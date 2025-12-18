'आइए झारखंड में सिखाता हूं कैसे सम्मान किया जाता है', नीतीश कुमार पर भड़के कांग्रेस के मंत्री

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने युवती के चेहरे से हिजाब हटा दिया जिसके बाद से वो निशाने पर आ गए हैं. झारखंड के मंत्री और कांग्रेस नेता इरफान अंसारी ने भी बिहार के सीएम पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि अगर आप सम्मान नहीं कर सकते हैं तो झारखंड आइए, यहां आपको सिखाते हैं कि सम्मान कैसे किया जाता है.

रांची में मीडिया से बातचीत में इरफान अंसारी ने कहा, "कोई भी नेता हो या अभिनेता हो, उनको आदर करना चाहिए. आज हमने झारखंड में नियुक्ति पत्र दिया. वहां भी एक बच्ची हिजाब पहनकर आई थी. उस बच्ची को हमने कितना सम्मान देकर नियुक्ति पत्र दिया. ये कल्चर हमारा है. जिस तरह से हमारी बच्ची को बिहार में अपमानित करने का काम किया गया, वो ठीक परंपरा नहीं है."

Ranchi, Jharkhand: On the viral video of Bihar Chief Minister Nitish Kumar allegedly removing a woman’s hijab, Minister Irfan Ansari says, "I have always said that whether someone is a leader or not, they should be respected... However, the way our girl was insulted in Bihar is… pic.twitter.com/bzSUVxU3vY — IANS (@ians_india) December 18, 2025

झारखंड के मंत्री ने आगे कहा, "उस बच्ची के परिवार ने साफ कह दिया कि हमारी बच्ची अब मेडिकल पढ़ेगी ही नहीं. उस बच्ची को अपमानित किया गया...नियुक्ति पत्र के नाम पर आपने बच्ची का मजाक उड़ा दिया. तमाशा बन गया पूरी दुनिया में, छीछालेदर हो गया बिहार का. आप सम्मान नहीं कर सकते हैं तो आइए झारखंड में सिखाता हूं कि कैसे सम्मान किया जाता है...ये चिंता विषय है. सभी राजनेताओं को सोचना और सीखना चाहिए."

जेडीयू ने सीएम नीतीश का किया बचाव

विवाद के बाद जेडीयू ने नीतीश कुमार का बचाव किया. बिहार के बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने कहा कि मुख्यमंत्री ने युवती के चेहरे से हिजाब हटाते समय ‘पितृतुल्य’ भाव से व्यवहार किया था. जमा खान ने कहा, ‘‘मुख्यमंत्री संभवतः उस युवती के पिता से भी अधिक उम्र के हैं. मेरी भी एक बेटी है और मैं यह महसूस कर सकता हूं कि मुख्यमंत्री ने किस पितृतुल्य स्नेह के भाव से ऐसा किया.”