें तो समझ जाएं हो रही मेंटल प्रॉब्लम, डॉक्टर से तुरंत कराएं इलाज
यूटिलिटी
आज क्या हैं पेट्रोल-डीजल के भाव, देख लें अपने शहर का रेट चार्ट
आज क्या हैं पेट्रोल-डीजल के भाव, देख लें अपने शहर का रेट चार्ट
जनरल नॉलेज
Billionaires in India: देश के इन शहरों में सबसे ज्यादा अरबपति, जानें क्या आपका शहर भी इनमें शामिल?
देश के इन शहरों में सबसे ज्यादा अरबपति, जानें क्या आपका शहर भी इनमें शामिल?
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
ENT LIVE
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
ENT LIVE
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Embed widget