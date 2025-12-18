एक्सप्लोरर
इन 7 हसीनाओं को 'धुरंधर' में किया नहीं किया गया नोटिस, लिस्ट में सारा अर्जुन से सौम्या टंडन तक शामिल
रणवीर सिंह और अक्षय कुमार स्टारर धुरंधर इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचा रही है. फिल्म ने महज चंद दिनों में कई रिकॉर्ड्स तोड़े हैं. लेकिन, इस फिल्म कई हसीनाएं ऐसी हैं जिन्हें नोटिस नहीं किया गया.
सारा अर्जुन से लेकर क्रिस्टल डिसूजा और सौम्या टंडन तक ने इस फिल्म में अहम रोल निभाया है. लेकिन, रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना के बीच कहीं दबकर रह गईं.
1/7
2/7
Published at : 18 Dec 2025 06:02 PM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
'धुरंधर' में इन 7 हसीनाओं की खूबसूरती का भी नहीं चला जादू, लिस्ट में कई बड़े नाम शामिल
बॉलीवुड
7 Photos
'एमिली इन पेरिस' एक्ट्रेस की 7 तस्वीरें, न्यू ईयर पार्टी पर चाहिए ग्लैमरस लुक तो करें ट्राय
बॉलीवुड
8 Photos
कहां हैं ऐश्वर्या राय की ऑनस्क्रीन बहन, 24 सालों में खूबसूरत एक्ट्रेस का इतना बदल गया लुक
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
तकिया मस्जिद की जमीन आपकी है? उज्जैन महाकाल की पार्किंग का मामला लेकर पहुंचा मुस्लिम शख्स तो SC ने पूछे तीखे सवाल
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव: शरद पवार और अजित पवार गुट के बीच होगा गठबंधन? संजय राउत का बड़ा बयान
क्रिकेट
पिच पर कार, कभी सांप तो कभी उड़ने वाली चींटियां... क्रिकेट मैच रोके जाने के अजब-गजब कारण
विश्व
अमेरिका ने ताइवान को ऐसा क्या दिया, जिससे बौखलाया चीन, अब होगी कांटे की टक्कर!
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion