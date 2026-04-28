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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजतेजी से सिमट रही हिमालय की सफेद चादर, कैसे बर्फबारी में गिरावट ला सकती है करोड़ों की आबादी पर संकट?

तेजी से सिमट रही हिमालय की सफेद चादर, कैसे बर्फबारी में गिरावट ला सकती है करोड़ों की आबादी पर संकट?

Himalayan Glaciers Are Melting: हिमालय की बर्फीली चोटियां अब अपना मूल रूप खो रही हैं, जो एशिया के करोड़ों लोगों के लिए खतरा हैं. बर्फबारी में रिकॉर्ड गिरावट से नदियों के जल-स्रोत तेजी से सूख रहे हैं.

By : निधि पाल  | Updated at : 28 Apr 2026 06:24 PM (IST)
Himalayan Glaciers Are Melting: हिमालय की बर्फीली चोटियां अब अपना मूल रूप खो रही हैं, जो एशिया के करोड़ों लोगों के लिए खतरा हैं. बर्फबारी में रिकॉर्ड गिरावट से नदियों के जल-स्रोत तेजी से सूख रहे हैं.

दुनिया की छत कहे जाने वाले और एशिया की रगों में बहने वाले पानी का स्रोत, हिमालय, आज अस्तित्व के एक गहरे संकट से जूझ रहा है. ग्लोबल वॉर्मिंग और जलवायु परिवर्तन के घातक मेल ने हिमालय की उन बर्फीली चोटियों को झुलसा दिया है, जो सदियों से एशिया की 200 करोड़ से अधिक आबादी के लिए जीवनदायी बनी हुई थीं. म्यांमार से अफगानिस्तान तक फैली यह विशाल पर्वत श्रृंखला अब अपनी बर्फ की सफेद चादर खो रही है. बर्फबारी में आई यह रिकॉर्ड गिरावट केवल एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है, बल्कि यह करोड़ों लोगों के भविष्य, उनकी खेती और उनकी प्यास पर मंडराता एक बड़ा खतरा है. आइए जानें क्यों यह सिमट रहा है.

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‘इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट’ (ICIMOD) की स्नो अपडेट 2026 रिपोर्ट ने दुनिया को चेतावनी दी है कि हिंदू कुश हिमालयी क्षेत्र में इस बार बर्फ का कवर औसत से 27.8 प्रतिशत कम रहा है. पिछले दो दशकों में यह सबसे निचला स्तर है.
‘इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट’ (ICIMOD) की स्नो अपडेट 2026 रिपोर्ट ने दुनिया को चेतावनी दी है कि हिंदू कुश हिमालयी क्षेत्र में इस बार बर्फ का कवर औसत से 27.8 प्रतिशत कम रहा है. पिछले दो दशकों में यह सबसे निचला स्तर है.
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वैज्ञानिकों के लिए ‘स्नो परसिस्टेंस’ यानी बर्फ के जमीन पर टिके रहने की अवधि, पहाड़ों के स्वास्थ्य का बैरोमीटर होती है. जब यह अवधि इतनी तेजी से घटती है, तो इसका अर्थ है कि हिमालय अपना सुरक्षा कवच खो रहा है. यह महज एक साल का आंकड़ा नहीं है, बल्कि लगातार चौथी सर्दी है जब बर्फबारी में ऐसी कमी देखी गई है.
वैज्ञानिकों के लिए ‘स्नो परसिस्टेंस’ यानी बर्फ के जमीन पर टिके रहने की अवधि, पहाड़ों के स्वास्थ्य का बैरोमीटर होती है. जब यह अवधि इतनी तेजी से घटती है, तो इसका अर्थ है कि हिमालय अपना सुरक्षा कवच खो रहा है. यह महज एक साल का आंकड़ा नहीं है, बल्कि लगातार चौथी सर्दी है जब बर्फबारी में ऐसी कमी देखी गई है.
Published at : 28 Apr 2026 06:23 PM (IST)
Tags :
Himalayan Glacier Global Warming Glaciers Are Melting

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