क्या भारत में चावल बन जाएगा लग्जरी फूड? वैज्ञानिकों की चेतावनी ने मचाई हलचल

चावल की खेती का इतिहास बहुत पुराना और दिलचस्प है. इसकी शुरुआत करीब 7000 से 9000 साल पहले चीन की यांग्त्जी नदी घाटी से हुई थी. उस समय जब पृथ्वी का मौसम खेती के अनुकूल हुआ, तब जंगली चावल को इंसानों ने अपनी जरूरतों के हिसाब से ढालना शुरू किया. धीरे-धीरे यह चीन से निकलकर दक्षिण एशिया और फिर भारत पहुंचा.