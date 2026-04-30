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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजघोषणापत्र के वादे पूरे न हुए तो क्या सरकार पर कर सकते हैं केस, जानें क्या कहता है कानून?

घोषणापत्र के वादे पूरे न हुए तो क्या सरकार पर कर सकते हैं केस, जानें क्या कहता है कानून?

चुनावी घोषणापत्र कानूनी तौर पर केवल एक इच्छापत्र है. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने साफ किया है कि वादे पूरे करना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, कानूनी नहीं. चुनाव आयोग भी केवल सलाह दे सकता है.

By : निधि पाल | Updated at : 30 Apr 2026 01:38 PM (IST)
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  • चुनाव घोषणापत्र नैतिक दस्तावेज, कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं.
  • अदालतों ने वादे पूरे न करने पर कार्रवाई से इनकार किया.
  • भ्रष्ट आचरण नहीं माने जाते वादे, सजा का प्रावधान नहीं.
  • चुनाव आयोग दिशा-निर्देश जारी करता, पर विवश नहीं कर सकता.

पश्चिम बंगाल चुनाव के शोर-शराबे और रैलियों के दौरान जनता के सामने वादों की झड़ी लगा दी गई थी. हर राजनीतिक दल ने अपने घोषणापत्र में मुफ्त बिजली, रोजगार और नकद सहायता जैसे बड़े सपने दिखाए हैं. मतदाता इन वादों के आधार पर अपना भविष्य चुनता है, लेकिन सवाल तब उठता है जब सरकार बनने के बाद ये वादे केवल कागज के पन्ने बनकर रह जाते हैं. क्या आप इन अधूरे वादों को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं? इस कानूनी पहलू को समझना हर वोटर के लिए बेहद जरूरी है, ताकि वह अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की असल सीमा जान सके.

क्या घोषणापत्र पूरा करने के लिए किया जा सकता है मजबूर?

चुनाव से पहले जारी किया जाने वाला घोषणापत्र किसी भी राजनीतिक दल का विजन डॉक्यूमेंट होता है. इसमें वह रोडमैप बताया जाता है जिस पर सरकार चलने वाली है. कानून की नजर में यह एक नैतिक दस्तावेज है न कि कोई कानूनी अनुबंध. भारतीय कानून व्यवस्था के तहत, किसी भी पार्टी को उसके घोषणापत्र के वादों को पूरा करने के लिए अदालत में मजबूर नहीं किया जा सकता है. सरल शब्दों में कहें तो, घोषणापत्र के वादे 'लीगली एनफोर्सिबल' यानी कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते हैं.

अदालत तक पहुंचा घोषणापत्र का मामला

घोषणापत्र के वादों को लेकर कई बार मामले सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट तक पहुंचे हैं. साल 2022 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया था कि घोषणापत्र के वादे पूरे न करने पर राजनीतिक दलों के खिलाफ कोई दंडात्मक प्रावधान नहीं है. कोर्ट का मानना है कि घोषणापत्र केवल पार्टी की मंशा जाहिर करता है, जिसे पूरा करना कई बार व्यावहारिक या वित्तीय स्थितियों पर निर्भर करता है. इसलिए, इसे कानूनी आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती.

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क्या मिल सकती है सजा?

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत चुनाव प्रक्रिया के नियमों को परिभाषित किया गया है. इसमें यह स्पष्ट है कि कौन से काम 'भ्रष्ट आचरण' की श्रेणी में आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में यह साफ कर दिया है कि घोषणापत्र में किए गए लोकलुभावन वादे भ्रष्ट आचरण नहीं माने जा सकते. जब तक कोई उम्मीदवार व्यक्तिगत रूप से रिश्वत देने या मतदाताओं को सीधे पैसे बांटने का दोषी नहीं पाया जाता, तब तक केवल बड़े वादों के आधार पर उसे सजा नहीं दी जा सकती है.

चुनाव आयोग की भूमिका और सीमाएं

चुनाव आयोग समय-समय पर राजनीतिक दलों के लिए दिशा-निर्देश जारी करता है. आयोग यह सुनिश्चित करने की कोशिश करता है कि घोषणापत्र में किए गए वादे संविधान के मूल्यों के खिलाफ न हों. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर चुनाव आयोग ने आदर्श चुनाव आचार संहिता में कुछ नियम जोड़े हैं, जिनके तहत पार्टियों को यह भी बताना चाहिए कि वे अपने वादों के लिए पैसा कहां से जुटाएंगी. हालांकि, आयोग के पास भी ऐसा कोई कानूनी अधिकार नहीं है जिससे वह किसी जीती हुई सरकार को वादे पूरा करने के लिए कानूनी रूप से विवश कर सके.

घोषणापत्र आखिर क्यों है जरूरी?

कानूनी मजबूरी न होने के बावजूद घोषणापत्र का महत्व कम नहीं होता है. यह मतदाता को यह समझने में मदद करता है कि कौन सी पार्टी राज्य के विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर क्या सोचती है. बंगाल चुनाव के बाद बनने वाली सरकार अगर अपने वादों से पीछे हटती है, तो जनता सोशल मीडिया और लोकतांत्रिक विरोध के जरिए उन पर दबाव बना सकती है. यह दस्तावेज राजनीतिक दलों की नैतिकता और उनकी विश्वसनीयता का सबसे बड़ा पैमाना होता है, जो लंबे समय में उनकी राजनीति तय करता है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 30 Apr 2026 01:38 PM (IST)
Tags :
Election Manifesto West Bengal Election 2026 Political Manifesto Legal Status
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