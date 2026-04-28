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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजSpace Snow: क्या अंतरिक्ष में भी गिरती है बर्फ, जानें पृथ्वी की बर्फ से कितनी होती है यह अलग

Space Snow: क्या अंतरिक्ष में भी गिरती है बर्फ, जानें पृथ्वी की बर्फ से कितनी होती है यह अलग

Space Snow: अक्सर लोगों को ऐसा लगता है की बर्फ सिर्फ पृथ्वी पर ही गिरती है. लेकिन ऐसा नहीं है. आइए जानते हैं कि अंतरिक्ष में गिरने वाली बर्फ पृथ्वी की बर्फ से कितनी अलग होती है.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 28 Apr 2026 06:42 AM (IST)
Space Snow: अक्सर लोगों को ऐसा लगता है की बर्फ सिर्फ पृथ्वी पर ही गिरती है. लेकिन ऐसा नहीं है. आइए जानते हैं कि अंतरिक्ष में गिरने वाली बर्फ पृथ्वी की बर्फ से कितनी अलग होती है.

Space Snow: आपने आसमान से बर्फ गिरते हुए तो जरूर देखी होगी. लेकिन यह बर्फ सिर्फ पृथ्वी तक ही सीमित नहीं है. असल में बर्फ पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है. लेकिन यह वैसी बिल्कुल नहीं दिखती जैसे हम यहां देखते हैं. आइए जानते हैं कि अंतरिक्ष में गिरने वाली बर्फ पृथ्वी की बर्फ से कितनी अलग होती है.

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पृथ्वी पर बर्फ जमे हुए पानी की बूंदों से बनती है. लेकिन अंतरिक्ष में बर्फ पूरी तरह से अलग रसायनों से बन सकती है. जैसे मंगल ग्रह पर बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड से बनी होती है. इसी तरह टाइटन जैसे चंद्रमाओं पर मीथेन की बर्फबारी होती है.
पृथ्वी पर बर्फ जमे हुए पानी की बूंदों से बनती है. लेकिन अंतरिक्ष में बर्फ पूरी तरह से अलग रसायनों से बन सकती है. जैसे मंगल ग्रह पर बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड से बनी होती है. इसी तरह टाइटन जैसे चंद्रमाओं पर मीथेन की बर्फबारी होती है.
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पृथ्वी की बर्फ के उलट जो पिघल कर पानी बन जाती है अंतरिक्ष की बर्फ अक्सर तरल अवस्था को पूरी तरह से छोड़ देती है. काफी कम दबाव की वजह से यह सीधे ठोस से गैस में बदल जाती है. इस प्रक्रिया को सब्लिमेशन कहते हैं.
पृथ्वी की बर्फ के उलट जो पिघल कर पानी बन जाती है अंतरिक्ष की बर्फ अक्सर तरल अवस्था को पूरी तरह से छोड़ देती है. काफी कम दबाव की वजह से यह सीधे ठोस से गैस में बदल जाती है. इस प्रक्रिया को सब्लिमेशन कहते हैं.
Published at : 28 Apr 2026 06:42 AM (IST)
Tags :
Space Snow Mars Snow Titan Methane

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