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विधानसभा चुनाव 2026

(Source:  Poll of Polls)
हिंदी न्यूज़चुनाव 2026Tamil Nadu Exit Poll 2026: तमिलनाडु के एग्जिट पोल में ट्विस्ट! स्टालिन नहीं इन्हें CM बनाना चाहती है जनता, जानें नाम

Tamil Nadu Exit Poll 2026: तमिलनाडु के एग्जिट पोल में ट्विस्ट! स्टालिन नहीं इन्हें CM बनाना चाहती है जनता, जानें नाम

Tamil Nadu Exit Poll 2026: तमिलनाडु चुनाव 2026 के एग्जिट पोल में विजय CM की पसंद में सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं. हालांकि, इसके बावजूद राज्य में DMK सरकार की वापसी के संकेत भी मिल रहे हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 30 Apr 2026 07:26 AM (IST)
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तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर आए एग्जिट पोल में एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई है. एक्सिस माई इंडिया के ताजा सर्वे के मुताबिक, फिल्म अभिनेता से नेता बने विजय अब मुख्यमंत्री पद की पसंद में मौजूदा मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से आगे निकलते दिख रहे हैं. सर्वे में 37 प्रतिशत लोगों ने तमिलागा वेत्री कझगम (TVK) के प्रमुख विजय को अगला मुख्यमंत्री पसंद किया है, जबकि एमके स्टालिन को 35 प्रतिशत लोगों का समर्थन मिला है. इस तरह दोनों के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही है.

पूर्व मुख्यमंत्री एडप्पादी के पलानीस्वामी इस दौड़ में तीसरे स्थान पर हैं, जिन्हें 22 प्रतिशत लोगों का समर्थन मिला है. बीजेपी नेता अन्नामलाई को सिर्फ 2 प्रतिशत लोगों ने पसंद किया. नाम तमिलर काची के नेता सेंथमिझन सीमन को 3 प्रतिशत लोगों का समर्थन मिला, जबकि 1 प्रतिशत लोगों ने या तो किसी अन्य को चुना या अभी अपनी राय तय नहीं की है

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तमिलनाडु में किसकी बनेगी सरकार?

एग्जिट पोल के बाकी आंकड़ों पर नजर डालें तो ज्यादातर सर्वे यह इशारा कर रहे हैं कि राज्य में एमके स्टालिन की अगुवाई वाली DMK सरकार फिर से सत्ता में लौट सकती है. यानी मुख्यमंत्री के तौर पर व्यक्तिगत पसंद में विजय आगे दिख रहे हैं, लेकिन सरकार बनाने के मामले में DMK का पलड़ा भारी बताया जा रहा है. साथ ही, विजय की पार्टी TVK के पहले चुनाव में ही अच्छा प्रदर्शन करने की संभावना जताई जा रही है. अलग-अलग एजेंसियों के अनुमान इसमें थोड़ा अंतर जरूर दिखाते हैं. पीपल्स पल्स के अनुसार TVK को 18 से 24 सीटें मिल सकती हैं, जबकि पी-मार्क ने 16 से 26 सीटों का अनुमान दिया है. एक्सिस माई इंडिया का अनुमान सबसे अलग है, जिसमें TVK को 98 से 120 सीटें मिलने की बात कही गई है, जो काफी बड़ा आंकड़ा है.

तमिलनाडु में कब है वोटिंग?

तमिलनाडु की राजनीति में इस बार एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है, जहां एक नई पार्टी और नया चेहरा मजबूत चुनौती पेश करता दिख रहा है. हालांकि, यह सभी आंकड़े सिर्फ अनुमान हैं और असली नतीजे 4 मई को मतगणना के बाद ही सामने आएंगे, जब यह साफ होगा कि राज्य की सत्ता किसके हाथ में जाएगी.

ये भी पढ़ें: बंगाल में चुनाव खत्म होने के बाद भी तैनात रहेंगी CAPF की 500 कंपनियां, CRPF के डीजी ने दी जानकारी

Published at : 30 Apr 2026 06:59 AM (IST)
Tags :
Vijay Tamil Nadu Election Tamil Nadu Election 2026 TN Election Exit Poll
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