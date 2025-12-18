हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सबसे क्यूट स्टार किड कौन? तस्वीरें देखकर मिल जाएगा जवाब

सबसे क्यूट स्टार किड कौन? तस्वीरें देखकर मिल जाएगा जवाब

Mahima Chaudhry Daughter: माहिमा चौधरी की बेटी अपनी नेचुरल ब्यूटी और ग्रेसफुल लुक्स से सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. खूबसूरती में वह बड़ी-बड़ी स्टारकिड्स को भी कड़ी टक्कर देती नजर आ रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 18 Dec 2025 04:02 PM (IST)
Mahima Chaudhry Daughter: माहिमा चौधरी की बेटी अपनी नेचुरल ब्यूटी और ग्रेसफुल लुक्स से सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. खूबसूरती में वह बड़ी-बड़ी स्टारकिड्स को भी कड़ी टक्कर देती नजर आ रही हैं.

बॉलीवुड की खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस माहिमा चौधरी की बेटी इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. अपनी नेचुरल ब्यूटी और ग्रेसफुल लुक्स की वजह से वह फैंस के बीच तेजी से पॉपुलर हो रही हैं. कई लोग तो यहां तक कहने लगे हैं कि खूबसूरती के मामले में वह बड़ी-बड़ी स्टारकिड्स को भी टक्कर दे रही हैं.

1/7
माहिमा चौधरी की बेटी का लुक काफी सॉफ्ट, एलिगेंट और क्लासी है. बिना ज्यादा मेकअप के भी उनकी मासूमियत और नेचुरल चार्म साफ नजर आता है.
माहिमा चौधरी की बेटी का लुक काफी सॉफ्ट, एलिगेंट और क्लासी है. बिना ज्यादा मेकअप के भी उनकी मासूमियत और नेचुरल चार्म साफ नजर आता है.
2/7
सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों में वे कभी ट्रेडिशनल आउटफिट में तो कभी कैजुअल लुक में दिखाई देती हैं और हर अंदाज में लोगों का दिल जीत लेती हैं.
सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों में वे कभी ट्रेडिशनल आउटफिट में तो कभी कैजुअल लुक में दिखाई देती हैं और हर अंदाज में लोगों का दिल जीत लेती हैं.
Published at : 18 Dec 2025 04:02 PM (IST)
Tags :
Mahima Chaudhry Ariana Chaudhry Mahima Chaudhry Daughter

बॉलीवुड फोटो गैलरी

