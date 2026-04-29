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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजबस कुछ इंच और फिर खत्म हो जाएगा इनका वजूद! जानें समंदर में डूबने की कगार पर कितने देश?

बस कुछ इंच और फिर खत्म हो जाएगा इनका वजूद! जानें समंदर में डूबने की कगार पर कितने देश?

बढ़ते वैश्विक तापमान ने समुद्र के जलस्तर को एक ऐसी चेतावनी में बदल दिया है जो दुनिया के नक्शे को हमेशा के लिए बदलने की क्षमता रखती है. समुद्र के बढ़ते स्तर से तटवर्ती जीवन का अस्तित्व खतरे में है.

By : निधि पाल  | Updated at : 29 Apr 2026 06:47 AM (IST)
बढ़ते वैश्विक तापमान ने समुद्र के जलस्तर को एक ऐसी चेतावनी में बदल दिया है जो दुनिया के नक्शे को हमेशा के लिए बदलने की क्षमता रखती है. समुद्र के बढ़ते स्तर से तटवर्ती जीवन का अस्तित्व खतरे में है.

प्रकृति की सुंदरता का प्रतीक माने जाने वाले दुनिया के कई छोटे द्वीप देश आज अस्तित्व के सबसे बड़े संकट के मुहाने पर खड़े हैं. ग्लोबल वॉर्मिंग और जलवायु परिवर्तन के कारण जिस रफ्तार से समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, वह किसी डरावने सपने से कम नहीं है. विशेषज्ञों और शोध रिपोर्टों के अनुसार, आने वाले कुछ दशकों में मालदीव, तुवालु और किरीबाती जैसे देश शायद दुनिया के नक्शे से मिट जाएं. यह केवल एक पर्यावरणीय चेतावनी नहीं है, बल्कि एक पूरे राष्ट्र के अस्तित्व के डूबने की दास्तान है, जो हमारे सामने घटित हो रही है.

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मालदीव, जो अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और नीले पानी के लिए दुनियाभर में मशहूर है, वह समुद्र तल से महज 1.5 मीटर की औसत ऊंचाई पर स्थित है. यह दुनिया का सबसे निचला देश है. नेशनल जियोग्राफिक की रिपोर्ट्स बताती हैं कि यदि समुद्र के जलस्तर में इसी गति से बढ़ोतरी जारी रही, तो 2050 तक मालदीव का 80 प्रतिशत से अधिक भूभाग जलमग्न हो सकता है.
मालदीव, जो अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और नीले पानी के लिए दुनियाभर में मशहूर है, वह समुद्र तल से महज 1.5 मीटर की औसत ऊंचाई पर स्थित है. यह दुनिया का सबसे निचला देश है. नेशनल जियोग्राफिक की रिपोर्ट्स बताती हैं कि यदि समुद्र के जलस्तर में इसी गति से बढ़ोतरी जारी रही, तो 2050 तक मालदीव का 80 प्रतिशत से अधिक भूभाग जलमग्न हो सकता है.
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यह संकट वहां की जनसंख्या के लिए विस्थापन का एक ऐसा दौर ला सकता है, जिसे संभालना वैश्विक स्तर पर एक बड़ी चुनौती होगी.
यह संकट वहां की जनसंख्या के लिए विस्थापन का एक ऐसा दौर ला सकता है, जिसे संभालना वैश्विक स्तर पर एक बड़ी चुनौती होगी.
Published at : 29 Apr 2026 06:47 AM (IST)
Tags :
Maldives Climate Change Sinking Island

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