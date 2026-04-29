एक्सप्लोरर
ताजमहल से पहले कहां दफनाई गई थी मुमताज महल, अब कहां है वह जगह?
आगरा के विश्वप्रसिद्ध ताजमहल की नींव रखे जाने से पहले, मुमताज महल का अंतिम पड़ाव कहीं और था. वह स्थान आज भी मौजूद है, जहां उनकी देह को कई महीनों तक एक खास ममी बनाकर सुरक्षित रखा गया था.
शाहजहां और मुमताज महल की प्रेम कहानी का जिक्र होते ही हमारी आंखों के सामने सफेद संगमरमर से बना भव्य ताजमहल आ जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुमताज महल को उनकी मृत्यु के तुरंत बाद आगरा के ताजमहल में नहीं दफनाया गया था? इतिहास के पन्नों में एक ऐसी जगह दर्ज है, जहां मुमताज की देह करीब छह महीनों तक अमानत के तौर पर रखी गई थी. यह जगह आगरा से सैकड़ों किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर में स्थित है. मुमताज की मृत्यु प्रसव पीड़ा के दौरान हुई थी और उस समय शाहजहां दक्षिण के अभियान पर थे. आइए जानते हैं उस ऐतिहासिक स्थान के बारे में जो आज भी उस गमगीन दौर की गवाही देता है.
1/7
2/7
Published at : 29 Apr 2026 03:14 PM (IST)
जनरल नॉलेज
8 Photos
बस कुछ इंच और फिर खत्म हो जाएगा इनका वजूद! जानें समंदर में डूबने की कगार पर कितने देश?
जनरल नॉलेज
11 Photos
तेजी से सिमट रही हिमालय की सफेद चादर, कैसे बर्फबारी में गिरावट ला सकती है करोड़ों की आबादी पर संकट?
जनरल नॉलेज
6 Photos
किंग कोबरा से लेकर पायथन तक...कौन रखता है सांपों के नाम, जानें क्या होती है प्रकिया
जनरल नॉलेज
6 Photos
क्या अंतरिक्ष में भी गिरती है बर्फ, जानें पृथ्वी की बर्फ से कितनी होती है यह अलग
जनरल नॉलेज
7 Photos
जितनी ज्यादा गर्मी उतना ज्यादा पसीना, आखिर क्यों होती है स्वेटिंग? जान लें साइंस
जनरल नॉलेज
8 Photos
गर्मी में ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं या सर्दी में, प्रजनन क्षमता पर मौसम का क्या होता है असर?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
जनरल नॉलेज
दिल्ली के आंध्र भवन में क्या आम आदमी भी ले सकता है कैंटीन का ठेका, क्या है प्रोसीजर?
जनरल नॉलेज
किसके पास होती है स्ट्रॉग रूम की चाबी, बंगाल चुनाव खत्म होने के बाद जहां रखी जाएंगी ईवीएम
जनरल नॉलेज
बंगाल चुनाव में पर्यवेक्षक बनाए गए IPS अजय पाल शर्मा, क्या इन्हें अलग से सैलरी देगा चुनाव आयोग?
जनरल नॉलेज
क्या आप जानते हैं दुनिया की ऐसी 8 जगहें जहां जाना तो मुमकिन, लेकिन वापस आना नामुमकिन
Advertisement
श्रीप्रकाश सिंह, प्रोफेसरकुलपति, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, गढ़वाल उत्तराखंड
Opinion