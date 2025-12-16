हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Gold Types: सिर्फ पीला ही नहीं बल्कि काले और गुलाबी रंग का भी होता है सोना, जानें सोने के सभी प्रकार और सब में फर्क

Gold Types: सोना सिर्फ पीले रंग का ही नहीं होता बल्कि कई और रंगों में भी मौजूद होता है. आइए जानते हैं सोने के सभी प्रकारों के बारे में.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 16 Dec 2025 07:09 PM (IST)
Gold Types: जब हम सोने के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक पीली धातु आती है. लेकिन असल में सोना कई रंगों में मौजूद होता है. गुलाबी, सफेद, काला, हरा, नीला और यहां तक कि बैंगनी भी. यह रंग शुद्ध होने के प्राकृतिक शेड्स नहीं है बल्कि इन्हें सोने को दूसरी धातुओं के साथ मिलाकर या उसकी सतह को ट्रीट करके बनाया जाता है. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.

पीला सोना दिखने में प्राकृतिक सोने के सबसे करीब होता है. इसे शुद्ध सोने को चांदी और तांबे के साथ मिलाकर बनाया जाता है ताकि पीला रंग हावी रहे.
गुलाबी सोना जिसे रोज गोल्ड भी कहा जाता है, तांबे को मिलाकर बनाया जाता है. तांबे की मात्रा जितनी ज्यादा होगी गुलाबी रंग उतना ही गहरा होगा. तांबा इस सोने को पीले या फिर सफेद सोने से ज्यादा मजबूत और टिकाऊ बनता है.
Published at : 16 Dec 2025 07:09 PM (IST)
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
