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Heatwave In India: जितनी ज्यादा गर्मी उतना ज्यादा पसीना, आखिर क्यों होती है स्वेटिंग? जान लें साइंस
पसीना आना शरीर का प्राकृतिक एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, जो तापमान को कम रखता है. ग्रंथियां इसे नियंत्रित करती हैं. पसीने का वाष्पीकरण शरीर से गर्मी सोखकर उसे ठंडा करता है और हमें हीट स्ट्रोक से बचाता है.
भीषण गर्मी में जब आप बाहर निकलते हैं, तो शरीर से पसीने की बूंदें निकलना स्वाभाविक है. कई बार हम इसे परेशानी समझते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह पसीना ही आपके शरीर को भीतर से झुलसने से बचाता है? यह हमारे शरीर का एक अद्भुत और जटिल एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, जो हर पल हमें सुरक्षित रखने के लिए सक्रिय रहता है. यह प्रक्रिया महज पानी बाहर निकालने की नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को बनाए रखने की एक अनिवार्य जैविक प्रतिक्रिया है. आइए, पसीने के पीछे छिपे इस पूरे विज्ञान को समझते हैं.
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Published at : 27 Apr 2026 01:08 PM (IST)
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