ताजमहल से पहले कहां दफनाई गई थी मुमताज महल, अब कहां है वह जगह?

मुमताज महल की मृत्यु 17 जून, 1631 को मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में हुई थी. शाहजहां उस समय दक्कन के विद्रोह को कुचलने के लिए इसी शहर में डेरा डाले हुए थे. मुमताज ने अपनी 14वीं संतान, गौहारा बेगम को जन्म देते समय प्राण त्यागे थे. उनकी मृत्यु के बाद, उनके पार्थिव शरीर को तुरंत आगरा ले जाना संभव नहीं था.