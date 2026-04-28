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Space Snow: क्या अंतरिक्ष में भी गिरती है बर्फ, जानें पृथ्वी की बर्फ से कितनी होती है यह अलग
Space Snow: अक्सर लोगों को ऐसा लगता है की बर्फ सिर्फ पृथ्वी पर ही गिरती है. लेकिन ऐसा नहीं है. आइए जानते हैं कि अंतरिक्ष में गिरने वाली बर्फ पृथ्वी की बर्फ से कितनी अलग होती है.
Space Snow: आपने आसमान से बर्फ गिरते हुए तो जरूर देखी होगी. लेकिन यह बर्फ सिर्फ पृथ्वी तक ही सीमित नहीं है. असल में बर्फ पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है. लेकिन यह वैसी बिल्कुल नहीं दिखती जैसे हम यहां देखते हैं. आइए जानते हैं कि अंतरिक्ष में गिरने वाली बर्फ पृथ्वी की बर्फ से कितनी अलग होती है.
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Published at : 28 Apr 2026 06:42 AM (IST)
Tags :Space Snow Mars Snow Titan Methane
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