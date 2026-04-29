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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजताजमहल से पहले कहां दफनाई गई थी मुमताज महल, अब कहां है वह जगह?

ताजमहल से पहले कहां दफनाई गई थी मुमताज महल, अब कहां है वह जगह?

आगरा के विश्वप्रसिद्ध ताजमहल की नींव रखे जाने से पहले, मुमताज महल का अंतिम पड़ाव कहीं और था. वह स्थान आज भी मौजूद है, जहां उनकी देह को कई महीनों तक एक खास ममी बनाकर सुरक्षित रखा गया था.

By : निधि पाल  | Updated at : 29 Apr 2026 03:14 PM (IST)
आगरा के विश्वप्रसिद्ध ताजमहल की नींव रखे जाने से पहले, मुमताज महल का अंतिम पड़ाव कहीं और था. वह स्थान आज भी मौजूद है, जहां उनकी देह को कई महीनों तक एक खास ममी बनाकर सुरक्षित रखा गया था.

शाहजहां और मुमताज महल की प्रेम कहानी का जिक्र होते ही हमारी आंखों के सामने सफेद संगमरमर से बना भव्य ताजमहल आ जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुमताज महल को उनकी मृत्यु के तुरंत बाद आगरा के ताजमहल में नहीं दफनाया गया था? इतिहास के पन्नों में एक ऐसी जगह दर्ज है, जहां मुमताज की देह करीब छह महीनों तक अमानत के तौर पर रखी गई थी. यह जगह आगरा से सैकड़ों किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर में स्थित है. मुमताज की मृत्यु प्रसव पीड़ा के दौरान हुई थी और उस समय शाहजहां दक्षिण के अभियान पर थे. आइए जानते हैं उस ऐतिहासिक स्थान के बारे में जो आज भी उस गमगीन दौर की गवाही देता है.

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मुमताज महल की मृत्यु 17 जून, 1631 को मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में हुई थी. शाहजहां उस समय दक्कन के विद्रोह को कुचलने के लिए इसी शहर में डेरा डाले हुए थे. मुमताज ने अपनी 14वीं संतान, गौहारा बेगम को जन्म देते समय प्राण त्यागे थे. उनकी मृत्यु के बाद, उनके पार्थिव शरीर को तुरंत आगरा ले जाना संभव नहीं था.
मुमताज महल की मृत्यु 17 जून, 1631 को मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में हुई थी. शाहजहां उस समय दक्कन के विद्रोह को कुचलने के लिए इसी शहर में डेरा डाले हुए थे. मुमताज ने अपनी 14वीं संतान, गौहारा बेगम को जन्म देते समय प्राण त्यागे थे. उनकी मृत्यु के बाद, उनके पार्थिव शरीर को तुरंत आगरा ले जाना संभव नहीं था.
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इसलिए, उन्हें बुरहानपुर के ही एक बाग में दफनाया गया, जिसे जैनबाद के नाम से जाना जाता था. यहां ताप्ती नदी के किनारे स्थित एक खूबसूरत बारादरी में उन्हें सुपुर्द-ए-खाक किया गया था. बुरहानपुर में मुमताज महल को जिस जगह दफनाया गया था, उसे आज आहूखाना के नाम से जाना जाता है. यह एक शाही शिकारगाह और बाग था.
इसलिए, उन्हें बुरहानपुर के ही एक बाग में दफनाया गया, जिसे जैनबाद के नाम से जाना जाता था. यहां ताप्ती नदी के किनारे स्थित एक खूबसूरत बारादरी में उन्हें सुपुर्द-ए-खाक किया गया था. बुरहानपुर में मुमताज महल को जिस जगह दफनाया गया था, उसे आज आहूखाना के नाम से जाना जाता है. यह एक शाही शिकारगाह और बाग था.
Published at : 29 Apr 2026 03:14 PM (IST)
Tags :
Taj Mahal Mumtaz Mahal First Grave Ahukhana Burhanpur Shah Jahan Mumtaz

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