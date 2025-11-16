इन देशों में सेना का नामोनिशान नहीं, फिर दुश्मनों से कैसे रहते हैं सुरक्षित?

चौथा देश है कोस्टा रिका, जिसने 1948 के भयंकर गृहयुद्ध के बाद सेना को हमेशा के लिए खत्म कर दिया. कोस्टा रिका ने फैसला किया कि सेना पर खर्च होने वाला पैसा शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास में लगाया जाएगा. आज दुनिया में इसे शांति का प्रतीक माना जाता है. देश की सुरक्षा पुलिस और विशिष्ट सरकारी एजेंसियां संभालती हैं. इसकी विदेश नीति और मजबूत अंतरराष्ट्रीय रिश्ते इसे किसी भी सैन्य खतरे से दूर रखते हैं.