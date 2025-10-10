LBW हो या डकवर्थ लुईस... ICC नहीं बनाता क्रिकेट का एक भी नियम, वजन जानकर चौंक जाएंगे

ICC प्रतियोगिताओं में नियमों के पालन, मैच रेफरी और तकनीकी चीजों की देखरेख करता है, लेकिन नए नियम बनाने का अधिकार MCC के पास ही है. उदाहरण के लिए, डकवर्थ-लुईस पद्धति, जो बारिश या मैच रद्द होने जैसी स्थिति में स्कोर का न्यायसंगत आकलन करती है.