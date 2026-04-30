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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाअल्लू अर्जुन की 'राका' के लिए यूपी-बिहार में मची होड़, मेकर्स को मिल रही है भारी-भरकम रकम

अल्लू अर्जुन की 'राका' के लिए यूपी-बिहार में मची होड़, मेकर्स को मिल रही है भारी-भरकम रकम

'राका' में अल्लू अर्जुन लीड रोल निभाने वाले हैं. फिल्म को लेकर हर नए-नए अपडेट्स आ रहे हैं. अब खबरें हैं कि फिल्म को लेकर यूपी-बिहार में जबरदस्त क्रेज है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 30 Apr 2026 02:41 PM (IST)
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अल्लू अर्जुन की फिल्म 'राका' को लेकर फैंस में जबरदस्त क्रेज है. फिल्म रिलीज के कई महीने पहले ही रिकॉर्ड तोड़ रही है. फिल्म को लेकर बिहार और यूपी में भी क्रेज देखने को मिल रहा है. बिहार के डिस्ट्रीब्यूटर्स 'राका' में बहुत ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं. क्योंकि पिछले कुछ सालों में अल्लू अर्जुन की वहां बहुत तगड़ी फैन फॉलोइंग बन गई है.

यूपी-बिहार में 'राका' का क्रेज

बता दें कि ये फिल्म तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन और तमिल हिटमेकर एटली का पहला कोलैबोरेशन है.​ फिल्म से जुड़े एक सूत्र ने बताया, 'बिहार के कई डिस्ट्रीब्यूटर्स ने 'राका' के मेकर्स से संपर्क किया है. ताकि वे राज्य के एक्सक्लूसिव राइट्स रिकॉर्ड कीमत पर खरीद सकें.'

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दीपिका पादुकोण निभा रहीं  फीमेल लीड रोल

मालूम हो कि 'राका' में अल्लू अर्जुन के साथ दीपिका पादुकोण नजर आएंगी. एटली की इस फिल्म को शुरुआत में AA22 X A6 कहा जा रहा था (क्योंकि ये अर्जुन की 22वीं और एटली की छठी फिल्म है). इस महीने की शुरुआत में फिल्म का टाइटल और लीड स्टार का फर्स्ट लुक सामने आया था.

इस फिल्म को को सन पिक्चर्स प्रोड्यूस कर रही है. इस फिल्म के 2027 में बड़े पर्दे पर आने की उम्मीद है.

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'राका' तेलुगु में बनाई जा रही है, लेकिन ये हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में भी रिलीज होगी. बिहार और हिंदी बेल्ट के अन्य क्षेत्रों में इस फिल्म को लेकर जो दिलचस्पी है. सोर्स ने बताया, 'अल्लू अर्जुन के बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में सबसे वफादार फैन बेस में से एक हैं. उनकी पिछली फिल्म, 'पुष्पा 2: द रूल', ने भी वहां पर शानदार प्रदर्शन किया था. जबरदस्त डिमांड के कारण कई सिनेमाघर फिर से खोलने पड़े थे. डिस्ट्रीब्यूशन सर्कल को उम्मीद है कि 'राका' के साथ अल्लू अर्जुन को पुष्पा जैसी ही सफलता मिलेगी.'

​मालूम हो कि 'पुष्पा: द राइज' ने अकेले हिंदी में 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की. इसका बड़ा श्रेय बिहार और उत्तर प्रदेश में इसकी शानदार सफलता को जाता है. इसी वजह से अर्जुन ने 'पुष्पा 2' का ट्रेलर पटना में लॉन्च किया था. ये फिल्म उत्तर में और भी बड़ी सफल रही, जिसने अकेले हिंदी में 812 करोड़ रुपये कमाए.

 

Published at : 30 Apr 2026 02:41 PM (IST)
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Allu Arjun Raaka
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