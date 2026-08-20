मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी एक निजी विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 2006 में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के जरिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने उत्तर प्रदेश के रामपुर में की थी. यह यूनिवर्सिटी UGC से मान्यता प्राप्त है और आजम खान इसके चांसलर भी हैं. यूनिवर्सिटी का नाम खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम पर रखा गया है, जो महात्मा गांधी के करीबी सहयोगी रहे थे.