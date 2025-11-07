एक्सप्लोरर
इन नदियों में पानी के साथ बहता है सोना, कोई भी निकालकर बन सकता है रईस?
Gold From Rivers: कुछ नदियों के पानी में सोने की चमक छिपी है, लेकिन इसे निकालना आसान नहीं है. इतिहास और मेहनत की कहानी बताती है कि रईस बनने के लिए कला भी चाहिए.
आसमान छूने के बाद अब सोने के दामों में कमी देखने को मिल रही है. वैसे तो सोना पाने का सपना हर किसी के मन में होता है. सोशल मीडिया पर आपने कई वीडियो जरूर देखे होंगे, जिनमें लोग लकड़ी की प्लेट या पैन की मदद से नदी की रेत से सोना निकालते हैं. पानी में बहते कंकड़-पत्थर को छानना, फिर रेत के ढेर में छुपे सुनहरे कणों को ढूंढना. यह प्रक्रिया जितनी आसान दिखती है, उतनी असली में मेहनत मांगती है. लेकिन हैरानी की बात यह है कि दुनिया में ऐसी कई नदियां हैं, जो सच में सोने के कण अपने साथ बहाती हैं.
Published at : 07 Nov 2025 01:04 PM (IST)
