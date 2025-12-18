एक्सप्लोरर
दिल्ली में इन मजदूरों को सरकार से नहीं मिलेंगे 10 हजार रुपये, जानें कितने हैं अनवेरिफाइड वर्कर्स?
Delhi Government Workers Relief: दिल्ली में प्रदूषण के चलते काम बंद होने पर सरकार 10 हजार रुपये की मदद दे रही है. लेकिन यह मदद सिर्फ वेरिफाइड मजदूरों को मिलेगी.
दिल्ली में इस वक्त प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है. एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड स्तर पर बना हुआ है. जिससे आम लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है. खासतौर पर बच्चों, बुजुर्गों और सांस की बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए हालात ज्यादा गंभीर हैं.
