जब बाहर की गर्मी इस स्तर से ऊपर जाती है या शरीर खुद मेहनत (जैसे व्यायाम) के कारण गर्म होता है, तो मस्तिष्क में मौजूद हाइपोथैलेमस नामक हिस्सा तुरंत सक्रिय हो जाता है. यह ग्रंथि हमारे शरीर के कंट्रोल रूम की तरह काम करती है, जो त्वचा में मौजूद 2 से 4 मिलियन पसीने की ग्रंथियों को तुरंत काम पर लग जाने का संदेश देती है.