हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'7 साल तक जेल और 50 हजार का जुर्माना...' BJP के विरोध के बावजूद कर्नाटक विधानसभा में हेट स्पीच बिल पारित

'7 साल तक जेल और 50 हजार का जुर्माना...' BJP के विरोध के बावजूद कर्नाटक विधानसभा में हेट स्पीच बिल पारित

Hate Speech Bill Karnataka: इस बिल में हेट स्पीच को किसी व्यक्ति या समुदाय के खिलाफ चोट पहुंचाने, समाज में असामंजस्य पैदा करने या नफरत फैलाने के इरादे से दिया गया कोई भी बयान बताया गया है.

By : पिंकी राजपुरोहित | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 18 Dec 2025 04:03 PM (IST)
Preferred Sources

कर्नाटक विधानसभा के बेलगावी में चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान बुधवार (17 दिसंबर 2025) को विपक्षी दल बीजेपी और जेडीएस के कड़े विरोध के बावजूद कांग्रेस सरकार ने कर्नाटक हेट स्पीच बिल को पारित करा लिया. बिल के पारित होते ही सदन में भारी हंगामा देखने को मिला.

'11 आधारों पर अपराध को किया गया परिभाषित'

इस बिल में हेट स्पीच को किसी व्यक्ति या समुदाय के खिलाफ चोट पहुंचाने, समाज में असामंजस्य पैदा करने या नफरत फैलाने के इरादे से दिया गया कोई भी बयान बताया गया है. इसमें 11 आधारों पर भेदभाव, हेट स्पीच या अपराध को परिभाषित किया गया है, जिसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा करना है.

बिल के अनुसार, हेट क्राइम को हेट स्पीच के कम्युनिकेशन के रूप में परिभाषित किया गया है. इसमें ऐसी सामग्री का निर्माण, प्रकाशन, प्रसार या किसी भी रूप में प्रचार, उकसावे और बढ़ावा देना शामिल है, जिससे समाज में वैमनस्य या घृणा फैलने की आशंका हो. बिल में कम्युनिकेशन का अर्थ सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया गया कोई भी एक्सप्रेशन बताया गया है, चाहे वह मौखिक हो, प्रिंट या प्रकाशन के माध्यम से हो, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर हो या किसी अन्य तरीके से किया गया हो.

दोबारा अपराध करने पर मिलेगी ज्यादा सजा

प्रस्तावित कानून के तहत पहली बार अपराध करने पर कम से कम एक साल की जेल, जिसे सात सालों तक बढ़ाया जा सकता है और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. दोबारा अपराध करने पर न्यूनतम दो और अधिकतम दस साल तक की जेल और एक लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है. कानून के तहत अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे और इनकी सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की ओर से की जाएगी.

बिल में मजिस्ट्रेट के दिए गए ये अधिकार

बिल में शांति बनाए रखने के लिए निवारक कार्रवाई के अधिकार भी दिए गए हैं. इसके तहत एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या डीएसपी रैंक और उससे ऊपर के पुलिस अधिकारी आवश्यक कदम उठा सकेंगे. इसके अलावा, किसी संगठन या संस्था की ओर से किए गए अपराधों के लिए भी प्रावधान किए गए हैं. ऐसे मामलों में संबंधित समय पर जिम्मेदार व्यक्तियों को आरोपी माना जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी.

बिल के तहत एक नामित अधिकारी को यह अधिकार भी दिया गया है कि वह सर्विस प्रोवाइडर्स या बिचौलियों को अपने प्लेटफॉर्म से हेट क्राइम से जुड़ी सामग्री को ब्लॉक करने या हटाने का निर्देश दे सके. साथ ही, अदालतों को अपराध से हुई क्षति और उसके प्रभाव की गंभीरता के आधार पर पीड़ितों को उचित मुआवजा देने का अधिकार भी दिया गया है.

बीजेपी ने किया बिल का विरोध

बीजेपी ने इस बिल को लेकर कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है. बीजेपी का आरोप है कि यह बिल हिंदुओं की आवाज दबाने के उद्देश्य से लाया गया है और इसका इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए किया जा सकता है.

Published at : 18 Dec 2025 04:02 PM (IST)
Tags :
BJP Karnataka Hate Speech Bill
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप की टैरिफ धमकियों के बीच भारत के हाथों में BRICS की कमान, अमेरिका की उड़ी नींद
ट्रंप की टैरिफ धमकियों के बीच भारत के हाथों में BRICS की कमान, अमेरिका की उड़ी नींद
दिल्ली NCR
दिल्ली का हाल! बाहरी राज्यों से सिर्फ BS-6 गाड़ियों की ही एंट्री, PUCC केंद्रों पर लंबी कतार
दिल्ली का हाल! बाहरी राज्यों से सिर्फ BS-6 गाड़ियों की ही एंट्री, PUCC केंद्रों पर लंबी कतार
विश्व
अमेरिका ने ताइवान को ऐसा क्या दिया, जिससे बौखलाया चीन, अब होगी कांटे की टक्कर!
अमेरिका ने ताइवान को ऐसा क्या दिया, जिससे बौखलाया चीन, अब होगी कांटे की टक्कर!
क्रिकेट
क्या भारत बनाम द. अफ्रीका 5वें टी20 में भी है कोहरे की संभावना? जानिए कहां होगा मैच और कैसा रहेगा मौसम
क्या भारत बनाम द. अफ्रीका 5वें टी20 में भी है कोहरे की संभावना? जानिए कहां होगा मैच और कैसा रहेगा मौसम
Advertisement

वीडियोज

VB–G RAM G Bill: 'जी राम जी' का भारी विरोध | Congress | Parliament | VB-G RAM G
Delhi Pollution News: प्रदूषण के विरुद्ध...क्या ऐसे जीतेंगे युद्ध? | NO PUC NO FUEL | AQI | Weather
Delhi Pollution News: 'गैस चैंबर' बनी दिल्ली! जिंदगी छीन रहा प्रदूषण? | Delhi AQI | Pollution alert
Delhi Pollution: हर 15 सेकंड में एक जिंदगी खत्म..खतरनाक हवा की चपेट में दिल्ली! | Pollution
Kolkata Fire Incident News: 5-6 घर पूरी तरह खाक, बस्ती में लगी भीषण आग | Breaking News | Accident
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप की टैरिफ धमकियों के बीच भारत के हाथों में BRICS की कमान, अमेरिका की उड़ी नींद
ट्रंप की टैरिफ धमकियों के बीच भारत के हाथों में BRICS की कमान, अमेरिका की उड़ी नींद
दिल्ली NCR
दिल्ली का हाल! बाहरी राज्यों से सिर्फ BS-6 गाड़ियों की ही एंट्री, PUCC केंद्रों पर लंबी कतार
दिल्ली का हाल! बाहरी राज्यों से सिर्फ BS-6 गाड़ियों की ही एंट्री, PUCC केंद्रों पर लंबी कतार
विश्व
अमेरिका ने ताइवान को ऐसा क्या दिया, जिससे बौखलाया चीन, अब होगी कांटे की टक्कर!
अमेरिका ने ताइवान को ऐसा क्या दिया, जिससे बौखलाया चीन, अब होगी कांटे की टक्कर!
क्रिकेट
क्या भारत बनाम द. अफ्रीका 5वें टी20 में भी है कोहरे की संभावना? जानिए कहां होगा मैच और कैसा रहेगा मौसम
क्या भारत बनाम द. अफ्रीका 5वें टी20 में भी है कोहरे की संभावना? जानिए कहां होगा मैच और कैसा रहेगा मौसम
ओटीटी
'एक दीवाने की दीवानियत' नेटफ्लिक्स पर नहीं, इस OTT प्लेटफॉर्म पर आएगी, कंफर्म रिलीज डेट अनाउंस
नेटफ्लिक्स पर नहीं, इस OTT पर आएगी 'एक दीवाने की दीवानियत', जानें रिलीज डेट
यूटिलिटी
दिल्ली में इन मजदूरों को सरकार से नहीं मिलेंगे 10 हजार रुपये, जानें कितने हैं अनवेरिफाइड वर्कर्स?
दिल्ली में इन मजदूरों को सरकार से नहीं मिलेंगे 10 हजार रुपये, जानें कितने हैं अनवेरिफाइड वर्कर्स?
जनरल नॉलेज
India Bangladesh Visa: बांग्लादेश में भारत ने बंद किया वीजा सेंटर, इससे पड़ोसी मुल्क को क्या होगा नुकसान?
बांग्लादेश में भारत ने बंद किया वीजा सेंटर, इससे पड़ोसी मुल्क को क्या होगा नुकसान?
ट्रेंडिंग
कुछ सपने... रेसर बाइक्स को देख थम गए बाइक सवार के कदम, वीडियो देख आंखों में आ जाएंगे आंसू
कुछ सपने... रेसर बाइक्स को देख थम गए बाइक सवार के कदम, वीडियो देख आंखों में आ जाएंगे आंसू
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
Embed widget