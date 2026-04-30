आधुनिक एयर कंडीशनर का आविष्कार 1902 में ब्रुकलिन की एक प्रिंटिंग कंपनी के अंदर नमी को कंट्रोल करने के लिए किया गया था. हवा में मौजूद नमी की वजह से कागज कभी फैल रहा था तो कभी सिकुड़ रहा था. इस वजह से रंगों का अलाइनमेंट खराब हो रहा था. इसका समाधान विलिस हेवीलैंड कैरियर ने निकाला.