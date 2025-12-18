कुछ सपने... रेसर बाइक्स को देख थम गए बाइक सवार के कदम, वीडियो देख आंखों में आ जाएंगे आंसू

सोशल मीडिया पर कई बार ऐसे वीडियो सामने आते हैं जो कुछ ही सेकंड में दिल को छू जाते हैं. ऐसा ही एक भावुक वीडियो इन दिनों लोगों की आंखें नम कर रहा है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो बड़े हादसे या ड्रामे का नहीं बल्कि अधूरे सपने का है जो जिम्मेदारियां के बोझ तले दब जाते हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स हाईवे पर अपनी बाइक रोककर हाईवे के साइड में खड़े बाइकर्स की बाइक्स को निहारने लगता है. इसके बाद उस शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो जाता है और लोग कमेंट करने लगते हैं कि जिसने कभी बड़े सपने देखे हो, लेकिन हालात के आगे उन्हें पीछा छोड़ना पड़ा हो.



रेसर बाइक्स देखकर थम गए कदम, सपनों पर भारी पड़ी जिम्मेदारी



सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @ayan_rider73 नाम के अकाउंट से वायरल हो रहे एक वीडियो में दिखाई देता है कि एक साधारण बाइक सवार हाईवे पर अपनी बाइक रोककर सामने खड़ी महंगी रेसर बाइक्स को देखने लग जाता है. वह शख्स रेसर बाइक को कुछ पल तक टकटकी लगाए देखता रहता है. वहीं उस शख्स की इसी टकटकी को सामने खड़े बाइकर्स में से एक व्यक्ति अपने कमरे में कैद कर लेता है. वायरल हो रहे इस वीडियो में आगे दिखाई देता है कि साधारण बाइक सवार के चेहरे पर न खुशी और न ही गम दिख रहा है, उसकी आंखों में बस एक खामोश दर्द और अधूरा सा सपना दिखाई देता है. इसके बाद बाइक सवार कुछ ही सेकंड बाद बाइक्स से नजर हटा लेता है और अपने काम के लिए आगे बढ़ जाता है. यही सीन सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया जिसे देखकर लाखों लोग भावूक होकर लाइक्स और कमेंट्स कर रहे हैं.

यूजर्स बोले कुछ सपने सपने ही रह जाते हैं



यह वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आते ही यूजर्स के इमोशनल रिएक्शन की बाढ़ आ गई. इस वीडियो को देखकर एक यूजर ने लिखा ड्रीम वर्सेस रिस्पांसिबिलिटी...यहीं असली जिंदगी है. वहीं एक और यूजर कमेंट करता है कि कुछ सपने, सपने ही रह जाते हैं. इसके अलावा एक यूजर कमेंट करता है बाइकर्स ही इस दर्द को समझ सकते हैं. वहीं एक और यूजर ने भावुक होकर कमेंट किया कि किसी की हकीकत और किसी का ख्वाब. वहीं कहीं लोगों ने कमेंट किया कि पैसे बनाम सपना, यहीं अक्सर सपने हर जाते हैं.

