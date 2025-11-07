हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
इन नदियों में पानी के साथ बहता है सोना, कोई भी निकालकर बन सकता है रईस?

इन नदियों में पानी के साथ बहता है सोना, कोई भी निकालकर बन सकता है रईस?

Gold From Rivers: कुछ नदियों के पानी में सोने की चमक छिपी है, लेकिन इसे निकालना आसान नहीं है. इतिहास और मेहनत की कहानी बताती है कि रईस बनने के लिए कला भी चाहिए.

By : निधि पाल  | Updated at : 07 Nov 2025 01:04 PM (IST)
Gold From Rivers: कुछ नदियों के पानी में सोने की चमक छिपी है, लेकिन इसे निकालना आसान नहीं है. इतिहास और मेहनत की कहानी बताती है कि रईस बनने के लिए कला भी चाहिए.

आसमान छूने के बाद अब सोने के दामों में कमी देखने को मिल रही है. वैसे तो सोना पाने का सपना हर किसी के मन में होता है. सोशल मीडिया पर आपने कई वीडियो जरूर देखे होंगे, जिनमें लोग लकड़ी की प्लेट या पैन की मदद से नदी की रेत से सोना निकालते हैं. पानी में बहते कंकड़-पत्थर को छानना, फिर रेत के ढेर में छुपे सुनहरे कणों को ढूंढना. यह प्रक्रिया जितनी आसान दिखती है, उतनी असली में मेहनत मांगती है. लेकिन हैरानी की बात यह है कि दुनिया में ऐसी कई नदियां हैं, जो सच में सोने के कण अपने साथ बहाती हैं.

भारत में झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा से बहने वाली स्वर्णरेखा नदी इसकी सबसे जानी-मानी नदियों में से एक है. स्थानीय लोग सालों से इसके पानी और रेत से सोने की खोज करते आए हैं. कहा जाता है कि यह नदी इतना सोना अपने साथ बहाती है कि पुराने समय में छोटे गांवों के लोग इसी पर निर्भर रहते थे.
उत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश की सुबनसिरी नदी भी सोने के कणों के लिए मशहूर है. यहां के आदिवासी समुदाय नदी की रेत से सोना निकालते हैं और इसे पारंपरिक तरीकों से बचाते आए हैं. यह केवल धरोहर नहीं, बल्कि इनकी आजीविका का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है.
दुनिया में भी सोने की नदियों की कमी नहीं. अमेरिका की मिसौरी नदी 19वीं सदी में सोने की खोज के लिए प्रसिद्ध थी. गोल्ड रश के दौरान यहां हजारों लोगों ने नदी की रेत से सोना ढूंढा और कई जीवन बदल गए.
मोंटाना की बिग होल नदी में भी इसी तरह सोने के कण पाए जाते हैं, और इतिहास गवाह है कि बड़े पैमाने पर सोना यहां से निकाला गया है.
कनाडा की क्लोंडाइक नदी की कहानी भी कम रोचक नहीं है. 19वीं सदी के अंत में यहां सोने की खोज ने कनाडा में सुनहरी दौड़ शुरू कर दी. नदी की तलछट में छिपे कणों ने कई लोगों को अमीर बना दिया, लेकिन हजारों को केवल उम्मीदें और मेहनत ही हाथ लगी.
इन नदियों में सोना बहना कोई आसान रास्ता नहीं है. रेत से सोना निकालने के लिए धैर्य, तकनीक और अनुभव की जरूरत होती है. पानी और रेत को बार-बार छानना, धुलाई करना और फिर धीरे-धीरे सोने के कण इकट्ठा करना, यह सब एक लंबी और मेहनत भरी प्रक्रिया है.
यही कारण है कि सोशल मीडिया पर दिखाई गई चमकदार कहानियों के पीछे असली संघर्ष और महीनों की मेहनत छिपी होती है.
Published at : 07 Nov 2025 01:04 PM (IST)
प्राइवेसी पॉलिसी

