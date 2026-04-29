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(Source: Matrize | *Exit polls are projections; official results on May 4, 2026)
क्या भारत में चावल बन जाएगा लग्जरी फूड? वैज्ञानिकों की चेतावनी ने मचाई हलचल
बढ़ती गर्मी के कारण चावल अब अपनी सहनशक्ति की सीमा पार कर रहा है. नई रिसर्च के अनुसार, 40°C से ऊपर तापमान होने पर फसल बर्बाद हो जाती है. भारत जैसे बड़े उत्पादक देश के लिए यह गंभीर चेतावनी है.
कल्पना कीजिए कि एक दिन आपकी थाली से चावल पूरी तरह गायब हो जाए या फिर इसकी कीमत इतनी बढ़ जाए कि यह केवल अमीरों के लिए एक लग्जरी बन जाए. यह कोई डरावनी फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि वैज्ञानिकों की एक गंभीर चेतावनी है. दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी का पेट भरने वाला चावल अब अपनी गर्मी सहने की आखिरी सीमा पर पहुंच चुका है. फ्लोरिडा म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की एक नई रिसर्च ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है. रिसर्च के मुताबिक, जिस चावल के साथ हमारा 9000 साल पुराना रिश्ता है, वह अब बढ़ती तपिश के सामने घुटने टेकने लगा है. अगर हालात नहीं बदले, तो भारत जैसे देशों में खाद्य सुरक्षा का संकट खड़ा होना तय है.
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Published at : 29 Apr 2026 06:55 PM (IST)
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