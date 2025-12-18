एक्सप्लोरर
सबसे क्यूट स्टार किड कौन? तस्वीरें देखकर मिल जाएगा जवाब
Mahima Chaudhry Daughter: माहिमा चौधरी की बेटी अपनी नेचुरल ब्यूटी और ग्रेसफुल लुक्स से सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. खूबसूरती में वह बड़ी-बड़ी स्टारकिड्स को भी कड़ी टक्कर देती नजर आ रही हैं.
बॉलीवुड की खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस माहिमा चौधरी की बेटी इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. अपनी नेचुरल ब्यूटी और ग्रेसफुल लुक्स की वजह से वह फैंस के बीच तेजी से पॉपुलर हो रही हैं. कई लोग तो यहां तक कहने लगे हैं कि खूबसूरती के मामले में वह बड़ी-बड़ी स्टारकिड्स को भी टक्कर दे रही हैं.
1/7
2/7
Published at : 18 Dec 2025 04:02 PM (IST)
बॉलीवुड
8 Photos
कहां हैं ऐश्वर्या राय की ऑनस्क्रीन बहन, 24 सालों में खूबसूरत एक्ट्रेस का इतना बदल गया लुक
बॉलीवुड
10 Photos
कपिल शर्मा की पत्नी की 10 तस्वीरें, पति की फिल्म किस किसको प्यार करूं 2 से किया है डेब्यू
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
ट्रंप की टैरिफ धमकियों के बीच भारत के हाथों में BRICS की कमान, अमेरिका की उड़ी नींद
दिल्ली NCR
दिल्ली का हाल! बाहरी राज्यों से सिर्फ BS-6 गाड़ियों की ही एंट्री, PUCC केंद्रों पर लंबी कतार
विश्व
अमेरिका ने ताइवान को ऐसा क्या दिया, जिससे बौखलाया चीन, अब होगी कांटे की टक्कर!
क्रिकेट
क्या भारत बनाम द. अफ्रीका 5वें टी20 में भी है कोहरे की संभावना? जानिए कहां होगा मैच और कैसा रहेगा मौसम
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion