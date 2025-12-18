हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटक्या भारत बनाम द. अफ्रीका 5वें टी20 में भी है कोहरे की संभावना? जानिए कहां होगा मैच और कैसा रहेगा मौसम

क्या भारत बनाम द. अफ्रीका 5वें टी20 में भी है कोहरे की संभावना? जानिए कहां होगा मैच और कैसा रहेगा मौसम

IND vs SA 5th T20 Weather Venue Time : भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज का आखिरी मैच शुक्रवार, 19 दिसंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. जानिए मौसम कैसा रहेगा.

By : शिवम | Updated at : 18 Dec 2025 03:43 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज में 2-1 से आगे चल रही है. चौथा मुकाबला घने कोहरे की वजह से शुरू ही नहीं हो पाया, जिस वजह से उसे रद्द करना पड़ा. ये मुकाबला लखनऊ में आयोजित था. अब फैंस को डर है कि कहीं पांचवे मुकाबले में भी ऐसा न हो जाए. पांचवा मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है. जानिए मैच के समय यहां का मौसम कैसा रहेगा.

5 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच कटक में खेला गया था, जिसे टीम इंडिया ने 101 रनों से जीता था. दूसरा मुकाबला न्यू चंडीगढ़ में हुआ, जिसमें दक्षिण अफ्रीका 51 रन से जीती. धर्मशाला में 7 विकेट से जीतकर भारत ने एक बार फिर सीरीज में बढ़त बनाई. चौथा मैच बुधवार को लखनऊ के एकाना में होना था, जो घने कोहरे की वजह से शुरू ही नहीं हो पाया. यहां तक कि टॉस भी नहीं हुआ. अब पांचवे मैच को जीतकर भारत सीरीज 3-1 से अपने नाम करना चाहेगी, वहीं मेहमान टीम इसे जीतकर सीरीज बराबर पर खत्म कर सकती है.

कब होगा जाएगा भारत बनाम द. अफ्रीका 5वां टी20?

शुक्रवार, 19 दिसंबर 2025.

कहां खेला जाएगा भारत बनाम द. अफ्रीका 5वां टी20?

नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद.

शुक्रवार को कैसा रहेगा अहमदाबाद का मौसम?

फैंस जानना चाहते हैं कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले पांचवें टी20 में मौसम कैसा रहेगा. उन्हें बारिश की संभावना से चिंता इस बात की है कि कहीं अहमदाबाद में भी तो कोहरा नहीं होगा, अगर ऐसा हुआ तो वहां भी मैच कैसे होगा. तो रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार को मैच के दौरान अहमदाबाद में कोहरे की संभावना नहीं है. आसमान बिल्कुल साफ होने का अनुमान है. यानी मैच पूरे 40 ओवरों का हो सकता है.

शुक्रवार को अहमदाबाद में बारिश की भी कोई संभावना नहीं है. लेकिन दूसरी बल्लेबाजी के दौरान अधिक ओस आ सकती है, ऐसे में टॉस जीतने वाले कप्तान पहले गेंदबाजी का फैसला ले सकते हैं.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 18 Dec 2025 03:06 PM (IST)
Tags :
South Africa Cricket Team Narendra Modi Stadium  India Vs South Africa IND Vs SA 5th T20 INDIAN CRICKET TEAM IND VS SA Ahmedabad Weather
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप की टैरिफ धमकियों के बीच भारत के हाथों में BRICS की कमान, अमेरिका की उड़ी नींद
ट्रंप की टैरिफ धमकियों के बीच भारत के हाथों में BRICS की कमान, अमेरिका की उड़ी नींद
दिल्ली NCR
दिल्ली का हाल! बाहरी राज्यों से सिर्फ BS-6 गाड़ियों की ही एंट्री, PUCC केंद्रों पर लंबी कतार
दिल्ली का हाल! बाहरी राज्यों से सिर्फ BS-6 गाड़ियों की ही एंट्री, PUCC केंद्रों पर लंबी कतार
विश्व
अमेरिका ने ताइवान को ऐसा क्या दिया, जिससे बौखलाया चीन, अब होगी कांटे की टक्कर!
अमेरिका ने ताइवान को ऐसा क्या दिया, जिससे बौखलाया चीन, अब होगी कांटे की टक्कर!
क्रिकेट
क्या भारत बनाम द. अफ्रीका 5वें टी20 में भी है कोहरे की संभावना? जानिए कहां होगा मैच और कैसा रहेगा मौसम
क्या भारत बनाम द. अफ्रीका 5वें टी20 में भी है कोहरे की संभावना? जानिए कहां होगा मैच और कैसा रहेगा मौसम
Advertisement

वीडियोज

VB–G RAM G Bill: 'जी राम जी' का भारी विरोध | Congress | Parliament | VB-G RAM G
Delhi Pollution News: प्रदूषण के विरुद्ध...क्या ऐसे जीतेंगे युद्ध? | NO PUC NO FUEL | AQI | Weather
Delhi Pollution News: 'गैस चैंबर' बनी दिल्ली! जिंदगी छीन रहा प्रदूषण? | Delhi AQI | Pollution alert
Delhi Pollution: हर 15 सेकंड में एक जिंदगी खत्म..खतरनाक हवा की चपेट में दिल्ली! | Pollution
Kolkata Fire Incident News: 5-6 घर पूरी तरह खाक, बस्ती में लगी भीषण आग | Breaking News | Accident
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप की टैरिफ धमकियों के बीच भारत के हाथों में BRICS की कमान, अमेरिका की उड़ी नींद
ट्रंप की टैरिफ धमकियों के बीच भारत के हाथों में BRICS की कमान, अमेरिका की उड़ी नींद
दिल्ली NCR
दिल्ली का हाल! बाहरी राज्यों से सिर्फ BS-6 गाड़ियों की ही एंट्री, PUCC केंद्रों पर लंबी कतार
दिल्ली का हाल! बाहरी राज्यों से सिर्फ BS-6 गाड़ियों की ही एंट्री, PUCC केंद्रों पर लंबी कतार
विश्व
अमेरिका ने ताइवान को ऐसा क्या दिया, जिससे बौखलाया चीन, अब होगी कांटे की टक्कर!
अमेरिका ने ताइवान को ऐसा क्या दिया, जिससे बौखलाया चीन, अब होगी कांटे की टक्कर!
क्रिकेट
क्या भारत बनाम द. अफ्रीका 5वें टी20 में भी है कोहरे की संभावना? जानिए कहां होगा मैच और कैसा रहेगा मौसम
क्या भारत बनाम द. अफ्रीका 5वें टी20 में भी है कोहरे की संभावना? जानिए कहां होगा मैच और कैसा रहेगा मौसम
ओटीटी
'एक दीवाने की दीवानियत' नेटफ्लिक्स पर नहीं, इस OTT प्लेटफॉर्म पर आएगी, कंफर्म रिलीज डेट अनाउंस
नेटफ्लिक्स पर नहीं, इस OTT पर आएगी 'एक दीवाने की दीवानियत', जानें रिलीज डेट
यूटिलिटी
दिल्ली में इन मजदूरों को सरकार से नहीं मिलेंगे 10 हजार रुपये, जानें कितने हैं अनवेरिफाइड वर्कर्स?
दिल्ली में इन मजदूरों को सरकार से नहीं मिलेंगे 10 हजार रुपये, जानें कितने हैं अनवेरिफाइड वर्कर्स?
हेल्थ
Gas And Acidity: पेट में गैस और एसिडिटी से परेशान? ये देसी नुस्खे हैं बेहद असरदार
पेट में गैस और एसिडिटी से परेशान? ये देसी नुस्खे हैं बेहद असरदार
जनरल नॉलेज
Hindus Rights in Oman: मुस्लिम देश ओमान में आज हैं पीएम मोदी, जानें वहां कैसे हैं हिंदुओं के हालात?
मुस्लिम देश ओमान में आज हैं पीएम मोदी, जानें वहां कैसे हैं हिंदुओं के हालात?
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
Embed widget