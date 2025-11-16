हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजइन देशों में सेना का नामोनिशान नहीं, फिर दुश्मनों से कैसे रहते हैं सुरक्षित?

इन देशों में सेना का नामोनिशान नहीं, फिर दुश्मनों से कैसे रहते हैं सुरक्षित?

Countries Which Have No Army: दुनिया में कुछ देश बिना सेना के भी पूरी तरह सुरक्षित हैं. इनके सुरक्षा राज सिर्फ कूटनीति और गठबंधनों में छिपे हैं. जानिए वे कौन-से देश हैं और कैसे रहते हैं सुरक्षित.

By : निधि पाल  | Updated at : 16 Nov 2025 04:19 PM (IST)
Countries Which Have No Army: दुनिया में कुछ देश बिना सेना के भी पूरी तरह सुरक्षित हैं. इनके सुरक्षा राज सिर्फ कूटनीति और गठबंधनों में छिपे हैं. जानिए वे कौन-से देश हैं और कैसे रहते हैं सुरक्षित.

दुनिया भर में देश अपनी सुरक्षा के लिए सेना पर अरबों खर्च करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ ऐसे राष्ट्र भी हैं जिनके पास अपनी कोई सेना ही नहीं? जी हां ना टैंक, ना फौज, ना एयरफोर्स, फिर भी ये देश बिल्कुल सुरक्षित हैं, कैसे? कौन बचाता है इन्हें दुश्मनों से? इनके पास कौन-सी व्यवस्था है जो इनकी सुरक्षा की गारंटी देती है? इन्हीं सवालों के जवाब इन देशों की अनोखी रणनीति और कूटनीति में छिपे हैं.

1/7
दुनिया में सुरक्षा व्यवस्था का नाम आते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में सेना की ताकत, हथियारों का भंडार और फौज की तैयारियां आती हैं, लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जो बिना सेना के भी सालों से सुरक्षित हैं और शांतिपूर्वक जी रहे हैं. इन देशों ने अपनी रक्षा के लिए सेना नहीं बल्कि कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय गठबंधनों और पुलिस बल पर भरोसा किया है.
दुनिया में सुरक्षा व्यवस्था का नाम आते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में सेना की ताकत, हथियारों का भंडार और फौज की तैयारियां आती हैं, लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जो बिना सेना के भी सालों से सुरक्षित हैं और शांतिपूर्वक जी रहे हैं. इन देशों ने अपनी रक्षा के लिए सेना नहीं बल्कि कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय गठबंधनों और पुलिस बल पर भरोसा किया है.
2/7
सबसे पहले बात करते हैं मॉरीशस की. हिंद महासागर में बसे इस खूबसूरत द्वीप राष्ट्र के पास कोई सेना नहीं है. यहां सुरक्षा का जिम्मा पुलिस और एक विशेष अर्धसैनिक बल, स्पेशल मोबाइल फोर्स के हाथों में है.
सबसे पहले बात करते हैं मॉरीशस की. हिंद महासागर में बसे इस खूबसूरत द्वीप राष्ट्र के पास कोई सेना नहीं है. यहां सुरक्षा का जिम्मा पुलिस और एक विशेष अर्धसैनिक बल, स्पेशल मोबाइल फोर्स के हाथों में है.
3/7
जरूरत पड़ने पर ये बल देश की रक्षा भी संभाल लेता है. हालांकि मॉरीशस शांतिपूर्ण कूटनीति में विश्वास रखता है और उसकी भौगोलिक स्थिति भी उसे सीधे संघर्षों से दूर रखती है.
जरूरत पड़ने पर ये बल देश की रक्षा भी संभाल लेता है. हालांकि मॉरीशस शांतिपूर्ण कूटनीति में विश्वास रखता है और उसकी भौगोलिक स्थिति भी उसे सीधे संघर्षों से दूर रखती है.
4/7
दूसरा नाम है आइसलैंड. यह देश यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है और अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है. यहां 1869 से सेना नहीं है, लेकिन सुरक्षा को लेकर यह बिल्कुल अकेला नहीं है. आइसलैंड नाटो का सदस्य है, और किसी भी बड़े खतरे की स्थिति में अमेरिका, नार्वे और अन्य नाटो देश इसकी रक्षा करते हैं.
दूसरा नाम है आइसलैंड. यह देश यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है और अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है. यहां 1869 से सेना नहीं है, लेकिन सुरक्षा को लेकर यह बिल्कुल अकेला नहीं है. आइसलैंड नाटो का सदस्य है, और किसी भी बड़े खतरे की स्थिति में अमेरिका, नार्वे और अन्य नाटो देश इसकी रक्षा करते हैं.
5/7
अब आते हैं छोटे मगर बेहद सुरक्षित देश लिकटेंस्टीन पर. यूरोप में बसे इस देश ने 1868 में सेना खत्म कर दी थी क्योंकि वह खर्च नहीं उठा सकता था. तब से देश ने शांतिपूर्ण रवैया अपनाया और स्विट्जरलैंड एवं ऑस्ट्रिया जैसे पड़ोसी देशों पर भरोसा किया. रोजमर्रा की सुरक्षा उसकी पुलिस संभालती है, और जरूरत पड़ने पर स्विट्जरलैंड तुरंत मदद करता है.
अब आते हैं छोटे मगर बेहद सुरक्षित देश लिकटेंस्टीन पर. यूरोप में बसे इस देश ने 1868 में सेना खत्म कर दी थी क्योंकि वह खर्च नहीं उठा सकता था. तब से देश ने शांतिपूर्ण रवैया अपनाया और स्विट्जरलैंड एवं ऑस्ट्रिया जैसे पड़ोसी देशों पर भरोसा किया. रोजमर्रा की सुरक्षा उसकी पुलिस संभालती है, और जरूरत पड़ने पर स्विट्जरलैंड तुरंत मदद करता है.
6/7
चौथा देश है कोस्टा रिका, जिसने 1948 के भयंकर गृहयुद्ध के बाद सेना को हमेशा के लिए खत्म कर दिया. कोस्टा रिका ने फैसला किया कि सेना पर खर्च होने वाला पैसा शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास में लगाया जाएगा. आज दुनिया में इसे शांति का प्रतीक माना जाता है. देश की सुरक्षा पुलिस और विशिष्ट सरकारी एजेंसियां संभालती हैं. इसकी विदेश नीति और मजबूत अंतरराष्ट्रीय रिश्ते इसे किसी भी सैन्य खतरे से दूर रखते हैं.
चौथा देश है कोस्टा रिका, जिसने 1948 के भयंकर गृहयुद्ध के बाद सेना को हमेशा के लिए खत्म कर दिया. कोस्टा रिका ने फैसला किया कि सेना पर खर्च होने वाला पैसा शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास में लगाया जाएगा. आज दुनिया में इसे शांति का प्रतीक माना जाता है. देश की सुरक्षा पुलिस और विशिष्ट सरकारी एजेंसियां संभालती हैं. इसकी विदेश नीति और मजबूत अंतरराष्ट्रीय रिश्ते इसे किसी भी सैन्य खतरे से दूर रखते हैं.
7/7
दुनिया के सबसे छोटे देश वैटिकन सिटी में पहले नोबल गार्ड नाम की सुरक्षा इकाई थी, लेकिन 1970 में इसे भंग कर दिया गया. अब वैटिकन की सुरक्षा मुख्य रूप से स्विस गार्ड करते हैं, जबकि बड़े खतरे की स्थिति में इटली पूरी जिम्मेदारी संभालता है. धर्म, शांति और संवाद में विश्वास रखने वाला यह देश सैन्य शक्ति से ज्यादा अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान पर भरोसा करता है.
दुनिया के सबसे छोटे देश वैटिकन सिटी में पहले नोबल गार्ड नाम की सुरक्षा इकाई थी, लेकिन 1970 में इसे भंग कर दिया गया. अब वैटिकन की सुरक्षा मुख्य रूप से स्विस गार्ड करते हैं, जबकि बड़े खतरे की स्थिति में इटली पूरी जिम्मेदारी संभालता है. धर्म, शांति और संवाद में विश्वास रखने वाला यह देश सैन्य शक्ति से ज्यादा अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान पर भरोसा करता है.
Published at : 16 Nov 2025 04:19 PM (IST)
Tags :
Countries Without Army Nations With No Military Countries Which Have No Army

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'चर्चा चल रही है मुझे लगता है कि आज से...', बिहार सरकार के गठन को लेकर चिराग पासवान ने दिया बड़ा अपडेट
'चर्चा चल रही है मुझे लगता है कि आज से...', बिहार सरकार के गठन को लेकर चिराग पासवान ने दिया बड़ा अपडेट
बिहार
बिहार में NDA की नई सरकार के गठन की कवायद शुरू, BJP-JDU के बीच बातचीत, हिस्सेदारी का फॉर्मूला तय
बिहार में NDA की नई सरकार के गठन की कवायद शुरू, BJP-JDU के बीच बातचीत, हिस्सेदारी का फॉर्मूला तय
बॉलीवुड
15 साल बाद कमबैक करेंगे आमिर खान के भांजे, इमरान खान बोले- पर्सनल क्रिएशन है
15 साल बाद कमबैक करेंगे आमिर खान के भांजे, इमरान खान बोले- पर्सनल क्रिएशन है
क्रिकेट
IND vs SA: कोलकाता में टीम इंडिया की हार के 3 सबसे बड़े कारण, 1000 विकेट लेने वाला गेंदबाज अकेले पड़ा भारी
कोलकाता में टीम इंडिया की हार के 3 सबसे बड़े कारण, 1000 विकेट लेने वाला गेंदबाज अकेले पड़ा भारी
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Lalu Family Rift: रोहिणी आचार्य के मामले में बिहार महिला आयोग का बयान
दक्षिण फिल्में, कोरागज्जा, कबीर बेदी का कन्नड़ डेब्यू, पवन कल्याण, कंतारा और अधिक फीट सुधीर अत्तावर
Lalu Family Rift: लालू परिवार के झगड़े की असली वजह आई सामने! | ABP NEWS
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
Delhi Blast Case: दिल्ली धमाके को लेकर अब तक की नई तस्वीरें और चौंकाने वाले खुलासे | Terror Alert

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'चर्चा चल रही है मुझे लगता है कि आज से...', बिहार सरकार के गठन को लेकर चिराग पासवान ने दिया बड़ा अपडेट
'चर्चा चल रही है मुझे लगता है कि आज से...', बिहार सरकार के गठन को लेकर चिराग पासवान ने दिया बड़ा अपडेट
बिहार
बिहार में NDA की नई सरकार के गठन की कवायद शुरू, BJP-JDU के बीच बातचीत, हिस्सेदारी का फॉर्मूला तय
बिहार में NDA की नई सरकार के गठन की कवायद शुरू, BJP-JDU के बीच बातचीत, हिस्सेदारी का फॉर्मूला तय
बॉलीवुड
15 साल बाद कमबैक करेंगे आमिर खान के भांजे, इमरान खान बोले- पर्सनल क्रिएशन है
15 साल बाद कमबैक करेंगे आमिर खान के भांजे, इमरान खान बोले- पर्सनल क्रिएशन है
क्रिकेट
IND vs SA: कोलकाता में टीम इंडिया की हार के 3 सबसे बड़े कारण, 1000 विकेट लेने वाला गेंदबाज अकेले पड़ा भारी
कोलकाता में टीम इंडिया की हार के 3 सबसे बड़े कारण, 1000 विकेट लेने वाला गेंदबाज अकेले पड़ा भारी
बॉलीवुड
पहली बार मस्जिद गईं सोनाक्षी सिन्हा, पति जहीर बोले- धर्म नहीं बदलवा रहा हूं
पहली बार मस्जिद गईं सोनाक्षी सिन्हा, पति जहीर बोले- धर्म नहीं बदलवा रहा हूं
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
सफेद आधार कार्ड से कितना अलग होता है नीला आधार, ये किन लोगों का बनता है?
सफेद आधार कार्ड से कितना अलग होता है नीला आधार, ये किन लोगों का बनता है?
ब्यूटी
Men skincare: ये 7 फेस मास्क लगा लिए तो चेहरा हमेशा दिखेगा खिला-खिला, मर्दों के लिए बेस्ट
ये 7 फेस मास्क लगा लिए तो चेहरा हमेशा दिखेगा खिला-खिला, मर्दों के लिए बेस्ट
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
Embed widget