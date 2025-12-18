पिच पर कार, कभी सांप तो कभी उड़ने वाली चींटियां... क्रिकेट मैच रोके जाने के अजब-गजब कारण

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका चौथा टी20 लखनऊ में आयोजित था, लेकिन घने कोहरे की वजह से मैच शुरू ही नहीं हो पाया. यहां तक कि टॉस भी नहीं हुआ. बुधवार को आयोजित मैच में टॉस शाम को 6:30 बजे होना था, लेकिन धुंध को देखते हुए अंपायर ने इसे टालने का फैसला किया. हर आधे घंटे में अंपायर्स ने पिच का इंस्पेक्शन किया, जो रात 9:25 तक चला. 3 घंटे मैच रोके जाने के बाद आखिरकार इसे रद्द करना पड़ा. जानिए इतिहास में क्रिकेट मैच रोके जाने के अजीबो-गरीब कारण.

सूरज की रौशनी

जी हां, ऐसा तो कई बार हुआ है जब सूरज की अधिक रौशनी की वजह से मैच रोका गया हो. 2019 में भारत बनाम न्यूजीलैंड मैच में भी ये हुआ था. नेपियर के मैक्लीन पार्क में हुए उस वनडे में सूरज की रौशनी सीधे बल्लेबाजों की आंखों पर पड़ रही थी, जिस कारण मैच आधे घंटे तक रुका रहा.

उड़ने वाली चींटियां

उड़ने वाली चींटियों के मैदान पर आ जाने से भी मैच रोका गया है. बात पिछले साल की है, जब सेंचुरियन में भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच टी20 मैच इस कारण से 30 मिनट तक रुका रहा था.

पिच पर कार

दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच रणजी ट्रॉफी के मैच के दौरान पिच पर एक व्यक्ति कार लेकर आ गया था. खिलाड़ियों और अंपायर के मना करने के बाद भी व्यक्ति ने पिच पर कार चलाने की कोशिश की. इस मैच में गौतम गंभीर भी थे, जो वर्तमान में टीम इंडिया के हेड कोच हैं. ये मैच पालम में हुआ था.

जब स्टेडियम पहुंची फायर ब्रिगेड

जी नहीं, स्टेडियम में कोई आग नहीं लगी थी. बल्कि नेथन लायन ने टोस्ट जला दी थी, जिसके बाद वहां अलार्म बज गया. ये जनवरी 2017 में खेले गए न्यू साउथ साउथ वेल्स बनाम क्वींसलैंड मैच के दौरान हुआ था. फायर अलार्म बजने के बाद स्टेडियम में फायर ब्रिगेड तक पहुंच गई थी.

2007 में एक काउंटी चैम्पियनशिप मैच के दौरान भी ऐसा हुआ था. बाद में पता चला कि रसोई में ग्रेवी जल गई थी, जिससे उठे धुंए के कारण फायर अलार्म बज गया. यहां तो अलार्म बजने के बाद स्टेडियम खाली भी करा लिया गया था.

जब मधुमक्खियों की वजह से रुका मैच

बात 2017 की है, जब जोहानिसबर्ग में दक्षिण अफ्रीका बनाम श्रीलंका वनडे मैच के दौरान ग्राउंड पर मधुमक्खियों का झुंड आ गया था. इस वजह से मैच एक घंटे से भी अधिक समय तक रोकना पड़ा था.

ग्राउंड पर आया सांप

श्रीलंका में कई बार क्रिकेट मैच के दौरान ग्राउंड पर सांप देखे गए, जिस कारण मैच को रोकना पड़ा. ग्राउंड पर कुत्ते और कई अन्य जानवरों के घुस आने की वजह से भी कई मैच कुछ देर के लिए रोकने पड़े हैं.

पिच पर गेंद धंसने से रद्द हुआ मैच

ये मामला महिला बिग बैश लीग का है. इसी साल होबार्ट हरिकेन्स बनाम एडिलेड स्ट्राइकर्स मैच के इनिंग ब्रेक में रोलर के नीचे गेंद आने से पिच पर गड्ढा हो गया था. इस कारण मैच को रद्द ही करना पड़ गया था.