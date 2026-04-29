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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजक्या भारत में चावल बन जाएगा लग्जरी फूड? वैज्ञानिकों की चेतावनी ने मचाई हलचल

क्या भारत में चावल बन जाएगा लग्जरी फूड? वैज्ञानिकों की चेतावनी ने मचाई हलचल

बढ़ती गर्मी के कारण चावल अब अपनी सहनशक्ति की सीमा पार कर रहा है. नई रिसर्च के अनुसार, 40°C से ऊपर तापमान होने पर फसल बर्बाद हो जाती है. भारत जैसे बड़े उत्पादक देश के लिए यह गंभीर चेतावनी है.

By : निधि पाल  | Updated at : 29 Apr 2026 06:55 PM (IST)
बढ़ती गर्मी के कारण चावल अब अपनी सहनशक्ति की सीमा पार कर रहा है. नई रिसर्च के अनुसार, 40°C से ऊपर तापमान होने पर फसल बर्बाद हो जाती है. भारत जैसे बड़े उत्पादक देश के लिए यह गंभीर चेतावनी है.

कल्पना कीजिए कि एक दिन आपकी थाली से चावल पूरी तरह गायब हो जाए या फिर इसकी कीमत इतनी बढ़ जाए कि यह केवल अमीरों के लिए एक लग्जरी बन जाए. यह कोई डरावनी फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि वैज्ञानिकों की एक गंभीर चेतावनी है. दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी का पेट भरने वाला चावल अब अपनी गर्मी सहने की आखिरी सीमा पर पहुंच चुका है. फ्लोरिडा म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की एक नई रिसर्च ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है. रिसर्च के मुताबिक, जिस चावल के साथ हमारा 9000 साल पुराना रिश्ता है, वह अब बढ़ती तपिश के सामने घुटने टेकने लगा है. अगर हालात नहीं बदले, तो भारत जैसे देशों में खाद्य सुरक्षा का संकट खड़ा होना तय है.

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चावल की खेती का इतिहास बहुत पुराना और दिलचस्प है. इसकी शुरुआत करीब 7000 से 9000 साल पहले चीन की यांग्त्जी नदी घाटी से हुई थी. उस समय जब पृथ्वी का मौसम खेती के अनुकूल हुआ, तब जंगली चावल को इंसानों ने अपनी जरूरतों के हिसाब से ढालना शुरू किया. धीरे-धीरे यह चीन से निकलकर दक्षिण एशिया और फिर भारत पहुंचा.
चावल की खेती का इतिहास बहुत पुराना और दिलचस्प है. इसकी शुरुआत करीब 7000 से 9000 साल पहले चीन की यांग्त्जी नदी घाटी से हुई थी. उस समय जब पृथ्वी का मौसम खेती के अनुकूल हुआ, तब जंगली चावल को इंसानों ने अपनी जरूरतों के हिसाब से ढालना शुरू किया. धीरे-धीरे यह चीन से निकलकर दक्षिण एशिया और फिर भारत पहुंचा.
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हजारों सालों के इस सफर में चावल ने खुद को ठंडे और गर्म दोनों तरह के इलाकों में ढाला, लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग ने इसके सामने ऐसी दीवार खड़ी कर दी है जिसे पार करना नामुमकिन नजर आ रहा है. फ्लोरिडा म्यूजियम की स्टडी ने 803 पुरातत्व स्थलों के डेटा और सैटेलाइट तस्वीरों का गहराई से विश्लेषण किया है.
हजारों सालों के इस सफर में चावल ने खुद को ठंडे और गर्म दोनों तरह के इलाकों में ढाला, लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग ने इसके सामने ऐसी दीवार खड़ी कर दी है जिसे पार करना नामुमकिन नजर आ रहा है. फ्लोरिडा म्यूजियम की स्टडी ने 803 पुरातत्व स्थलों के डेटा और सैटेलाइट तस्वीरों का गहराई से विश्लेषण किया है.
Published at : 29 Apr 2026 06:55 PM (IST)
Tags :
Future Of Rice Farming Global Warming Rice Crisis Temperature Limit For Rice

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