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AC Invention: कैसे हुई थी AC की खोज, कहानी जान कर नहीं होगा यकीन
AC Invention: आज एयर कंडीशनर का इस्तेमाल गर्मी से निपटने के लिए किया जाता है. लेकिन इसका आविष्कार किसी और वजह से किया गया था. आइए जानते हैं वजह.
AC Invention: आज एयर कंडीशनर का मतलब है गर्मी से राहत पाना. लेकिन पहली आधुनिक एयर कंडीशनर आराम करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाया गया था. दरअसल इसका आविष्कार किसी और मकसद से किया गया था. आइए जानते हैं क्या थी वजह.
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Published at : 30 Apr 2026 09:53 AM (IST)
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