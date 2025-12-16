एक्सप्लोरर
Gold Types: सिर्फ पीला ही नहीं बल्कि काले और गुलाबी रंग का भी होता है सोना, जानें सोने के सभी प्रकार और सब में फर्क
Gold Types: सोना सिर्फ पीले रंग का ही नहीं होता बल्कि कई और रंगों में भी मौजूद होता है. आइए जानते हैं सोने के सभी प्रकारों के बारे में.
Gold Types: जब हम सोने के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक पीली धातु आती है. लेकिन असल में सोना कई रंगों में मौजूद होता है. गुलाबी, सफेद, काला, हरा, नीला और यहां तक कि बैंगनी भी. यह रंग शुद्ध होने के प्राकृतिक शेड्स नहीं है बल्कि इन्हें सोने को दूसरी धातुओं के साथ मिलाकर या उसकी सतह को ट्रीट करके बनाया जाता है. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.
