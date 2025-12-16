एक्सप्लोरर
World Expensive Tea: यह है दुनिया की सबसे महंगी चाय, इसके पौधों को मिला है चीनी राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा
World Expensive Tea: दुनिया में एक ऐसी चाय है चीनी राष्ट्रीय विरासत के रूप में संरक्षित किया गया है. आइए जानते हैं क्या है इसकी कीमत और इसकी खासियत.
World Expensive Tea: चाय को आमतौर पर आराम और किफायती होने से ही जोड़ा जाता है. लेकिन एक खास किस्म ने कीमत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. दुनिया की सबसे महंगी चाय दा हांग पाओ इतनी दुर्लभ है कि इसके असली पौधे को चीनी राष्ट्रीय विरासत के रूप में संरक्षित किया गया है. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकार.
Published at : 16 Dec 2025 07:42 PM (IST)
