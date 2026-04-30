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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजAC Invention: कैसे हुई थी AC की खोज, कहानी जान कर नहीं होगा यकीन

AC Invention: कैसे हुई थी AC की खोज, कहानी जान कर नहीं होगा यकीन

AC Invention: आज एयर कंडीशनर का इस्तेमाल गर्मी से निपटने के लिए किया जाता है. लेकिन इसका आविष्कार किसी और वजह से किया गया था. आइए जानते हैं वजह.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 30 Apr 2026 09:53 AM (IST)
AC Invention: आज एयर कंडीशनर का इस्तेमाल गर्मी से निपटने के लिए किया जाता है. लेकिन इसका आविष्कार किसी और वजह से किया गया था. आइए जानते हैं वजह.

AC Invention: आज एयर कंडीशनर का मतलब है गर्मी से राहत पाना. लेकिन पहली आधुनिक एयर कंडीशनर आराम करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाया गया था. दरअसल इसका आविष्कार किसी और मकसद से किया गया था. आइए जानते हैं क्या थी वजह.

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आधुनिक एयर कंडीशनर का आविष्कार 1902 में ब्रुकलिन की एक प्रिंटिंग कंपनी के अंदर नमी को कंट्रोल करने के लिए किया गया था. हवा में मौजूद नमी की वजह से कागज कभी फैल रहा था तो कभी सिकुड़ रहा था. इस वजह से रंगों का अलाइनमेंट खराब हो रहा था. इसका समाधान विलिस हेवीलैंड कैरियर ने निकाला.
आधुनिक एयर कंडीशनर का आविष्कार 1902 में ब्रुकलिन की एक प्रिंटिंग कंपनी के अंदर नमी को कंट्रोल करने के लिए किया गया था. हवा में मौजूद नमी की वजह से कागज कभी फैल रहा था तो कभी सिकुड़ रहा था. इस वजह से रंगों का अलाइनमेंट खराब हो रहा था. इसका समाधान विलिस हेवीलैंड कैरियर ने निकाला.
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कैरियर नहीं पाया कि ठंडी कॉइल्स के ऊपर से हवा गुजारने पर उनमें से नमी हट जाती है. इस प्रक्रिया से नमी कम हुई और साथ ही हवा भी ठंडी हो गई. यही सिद्धांत आज भी आधुनिक एयर कंडीशनर सिस्टम के काम करने का आधार है.
कैरियर नहीं पाया कि ठंडी कॉइल्स के ऊपर से हवा गुजारने पर उनमें से नमी हट जाती है. इस प्रक्रिया से नमी कम हुई और साथ ही हवा भी ठंडी हो गई. यही सिद्धांत आज भी आधुनिक एयर कंडीशनर सिस्टम के काम करने का आधार है.
Published at : 30 Apr 2026 09:53 AM (IST)
Tags :
AC Invention Willis Carrier Air Conditioning History

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