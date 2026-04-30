घोषणापत्र के वादे पूरे न हुए तो क्या सरकार पर कर सकते हैं केस, जानें क्या कहता है कानून?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom चुनाव घोषणापत्र नैतिक दस्तावेज, कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं.

अदालतों ने वादे पूरे न करने पर कार्रवाई से इनकार किया.

भ्रष्ट आचरण नहीं माने जाते वादे, सजा का प्रावधान नहीं.

चुनाव आयोग दिशा-निर्देश जारी करता, पर विवश नहीं कर सकता.

पश्चिम बंगाल चुनाव के शोर-शराबे और रैलियों के दौरान जनता के सामने वादों की झड़ी लगा दी गई थी. हर राजनीतिक दल ने अपने घोषणापत्र में मुफ्त बिजली, रोजगार और नकद सहायता जैसे बड़े सपने दिखाए हैं. मतदाता इन वादों के आधार पर अपना भविष्य चुनता है, लेकिन सवाल तब उठता है जब सरकार बनने के बाद ये वादे केवल कागज के पन्ने बनकर रह जाते हैं. क्या आप इन अधूरे वादों को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं? इस कानूनी पहलू को समझना हर वोटर के लिए बेहद जरूरी है, ताकि वह अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की असल सीमा जान सके.

क्या घोषणापत्र पूरा करने के लिए किया जा सकता है मजबूर?

चुनाव से पहले जारी किया जाने वाला घोषणापत्र किसी भी राजनीतिक दल का विजन डॉक्यूमेंट होता है. इसमें वह रोडमैप बताया जाता है जिस पर सरकार चलने वाली है. कानून की नजर में यह एक नैतिक दस्तावेज है न कि कोई कानूनी अनुबंध. भारतीय कानून व्यवस्था के तहत, किसी भी पार्टी को उसके घोषणापत्र के वादों को पूरा करने के लिए अदालत में मजबूर नहीं किया जा सकता है. सरल शब्दों में कहें तो, घोषणापत्र के वादे 'लीगली एनफोर्सिबल' यानी कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते हैं.

अदालत तक पहुंचा घोषणापत्र का मामला

घोषणापत्र के वादों को लेकर कई बार मामले सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट तक पहुंचे हैं. साल 2022 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया था कि घोषणापत्र के वादे पूरे न करने पर राजनीतिक दलों के खिलाफ कोई दंडात्मक प्रावधान नहीं है. कोर्ट का मानना है कि घोषणापत्र केवल पार्टी की मंशा जाहिर करता है, जिसे पूरा करना कई बार व्यावहारिक या वित्तीय स्थितियों पर निर्भर करता है. इसलिए, इसे कानूनी आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती.

यह भी पढ़ें: MLA Election Cost: विधायक का चुनाव लड़ने में कितना आता है खर्च, जानिए कितने बेलने पड़ते हैं पापड़?

क्या मिल सकती है सजा?

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत चुनाव प्रक्रिया के नियमों को परिभाषित किया गया है. इसमें यह स्पष्ट है कि कौन से काम 'भ्रष्ट आचरण' की श्रेणी में आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में यह साफ कर दिया है कि घोषणापत्र में किए गए लोकलुभावन वादे भ्रष्ट आचरण नहीं माने जा सकते. जब तक कोई उम्मीदवार व्यक्तिगत रूप से रिश्वत देने या मतदाताओं को सीधे पैसे बांटने का दोषी नहीं पाया जाता, तब तक केवल बड़े वादों के आधार पर उसे सजा नहीं दी जा सकती है.

चुनाव आयोग की भूमिका और सीमाएं

चुनाव आयोग समय-समय पर राजनीतिक दलों के लिए दिशा-निर्देश जारी करता है. आयोग यह सुनिश्चित करने की कोशिश करता है कि घोषणापत्र में किए गए वादे संविधान के मूल्यों के खिलाफ न हों. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर चुनाव आयोग ने आदर्श चुनाव आचार संहिता में कुछ नियम जोड़े हैं, जिनके तहत पार्टियों को यह भी बताना चाहिए कि वे अपने वादों के लिए पैसा कहां से जुटाएंगी. हालांकि, आयोग के पास भी ऐसा कोई कानूनी अधिकार नहीं है जिससे वह किसी जीती हुई सरकार को वादे पूरा करने के लिए कानूनी रूप से विवश कर सके.

घोषणापत्र आखिर क्यों है जरूरी?

कानूनी मजबूरी न होने के बावजूद घोषणापत्र का महत्व कम नहीं होता है. यह मतदाता को यह समझने में मदद करता है कि कौन सी पार्टी राज्य के विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर क्या सोचती है. बंगाल चुनाव के बाद बनने वाली सरकार अगर अपने वादों से पीछे हटती है, तो जनता सोशल मीडिया और लोकतांत्रिक विरोध के जरिए उन पर दबाव बना सकती है. यह दस्तावेज राजनीतिक दलों की नैतिकता और उनकी विश्वसनीयता का सबसे बड़ा पैमाना होता है, जो लंबे समय में उनकी राजनीति तय करता है.

यह भी पढ़ें: शपथग्रहण समारोह का कौन उठाता है खर्च, क्या इसमें आम आदमी को भी मिलती है एंट्री?