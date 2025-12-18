भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज में 2-1 से आगे चल रही है. चौथा मुकाबला घने कोहरे की वजह से शुरू ही नहीं हो पाया, जिस वजह से उसे रद्द करना पड़ा. ये मुकाबला लखनऊ में आयोजित था. अब फैंस को डर है कि कहीं पांचवे मुकाबले में भी ऐसा न हो जाए. पांचवा मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है. जानिए मैच के समय यहां का मौसम कैसा रहेगा.

5 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच कटक में खेला गया था, जिसे टीम इंडिया ने 101 रनों से जीता था. दूसरा मुकाबला न्यू चंडीगढ़ में हुआ, जिसमें दक्षिण अफ्रीका 51 रन से जीती. धर्मशाला में 7 विकेट से जीतकर भारत ने एक बार फिर सीरीज में बढ़त बनाई. चौथा मैच बुधवार को लखनऊ के एकाना में होना था, जो घने कोहरे की वजह से शुरू ही नहीं हो पाया. यहां तक कि टॉस भी नहीं हुआ. अब पांचवे मैच को जीतकर भारत सीरीज 3-1 से अपने नाम करना चाहेगी, वहीं मेहमान टीम इसे जीतकर सीरीज बराबर पर खत्म कर सकती है.

कब होगा जाएगा भारत बनाम द. अफ्रीका 5वां टी20?

शुक्रवार, 19 दिसंबर 2025.

कहां खेला जाएगा भारत बनाम द. अफ्रीका 5वां टी20?

नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद.

शुक्रवार को कैसा रहेगा अहमदाबाद का मौसम?

फैंस जानना चाहते हैं कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले पांचवें टी20 में मौसम कैसा रहेगा. उन्हें बारिश की संभावना से चिंता इस बात की है कि कहीं अहमदाबाद में भी तो कोहरा नहीं होगा, अगर ऐसा हुआ तो वहां भी मैच कैसे होगा. तो रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार को मैच के दौरान अहमदाबाद में कोहरे की संभावना नहीं है. आसमान बिल्कुल साफ होने का अनुमान है. यानी मैच पूरे 40 ओवरों का हो सकता है.

शुक्रवार को अहमदाबाद में बारिश की भी कोई संभावना नहीं है. लेकिन दूसरी बल्लेबाजी के दौरान अधिक ओस आ सकती है, ऐसे में टॉस जीतने वाले कप्तान पहले गेंदबाजी का फैसला ले सकते हैं.