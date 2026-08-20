जैसे भारत में वोटर कार्ड, वैसे अमेरिका में मतदान के लिए क्या जरूरी?

US Driving License As Voter ID Card: भारत में वोट डालने के लिए जिस तरह वोटर आईडी कार्ड की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह अमेरिका में भी मतदाताओं की पहचान जांचने का सिस्टम है. लेकिन फर्क यह है कि भारत की तरह अमेरिका में कोई एक जैसा, पूरे देश में मान्य वोटर कार्ड नहीं होता. वहां हर राज्य अपने हिसाब से तय करता है कि वोट डालने के लिए कौन सा डॉक्युमेंट दिखाना जरूरी है. आइए जानते हैं कि अमेरिका में मतदान के वक्त किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है.

ड्राइविंग लाइसेंस

अमेरिका में मतदान के वक्त पहचान साबित करने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला दस्तावेज ड्राइविंग लाइसेंस है. अमेरिका में सार्वजनिक परिवहन भारत जितना सुलभ नहीं है, इसलिए वहां लगभग हर नागरिक के पास अपना ड्राइविंग लाइसेंस होता है. यह लाइसेंस संबंधित राज्य सरकार जैसे कैलिफोर्निया, टेक्सास या न्यूयॉर्क द्वारा जारी किया जाता है और इस पर नागरिक का फोटो, नाम, और पता दर्ज होता है जो वोटर लिस्ट से मेल खाना जरूरी है.

अमेरिका में क्या है नियम?

अमेरिका के ज्यादातर राज्यों को मोटे तौर पर तीन कैटेगरी में बांटा जा सकता है. पहली कैटेगरी में वो राज्य आते हैं जहां सख्ती से फोटो वाली आईडी दिखाना जरूरी है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, राज्य की जारी की गई आईडी कार्ड, मिलिट्री आईडी या ट्राइबल आईडी. अगर वोटर के पास यह नहीं है, तो उसे प्रोविजनल यानी अस्थायी बैलेट दिया जाता है, जो तभी गिना जाता है जब वोटर बाद में सही दस्तावेज दिखाए.

दूसरी कैटेगरी में वो राज्य आते हैं जहां फोटो आईडी मांगी तो जाती है, लेकिन न होने पर एफिडेविट साइन करने जैसा विकल्प भी मिलता है. तीसरी कैटेगरी में वो राज्य आते हैं जहां बिना फोटो वाले दस्तावेज भी मान्य हैं, जैसे बैंक स्टेटमेंट, बिजली-पानी का बिल या कोई ऐसा सरकारी कागज जिस पर वोटर का नाम और पता दोनों लिखे हों.

कुछ राज्यों में आईडी दिखाना जरूरी ही नहीं

दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका के कुछ राज्यों में और वॉशिंगटन डीसी में वोट डालने के लिए कोई डॉक्युमेंट दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती. वहां पोलिंग स्टाफ सिर्फ वोटर का नाम और पता पूछकर उसका मिलान रजिस्ट्रेशन लिस्ट से कर लेता है, या फिर साइन किए गए दस्तखत की तुलना पुराने रिकॉर्ड से की जाती है. हालांकि इन राज्यों में भी, जिन वोटरों ने पहली बार डाक के जरिए रजिस्ट्रेशन कराया है, उनसे पहली बार वोट डालते समय आईडी मांगी जा सकती है.

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रजिस्ट्रेशन और वोटिंग के नियम अलग-अलग

एक और अहम बात यह है कि अमेरिका में वोटर रजिस्ट्रेशन के वक्त और असल में वोट डालने के वक्त, दोनों के लिए मांगे जाने वाले दस्तावेज अलग हो सकते हैं. रजिस्ट्रेशन के समय आमतौर पर ज्यादा तरह के दस्तावेज मान्य होते हैं, जैसे बिजली का बिल या बैंक स्टेटमेंट, लेकिन असल में पोलिंग बूथ पर वोट डालते वक्त ज्यादातर राज्यों में सख्ती से फोटो आईडी जैसे ड्राइविंग लाइसेंस ही मांगी जाती है.

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