पृथ्वी पर बर्फ जमे हुए पानी की बूंदों से बनती है. लेकिन अंतरिक्ष में बर्फ पूरी तरह से अलग रसायनों से बन सकती है. जैसे मंगल ग्रह पर बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड से बनी होती है. इसी तरह टाइटन जैसे चंद्रमाओं पर मीथेन की बर्फबारी होती है.