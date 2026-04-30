उत्तर प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र में समाजवादी पार्टी की विधायक रागिनी सोनकर का अलग अंदाज देखने मिला. महिला आरक्षण को लेकर बुलाए गए इस विशेष सत्र में सपा विधायक रागिनी सोनकर ने कहा कि आज इस विशेष सत्र को जिस तरह बुलाया गया है वो एक बीजेपी का राजनीतिक षड्यंत्र ज्यादा लगता है ना कि महिला के अधिकारों की वास्तविक चिंता. क्योंकि अगर वास्तव में भारतीय जनता पार्टी को महिला के अधिकारों की चिंता होती तो 2023 सितंबर में पार्लियामेंट में सर्वसमति से पास हुआ बिल ढाई साल बाद आधी रात में नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता.

सपा विधायक रागिनी सोनकर ने कहा भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से महिलाओं के साथ व्यवहार कर रही है वो किसी से छुपा नहीं और आज यूपी की प्रत्येक नारी इस बात से परेशान है. मैं कुछ चंद बातों से अपनी बातों को शुरू करना चाहूंगी कि मैं यूपी की नारी हूं, बेखौफ सताई जाती हूं. रामराज का झांसा देके बलि चढ़ाई जाती हूं, सिंदूर कोख और इज्जत नोच जिंदा लाश बनाई जाती हूं. नकली आरक्षण का धोखा देके शतरंज नचाई जाती हूं, मैं यूपी की नारी हूं, हर रोज जलाई जाती हूं.

सपा विधायक रागिनी सोनकर ने कहा कि चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे यूपी की विधानसभा हो. पार्लियामेंट में आप नेहरू को कोसो और जब यूपी की विधानसभा हो तो आप नेताजी को कोसो. क्योंकि आपका तो यही धंधा है क्योंकि आपका तो सारा काम मंदा है, नेताजी ने उस सोच को आगे बढ़ाया कि पंचायत चुनाव में 33% का आरक्षण लाकर के महिलाओं को पंचायत में ब्लॉक प्रमुख से लेकर के जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर के प्रधान से लेकर के बीडीसी की कुर्सियों पर बिठाया. लेकिन आप क्या कर रहे हो? वो 33% तक का आरक्षण पाकर के जो महिलाएं हमारी नेतृत्व कर रही थी, उस चुनाव को ही टाल दिया. क्योंकि आपसे महिलाओं का नेतृत्व नहीं देखा जाता है.

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रागिनी सोनकर ने कहा कि आप तो महिलाओं के नेतृत्व को दरकिनार करके सिर्फ नारी को नारा बना के इस्तेमाल करना चाहते हो. यह भारतीय जनता पार्टी का आखिरी चेहरा है, आप इस सदन में जो बैठी महिलाएं हैं, जो उधर बैठी है, जो इधर बैठी है. आप जब उन्हें एक समान नेत्रों से नहीं देख पा रहे हैं, तो हम धरातल की क्या बात करें.

रागिनी सोनकर ने कहा आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है डबल इंजन की सरकार और खास करके उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसकी नकारात्मक सोच महिला को कहीं जिंदा जला रही है तो कहीं मार के जला रही है. कहीं घरेलू महिला को जला रही है तो कहीं कामकाजी महिला को जला रही है और यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी की खुद की महिला कार्यकर्ता हो यहां तक कि महिला विधायक को भी जला रही है और उनको जलाने के बाद देखने तक नहीं जा रही. मैं पूरे सदन की तरफ से माननीय विधायक अनुपमा जायसवाल जी जल्दी स्वस्थ हों, उनकी उसकी कामना करती हूं.

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