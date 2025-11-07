इन नदियों में पानी के साथ बहता है सोना, कोई भी निकालकर बन सकता है रईस?

भारत में झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा से बहने वाली स्वर्णरेखा नदी इसकी सबसे जानी-मानी नदियों में से एक है. स्थानीय लोग सालों से इसके पानी और रेत से सोने की खोज करते आए हैं. कहा जाता है कि यह नदी इतना सोना अपने साथ बहाती है कि पुराने समय में छोटे गांवों के लोग इसी पर निर्भर रहते थे.