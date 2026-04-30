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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वIran-US War: 'तूफान आ रहा है’, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पोस्ट से मची हलचल, क्या कुछ होने वाला है बड़ा?

Iran-US War: 'तूफान आ रहा है’, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पोस्ट से मची हलचल, क्या कुछ होने वाला है बड़ा?

Iran-US War: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर ईरान को लेकर जो लिखा है, उसने हलचल मचा दी है

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 30 Apr 2026 02:48 PM (IST)
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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपने खास अंदाज में ऐसा बयान दिया है, जिससे हलचल तेज हो गई है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सोशल ट्रूथ पर लिखा कि एक बड़ा तूफान आने वाला है और उसे कोई रोक नहीं पाएगा. उनका यह पोस्ट ऐसे समय आया है, जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अभी भी बना हुआ है.

हालांकि दोनों देशों के बीच फिलहाल सीजफायर लागू है, लेकिन अब तक किसी ठोस समझौते पर बात नहीं बन पाई है. ऐसे में ट्रंप के इस बयान को लेकर अलग-अलग तरह की बातें सामने आ रही हैं. कई जानकार मान रहे हैं कि यह किसी बड़े सैन्य कदम या हमले का संकेत हो सकता है. कुछ लोग इसे मशहूर टीवी सीरीज के उस डायलॉग से जोड़कर देख रहे हैं, जिसमें आने वाले खतरे की चेतावनी दी जाती है.

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स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर जारी तनाव

ट्रंप के इस बयान के बाद यह भी चर्चा तेज हो गई है कि अमेरिका ईरान पर दबाव बढ़ाने की तैयारी कर रहा है. रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अमेरिकी सेना ने कम समय में बड़े हमले करने की योजना तैयार कर रखी है, जिसमें ईरान के अहम ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है. यही वजह है कि ट्रंप के इस पोस्ट को लेकर आशंका और बढ़ गई है. इस बीच ट्रंप ने ईरान के उस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया है, जिसमें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से नाकेबंदी हटाने और युद्ध खत्म करने की बात कही गई थी. ट्रंप का कहना है कि अमेरिका फिलहाल दबाव बनाए रखेगा और किसी समझौते के लिए जल्दबाजी नहीं करेगा. उन्होंने साफ कर दिया है कि पहले परमाणु कार्यक्रम पर बात होगी, उसके बाद ही आगे कुछ तय किया जाएगा.

ईरान और अमेरिका के बीच कब हुई थी जंग की शुरुआत?

ईरान और अमेरिका के बीच 28 फरवरी से जंग की शुरुआत हुआ थी, जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हवाई हमले किए थे. इसके जवाब में ईरान ने भी हमले किए. करीब 39 दिन तक दोनों के बीच लड़ाई चली, जिसके बाद 8 अप्रैल से अस्थायी सीजफायर लागू किया गया. बाद में इसे आगे बढ़ा दिया गया, लेकिन हालात अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हैं. ईरान चाहता है कि नाकेबंदी हटे और युद्ध खत्म हो, जबकि अमेरिका पहले परमाणु मुद्दे पर समझौता चाहता है. इसी वजह से दोनों के बीच बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही है और तनाव बना हुआ है.

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Published at : 30 Apr 2026 02:48 PM (IST)
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