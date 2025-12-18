दिल्ली में इन मजदूरों को सरकार से नहीं मिलेंगे 10 हजार रुपये, जानें कितने हैं अनवेरिफाइड वर्कर्स?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीदिल्ली में इन मजदूरों को सरकार से नहीं मिलेंगे 10 हजार रुपये, जानें कितने हैं अनवेरिफाइड वर्कर्स?

Delhi Government Workers Relief: दिल्ली में प्रदूषण के चलते काम बंद होने पर सरकार 10 हजार रुपये की मदद दे रही है. लेकिन यह मदद सिर्फ वेरिफाइड मजदूरों को मिलेगी.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 18 Dec 2025 01:20 PM (IST)
दिल्ली में इस वक्त प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है. एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड स्तर पर बना हुआ है. जिससे आम लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है. खासतौर पर बच्चों, बुजुर्गों और सांस की बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए हालात ज्यादा गंभीर हैं.

प्रदूषण के बढ़ते स्तर की वजह से सरकार को सख्त कदम उठाने पड़े हैं. बढ़ते प्रदूषण को काबू में करने के लिए दिल्ली सरकार ने निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है. इस फैसले से एक तरफ जहां हवा की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है.
वहीं दूसरी ओर दिहाड़ी मजदूरों की रोजी रोटी पर सीधा असर पड़ा है. काम बंद होने से हजारों मजदूरों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है. मजदूरों की परेशानी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने राहत का एलान किया है.
