तेजी से सिमट रही हिमालय की सफेद चादर, कैसे बर्फबारी में गिरावट ला सकती है करोड़ों की आबादी पर संकट?

वैज्ञानिकों के लिए ‘स्नो परसिस्टेंस’ यानी बर्फ के जमीन पर टिके रहने की अवधि, पहाड़ों के स्वास्थ्य का बैरोमीटर होती है. जब यह अवधि इतनी तेजी से घटती है, तो इसका अर्थ है कि हिमालय अपना सुरक्षा कवच खो रहा है. यह महज एक साल का आंकड़ा नहीं है, बल्कि लगातार चौथी सर्दी है जब बर्फबारी में ऐसी कमी देखी गई है.