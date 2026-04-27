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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजHeatwave In India: जितनी ज्यादा गर्मी उतना ज्यादा पसीना, आखिर क्यों होती है स्वेटिंग? जान लें साइंस

Heatwave In India: जितनी ज्यादा गर्मी उतना ज्यादा पसीना, आखिर क्यों होती है स्वेटिंग? जान लें साइंस

पसीना आना शरीर का प्राकृतिक एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, जो तापमान को कम रखता है. ग्रंथियां इसे नियंत्रित करती हैं. पसीने का वाष्पीकरण शरीर से गर्मी सोखकर उसे ठंडा करता है और हमें हीट स्ट्रोक से बचाता है.

By : निधि पाल  | Updated at : 27 Apr 2026 01:09 PM (IST)
पसीना आना शरीर का प्राकृतिक एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, जो तापमान को कम रखता है. ग्रंथियां इसे नियंत्रित करती हैं. पसीने का वाष्पीकरण शरीर से गर्मी सोखकर उसे ठंडा करता है और हमें हीट स्ट्रोक से बचाता है.

भीषण गर्मी में जब आप बाहर निकलते हैं, तो शरीर से पसीने की बूंदें निकलना स्वाभाविक है. कई बार हम इसे परेशानी समझते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह पसीना ही आपके शरीर को भीतर से झुलसने से बचाता है? यह हमारे शरीर का एक अद्भुत और जटिल एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, जो हर पल हमें सुरक्षित रखने के लिए सक्रिय रहता है. यह प्रक्रिया महज पानी बाहर निकालने की नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को बनाए रखने की एक अनिवार्य जैविक प्रतिक्रिया है. आइए, पसीने के पीछे छिपे इस पूरे विज्ञान को समझते हैं.

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पसीना आना दरअसल शरीर की एक प्राकृतिक कूलिंग प्रक्रिया है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में थर्मोरेगुलेशन कहा जाता है. हमारे शरीर का एक सामान्य आंतरिक तापमान होता है, जो लगभग 98.6°F (37°C) के आसपास बना रहना चाहिए.
पसीना आना दरअसल शरीर की एक प्राकृतिक कूलिंग प्रक्रिया है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में थर्मोरेगुलेशन कहा जाता है. हमारे शरीर का एक सामान्य आंतरिक तापमान होता है, जो लगभग 98.6°F (37°C) के आसपास बना रहना चाहिए.
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जब बाहर की गर्मी इस स्तर से ऊपर जाती है या शरीर खुद मेहनत (जैसे व्यायाम) के कारण गर्म होता है, तो मस्तिष्क में मौजूद हाइपोथैलेमस नामक हिस्सा तुरंत सक्रिय हो जाता है. यह ग्रंथि हमारे शरीर के कंट्रोल रूम की तरह काम करती है, जो त्वचा में मौजूद 2 से 4 मिलियन पसीने की ग्रंथियों को तुरंत काम पर लग जाने का संदेश देती है.
जब बाहर की गर्मी इस स्तर से ऊपर जाती है या शरीर खुद मेहनत (जैसे व्यायाम) के कारण गर्म होता है, तो मस्तिष्क में मौजूद हाइपोथैलेमस नामक हिस्सा तुरंत सक्रिय हो जाता है. यह ग्रंथि हमारे शरीर के कंट्रोल रूम की तरह काम करती है, जो त्वचा में मौजूद 2 से 4 मिलियन पसीने की ग्रंथियों को तुरंत काम पर लग जाने का संदेश देती है.
Published at : 27 Apr 2026 01:08 PM (IST)
Tags :
Heatwave In India Science Of Sweating Why Do We Sweat

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