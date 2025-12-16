गुलाबी सोना जिसे रोज गोल्ड भी कहा जाता है, तांबे को मिलाकर बनाया जाता है. तांबे की मात्रा जितनी ज्यादा होगी गुलाबी रंग उतना ही गहरा होगा. तांबा इस सोने को पीले या फिर सफेद सोने से ज्यादा मजबूत और टिकाऊ बनता है.