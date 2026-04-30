Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom स्मार्टफोन के दाम बढ़ रहे, चिप्स की कमी मुख्य कारण।

मेमोरी चिप्स के अलावा अन्य कंपोनेंट भी हुए महंगे।

डिस्प्ले कंपोनेंट और फोल्डेबल फिल्म के दाम भी बढ़े।

नए फोन लॉन्च के साथ पुराने फोन भी महंगे हुए।

Smartphone Prices: पिछले कुछ महीनों से स्मार्टफोन महंगे हो रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत में बिकने वाले 80 स्मार्टफोन मॉडल्स के दाम पिछले कुछ महीनों में बढ़ चुके हैं और जल्द ही ग्राहकों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है. अभी तक मेमोरी चिप्स की शॉर्टेज के कारण मोबाइल महंगे हो रहे थे, लेकिन अब दूसरे कंपोनेंट्स की कीमतें भी ऊपर जाने लगी हैं, जिससे कंपनियों को दाम बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ सकता है. माना जा रहा है कि साल की दूसरी छमाही में भी मोबाइल की कीमतों का बढ़ना जारी रह सकता है.

अब कंपनियों के सामने आई एक और चुनौती

मेमोरी चिप्स की कमी से अभी कंपनियां जूझ रही हैं कि उनके सामने एक और चुनौती आ गई है. रिपोर्ट्स के अनुसार, PCB, कॉपर थिन फिल्म्स, ग्लास समेत डिस्प्ले कंपोनेंट में यूज होने वाले और फोल्डेबल फिल्म मैटेरियल के दाम बढ़ रहे हैं. जिन कंपनियों के पास इन कंपोनेंट की पहले से कमी है, उन पर इसका बड़ा असर पड़ेगा. उन्हें अब फोन बनाने के लिए इन कंपोनेंट के लिए ज्यादा पैसा खर्च करना होगा. इसलिए माना जा रहा है कि इस साल की दूसरी छमाही के साथ-साथ अगले साल की पहली छमाही में फोन के दाम एक बार फिर ऊपर की तरफ दौड़ेंगे.

मेमोरी चिप्स की कमी ने पहले ही बिगाड़ दिया है गेम

पिछले कुछ महीनों से एआई बूम के कारण कंज्यूमर मार्केट में मेमोरी चिप्स की कमी हो गई है. ये चिप बनाने वाली कंपनियां अब कंज्यूमर मार्केट की जगह एआई डेटा सेंटर की डिमांड पूरी कर रही हैं. इस कारण लैपटॉप, स्मार्टफोन और स्मार्ट टीवी जैसे डिवाइसेस के लिए चिप की कमी हो गई और इनकी कीमत बढ़ गई है. इसके चलते सैमसंग समेत कई कंपनियों ने अपने मोबाइल महंगे कर दिए हैं. अब दूसरे कंपोनेंट की बढ़ती कीमत भी जलती आग में घी डालने का काम कर रही है.

लॉन्च होने के बाद भी महंगे हो रहे हैं फोन

पिछले कुछ समय से एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है. नए फोन अब बढ़ी हुई कीमतों पर लॉन्च हो रहे हैं और महीनों पहले लॉन्च हो चुके फोन भी महंगे होते जा रहे हैं. वनप्लस, सैमसंग और वीवो समेत कई कंपनियां अपने महीनों पहले लॉन्च हुए मॉडल्स की कीमतों में हजारों रुपये का इजाफा कर चुकी हैं. इसका असर यह हुआ है कि ग्राहकों को अब इन्हें खरीदने के लिए लॉन्च प्राइस से अधिक पैसा चुकाना पड़ रहा है.

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