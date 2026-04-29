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बस कुछ इंच और फिर खत्म हो जाएगा इनका वजूद! जानें समंदर में डूबने की कगार पर कितने देश?
बढ़ते वैश्विक तापमान ने समुद्र के जलस्तर को एक ऐसी चेतावनी में बदल दिया है जो दुनिया के नक्शे को हमेशा के लिए बदलने की क्षमता रखती है. समुद्र के बढ़ते स्तर से तटवर्ती जीवन का अस्तित्व खतरे में है.
प्रकृति की सुंदरता का प्रतीक माने जाने वाले दुनिया के कई छोटे द्वीप देश आज अस्तित्व के सबसे बड़े संकट के मुहाने पर खड़े हैं. ग्लोबल वॉर्मिंग और जलवायु परिवर्तन के कारण जिस रफ्तार से समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, वह किसी डरावने सपने से कम नहीं है. विशेषज्ञों और शोध रिपोर्टों के अनुसार, आने वाले कुछ दशकों में मालदीव, तुवालु और किरीबाती जैसे देश शायद दुनिया के नक्शे से मिट जाएं. यह केवल एक पर्यावरणीय चेतावनी नहीं है, बल्कि एक पूरे राष्ट्र के अस्तित्व के डूबने की दास्तान है, जो हमारे सामने घटित हो रही है.
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Published at : 29 Apr 2026 06:47 AM (IST)
Tags :Maldives Climate Change Sinking Island
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